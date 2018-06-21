|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 19:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморском крае этническая политика выходит на первый план
– Всем руководителям регионов взять под личный контроль вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, – поручил Дмитрий Медведев. – Руководителям республик, руководителям территорий наладить работу с национальными общинами в других регионах, оказывать содействие нормализации межэтнических отношений.
Приморский край уже имеет уникальный исторический опыт выстраивания гармоничных межнациональных отношений. Причем современные политики продолжают его развивать и обогащать. Значительное внимание теме уделяют депутаты Законодательного Собрания Приморского края и лично спикер Виктор ГОРЧАКОВ.
– Ответственность за судьбу России несут все ее народы в одинаковой мере, – цитирует Конституцию Виктор Горчаков. – Эти слова вызывают уважение и определяют отношение ко всему вообще. В этих строках опыт, накопленный человечеством и закрепленный в законе для использования. Это государственный курс, направленный на сближение наций, взаимопроникновение их исторического опыта и культур, посыл государственным органам власти: эта тема важнее всего, мы, законодатели, должны уделять ей внимание в первую очередь.
Как известно, исторически так сложилось, что в общей сложности в Приморье представлены 129 национальностей. Но в последнее время, по статистике, поток мигрантов в край за год увеличился в 12 раз.
– У нас нет полной информации, сколько у нас в крае мигрантов из ближнего зарубежья. Мы знаем только о тех, кто встал на учет, устроился на работу, а те, кто приехал и не предпринял ничего, где он, что, мы не знаем, – утверждает заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Сергей ПУШКАРЕВ. – Нужно усилить схему выявления и подключить национальные объединения, линейную полицию на транспорте. Приехавший должен на первом этапе опереться на национально-культурное объединение. Почему? Часто едут люди неграмотные, не владеющие языком. Нужно делать прогноз, кто собирается приехать, сколько, управлять процессом. Нужна программа демографического и миграционного развития Приморья, а может, Дальнего Востока. Необходимо к этому вопросу подойти комплексно, принимать решения с перспективой на десять лет и более.
Сергей Пушкарев призывает как можно быстрее создавать центры адаптации для мигрантов. В этих центрах должны знакомить с российским законодательством, культурой, обычаями и правилами поведения для снижения возможных бытовых конфликтов. Структура центра, по его мнению, должна включать представителей Федеральной миграционной службы, медико-санитарного контроля, профессионального отбора, специалистов, преподающих русский язык, юристов. В одном месте можно осуществить весь цикл подготовки работника для предъявления его работодателю. Социально-адаптационный миграционный центр может работать и по схеме государственно-частного партнерства. Государство осуществляет выдачу разрешений, определяет квоты, ведет контроль использования рабочих рук мигрантов на конкретных объектах их пребывания. А механизм определения квалификации, размещение, проживание, медицинское обслуживание может вести некоммерческая организация.
Необходимо воспитание гражданского сознания в детской и молодежной среде, считает председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков. Необходимо активнее знакомить жителей с многообразием народов России, воспитывать интерес к людям других национальностей. Ведь наиболее вызывающе ведут себя именно молодежные группировки.
– От позиции преподавателя в школе или вузе, родителя в семье зависит отношение ко всему, в том числе и к другим людям. Взрослым поменять философию сложно, детей упускать нельзя. Важная роль в формировании личности также принадлежит Интернету, СМИ, журналистам. Учитывая многонациональный состав аудитории, нужно быть деликатными, умными, ответственными. Вопрос самосознания сегодня стоит остро, оскорбительные слова, намеки в прессе не позволительны, – акцентирует внимание Виктор Горчаков.
Приморью необходим Дом национальностей, можно назвать его Домом дружбы. Виктор Горчаков обратился по этому поводу к властям Владивостока.
– Это назревшее требование. Во многих муниципальных образованиях есть выделенные помещения для национальных организаций. Во Владивостоке же лишь бесконечно обсуждают возможности. Так не пойдет! – заявил Виктор Горчаков. – Основа националистических настроений скрыта в социальном – наличии или отсутствии работы, жилья, перспективы продвижения по службе, возможности нормального образования и воспитания детей. Последствия мы видели на примере европейских стран, где была нарушена спокойная жизнь и общество раскололось. Забота о мире и спокойствии жителей Приморского края – одна из важных функций депутатского корпуса, мы занимаемся этим каждый день, разрабатывая и принимая законы, повышающие качество жизни, обеспечивающие нормальную работу всех структур общества.
Также спикер ЗС ПК напомнил о необходимости выделения земли под строительство мечети во Владивостоке, так как существующее здание не вмещает всех мусульман краевого центра. Полноценная мечеть необходима для пресечения попыток разжигания межнациональной розни и провокаций на этой почве.
День образования Приморского края всегда сопровождается красочными выставками национальных умельцев, концертами творческих коллективов диаспор. Стали традиционными Сабантуй, Сорочинская ярмарка и другие национальные праздники. В Приморье действуют 59 общественных организаций и объединений, созданных по национальному признаку. Действуют Совет ассамблеи народов Приморского края и советы при ряде муниципальных образований края. Ежегодно приморцев приглашают на дни открытых дверей диаспор и общин, дни национальных культур. Тем не менее проблем хватает.
– Национально-культурные центры у нас двух видов, те, которые занимаются культурой еще с 90-х годов, и только. Мало или вовсе нет центров для тех, кто приезжает в последние годы. Сегодня нет центров народов Средней Азии, народов Северного Кавказа. Нет центра ингушей, дагестанцев. А они нужны, – отмечает старший научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН Галина ЕРМАК.
Новые национально-культурные центры нужны и создаются. Они могут использовать опыт своих коллег, которые многое сделали для земляков.
– Последние 15 лет приход западной мультикультуры и появление новых рыночных отношений отразились на культуре в целом. В последние годы это особо остро видно. О том, что нужно возвращаться к истокам многонациональной культуры народов России, говорят и президент, и премьер-министр России. Уважение к своим корням помогает чувствовать себя уверенно, свободно в этой жизни. Главную ценность мы сохранили – это бережное отношение к бабушкам, дедам, являющимся носителями нашей культуры. Они активно участвуют во всех наших мероприятиях, передают свой жизненный опыт, и мы прислушиваемся к ним, – делится опытом заместитель руководителя Приморского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского конгресса Расим КАЗЫМОВ.
Некоторые представители национальных диаспор добились в Приморье впечатляющих результатов.
– Я считаю себя коренным приморцем! Служба в Армии, институт, работа. Приморье стало моим вторым домом. Многие чувствуют себя здесь комфортнее, чем в западных регионах. Разные люди могут приложить здесь свои усилия. Кто-то проявит себя в рабочей группе, кто-то в научной, кто-то в инвестициях, кто-то любит работать руками, кто-то торговать, – каждый найдет себе дело, – утверждает председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст АХОЯН.
Мигранты нужны Приморскому краю, утверждают специалисты.
– На Дальний Восток государство всегда направляло людей, понимая, что развивать его только усилиями местного населения не получится. Действовали программы жилищного строительства, освоения территорий у границ, строились большие заводы: «Спасскцемент» в Спасске-Дальнем, «Деревокомбинат» в Дальнереченске – знаменитые комсомольские стройки. Приморье построили люди разных национальностей Советского Союза. У меня в округе в Хасанском районе есть много осетин, которые приехали в Приморье по оргнабору. Люди добирались сюда, зная, что работы хватит всем. Почему сегодня нас смущают приезжие? У дальневосточных территорий огромное будущее, наша задача – его приблизить, – говорит заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ.
В соответствии с распоряжением президента важная роль в решении проблем межэтнических отношений отводится региональным органам власти.
– Законодательное Собрание Приморского края как часть общей системы парламентаризма на территории России ощущает ответственность, поддерживает мир и согласие, используя уже созданную законодательную базу, инициируя разработку и принятие новых краевых законов, направленных на повышение качества жизни приморцев, их безопасность и рост благосостояния, – говорит Виктор Горчаков. – Задача власти – сформировать общий фон, обеспечивающий нормальное взаимодействие людей разных культур, сохранение добрососедских отношения, которыми славится Приморье.
Развивая свою мысль, он подчеркнул, что власти всех уровней в ежедневной работе должны учитывать, как удовлетворяются интересы различных групп населения, обеспечивается право на работу, жилье, национальное самосознание. Попытки ущемления по национальному признаку, пренебрежение к культурным потребностям и традициям могут дорого обойтись обществу. Оснований для серьезных трений на национальной почве не будет до тех пор, пока ситуация будет профилактироваться и прогнозироваться. Законодательное собрание использует для диалога все созданные национальные организации, личные контакты с лидерами общественных структур и диаспор.
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Монголия впервые может принять участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- Дальневосточные вузы оказались не очень востребованными
- Инвестиционный рейтинг Дальнего Востока растет, но проблемы остаются
- На Дальнем Востоке определены три приоритетных инвестпроекта
- Дальний Восток выживает после паводка
- Экономическая интеграция стала инструментом развития восточных регионов России
- Создание в ДВ регионе "спецрайонов" для многодетных может привести к их геттизации
- Дальневосточники – лидеры по использованию «электронного правительства»
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.