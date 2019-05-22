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20 Июня 2019, 10:30 | Территория |

Ликбез для автовладельцев - как не быть обманутым на заправке

Минпромторг России в проекте постановления правительства предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Такое решение сотрудники ведомства связывают с 9%-ной долей суррогата на рынках.

Если проект примут, а это может случиться уже в IV квартале этого года, АЗС подвергнутся проверкам на предмет продажи ими суррогата.

На АЗС смогут продаваться только бензин и дизтопливо, отвечающие стандартам, топливораздаточные колонки будут должны соответствовать ГОСТу. При этом, если у покупателя возникнут сомнения, он сможет потребовать у персонала АЗС доказать ему, что ошибки нет. Как отмечают эксперты, такие нововведения не затронут крупные сетевые станции, где соблюдается высокий уровень контроля.

Проверяем качество топлива

Проект Минпромторга обязывает АЗС продавать бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям. Причем документ о подтверждении соответствия - паспорт топлива - должен присутствовать на АЗС. Он составляется на основании заключения аккредитованной лаборатории и сопровождает каждую партию топлива, поступившую на АЗС. И клиент всегда может ознакомиться с данным документом.

На АЗС сети ННК, которую мы выбрали для тестирования, копию паспорта качества топлива можно найти в уголке потребителя. Документ содержит информацию о поставщике, производителе: сеть реализует высококачественное топливо производства Хабаровского НПЗ. Также в паспорте можно узнать содержание серы и примесей, фракционный состав, октановое число бензина, экологический класс топлива и другие ключевые параметры. 

На что же стоит обратить внимание?

Дата паспорта должна быть свежей, его действие распространяется только на конкретную поставку. Информацию о наименовании и марке топлива можно найти в кассовом чеке и на маркировках колонок. Например, в чеке корреспондента «ДК» указано: АИ-92-К5. Это означает, что на ННК реализуется топливо экологического касса К5.
Оцениваем точность топливораздаточной колонки

Топливораздаточная колонка (ТРК) - ключевое оборудование современных АЗС и служит не только для раздачи ГСМ, но и для учета выданного топлива. Все колонки должны быть внесены в реестр оборудования, позволяющий их использование на территории России.

Как любой измерительный инструмент, колонка требует периодического технического обслуживания и юстировки, то есть процедур, обеспечивающих точность и надежность измерений. Поэтому в компаниях, которые работают в правовом поле, регулярно проводятся их поверки. Причем, как сотрудниками самих АЗС, так и независимыми государственными экспертами. Основная цель - определить погрешность ТРК и подтвердить соответствие оборудования своим характеристикам.

На коммерческих заправках максимальная погрешность колонок не должна превышать 0,25%.

К наиболее распространенным и точным способам поверки относятся образцовые мерники, которые позволяют определить дозу рабочей жидкости. Например, АЗС ННК обеспечены мерниками М2Р второго разряда, которые проходят периодическую поверку в государственных органах метрологии. При положительной поверке шкала мерника пломбируется, и выдается свидетельство о «пригодности к применению». 

Прежде всего - наличие пломб!

О прохождении поверок свидетельствуют пломбы на узлах учета ТРК, на образцовом мернике, а также записи в паспортах и журналах. Паспорт ТРК должен находиться в открытом доступе.

В случае переливов или недоливов незамедлительно проводится регулировка объемомера ТРК, а на АЗС приглашается госповеритель. 

«К сожалению, определить объем топлива в баке автомобиля, находясь на АЗС, физически невозможно, но если у наших клиентов возникнут сомнения в достоверности показаний ТРК, они всегда могут обратиться к сотрудникам АЗС, и мы предложим провести проверку с помощью мерника, - отмечают в ГК ННК. - Если у клиента есть вопросы к работе АЗС нашей сети, он всегда может задать их по телефону службы клиентской поддержки. Руководство компании проведет служебную проверку и о результатах сообщит автовладельцу».

Практические советы, как не быть обманутым на АЗС:

- Проверьте наличие паспорта качества топлива и ТРК - они должны быть в доступном для клиента месте.

- Проверьте наличие пломбы на ТРК. Если она сорвана - это повод поехать на другую АЗС.

- Заправляйтесь только на тех АЗС, где выдают чек - в нем должны быть корректно указаны марка и экологический класс топлива.

В общем, ничего сложного. Главное, при малейшем подозрении вспомнить о своих правах, а в случае их нарушения - «проголосовать ногами». 

Евгений СИДОРОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: АЗС  ННК 


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