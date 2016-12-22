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На Дальнем Востоке определены три приоритетных инвестпроекта
Определены три первых приоритетных инвестиционных проекта, которые могут получить финансирование Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Соответствующее решение принято на заседании правительственной Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера, полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, которое состоялось 6 августа 2015 года в Москве.
Приоритетными в целях финансирования из средств Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона признаны следующие проекты:
∙ Проект строительства трансграничного мостового перехода через р. Амур в Еврейской автономной области.
Общая стоимость проекта, который реализуется в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской Инвестиционной Корпорацией (CIC), оценивается в 10 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда развития Дальнего Востока составят 2,5 млрд рублей. Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем имеет важное стратегическое значение для социально-экономического развития всего региона. Проект станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока.
∙ Проект развития золотодобычи в Камчатском крае (месторождения Аметистовое и Бараньевское): создание транспортной инфраструктуры.
Инициатором проекта выступает крупнейшая золотодобывающая компания Камчатского края – «Золото Камчатки» (входит в ГК «Ренова»). Проектом предполагается участие Фонда в финансировании проектирования и строительства автодорог к месторождениям. Общая стоимость проекта разработки месторождений оценивается в 12,4 млрд рублей, планируемый объем участия Фонда – до 2 млрд рублей. Создание транспортной инфраструктуры позволит ускорить социально-экономическое развитие Камчатского края за счет ввода в эксплуатацию новых крупных золоторудных месторождений, реализации их экспортного потенциала с перспективой увеличения годового объема добычи золота в регионе на 4,5 тонны.
∙ Проект развития современной инфраструктуры по обращению твердыми коммунальными отходами (ТБО) в Сахалинской области.
Партнером Фонда в проекте выступает один из крупнейших отраслевых операторов - компания «Эко-Система». Проект предполагает строительство сортировочного комплекса, станций перегруза, рекультивацию старого полигона и станет первым на Дальнем Востоке примером комплексного решения экономических и экологических проблем, накопившихся в сфере управления ТБО, с использованием концессионных механизмов. Общая стоимость пилотного проекта оценивается в 900 млн руб., из которых инвестиции Фонда составят до 270 млн рублей. Успешная реализация проекта на Сахалине позволит тиражировать модель в других регионах Дальнего Востока, провести структурную реорганизацию всей региональной индустрии утилизации и переработки ТБО.
Как отметил вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, начался новый этап работы Фонда развития Дальнего Востока. «Фонд готов инвестировать, готов начинать работу. Проекты потребуют от Фонда инвестиций в размере 4,8 миллиардов рублей, частные инвестиции составят 23 миллиарда рублей. Мы исходим из того, что в этом году одобренные проекты должны быть профинансированы», - отметил он.
Всего в коротком списке Фонда - десять проектов общим объемом 156 млрд рублей с требуемыми инвестициями от Фонда 18 млрд рублей. По этим проектам есть понимание условий участия Фонда, проводится комплексная экспертиза.
«Благодаря работе, проделанной под руководством Ю. П. Трутнева совместно с Минвостокразвития, Минфином и Внешэкономбанком, Фонд полноценно включен в единую систему государственных институтов развития Дальнего Востока и приступает к активной инвестиционной деятельности», - заявил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков. Средства Фонда станут финансовым рычагом для проектов, реализация которых позволит снять инфраструктурные ограничения, обеспечить существенный экономический эффект в виде новых рабочих мест и налоговых поступлений, реализовать экспортный потенциал Дальнего Востока.
По предварительным оценкам, долгосрочный эффект от реализации проектов для валового регионального продукта трех регионов составит 73,6 млрд руб. к 2025 году. Объем дополнительных налоговых поступлений за аналогичный период превысит 23 млрд рублей. На каждый бюджетный рубль Фонд привлечет до 5 рублей частного капитала.
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