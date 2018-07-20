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Малая авиация Колымы начинает возрождаться
Переход к рыночным отношениям в 90-е годы привел к серьезным изменениям местных воздушных перевозок. Из-за нехватки средств на содержание и развитие инфраструктуры резко уменьшились воздушные перевозки.
После длительного перерыва малая авиация Колымы возрождается. С 2005 года возобновлены регулярные авиарейсы в труднодоступные населенные пункты и районные центры Магаданской области. Конечно, это только начало, и того размаха малых крыльев, какой был в 80-е годы прошлого столетья, пока нет. Слишком многое утрачено – советский гражданский воздушный флот канул в Лету, его место на рынке заняли авиакомпании, которым сложно поддерживать стандарты качества и требования по обеспечению безопасности пассажиров. Тем не менее первые шаги к возрождению малой авиации уже сделаны. Для преодоления негативного влияния снижения объемов авиаперевозок в регионе и организации транспортной доступности населения ежегодно из областного бюджета выделяются средства на компенсацию выпадающих доходов авиакомпаниям-перевозчикам.
В 2011 году полеты на местных авиалиниях совершают филиал «Магаданский» ОАО НПК «ПАНХ» (в Ямск, Тахтоямск, Тополовку, Верхний Парень), ООО «Сибирская Легкая Авиация» (в Омсукчан, Сеймчан), ЗАО «Авиакомпания «ИрАвиа» и ОАО «Авиакомпания «Якутия» (в Эвенск). За десять месяцев текущего года выполнено 192 рейса, перевезено 7612 пассажиров.
«Cегодня большой проблемой в нашем регионе является состояние местных аэропортов и посадочных площадок, – говорит губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. – Как известно, они должны отвечать всем требованиям безопасности, стать современными и удобными для приема и выпуска воздушных судов. В этих целях мы работаем над передачей аэропортов Северо-Эвенск и Сеймчан в Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера». Необходимые документы находятся на рассмотрении в Правительстве РФ. Мною согласован проект Распоряжения Правительства РФ о передаче имущества аэропортов для создания на их базе филиалов Федерального казенного предприятия. Будем продолжать работать, чтобы ускорить привлечение финансирования из федерального бюджета в реконструкцию и оснащение местных аэродромов».
«В Магаданской области хорошо зарекомендовала себя программа поддержки пассажирских авиаперевозок. Удалось оживить внутренние авиарейсы, особенно по направлениям Магадан – Омсукчан и Магадан – Эвенск. Мы намерены и дальше расширять географию полетов. Считаю, что меры, принятые по расширению внутриобластных маршрутов и введению специальных тарифов, позволят не только загрузить местные авиалинии, но и помочь колымчанам быстрее добираться до областного центра, чаще видеться с родными, друзьями, сделать авиатранспорт доступным для людей с любым достатком», – подчеркивает губернатор.
С июля 2011 года стали осуществляться авиаперевозки пассажиров по маршруту Магадан – Сеймчан – Магадан. Несмотря на то что регулярное авиасообщение прерывалось более чем на пятнадцать лет, здесь больших трудностей с возобновлением полетов не было, ведь все это время сеймчанский аэропорт оставался полноценным, действующим объектом. Еще со времен Великой Отечественной войны аэропорт начал принимать воздушные суда и использовался для перегона военных самолетов, поступающих по ленд-лизу в СССР. В 1996 году на базе аэропорта Сеймчан был создан отряд Авиалесоохраны. Всего в стране было четыре подобных отряда.
«К началу регулярного авиасообщения в здании вокзала оборудовано специальное помещение для регистрации пассажиров и досмотра багажа согласно установленным на сегодня федеральным авиационным правилам, – сообщает директор областного государственного учреждения «Аэропорт Сеймчан» Владимир КУДРЯВЦЕВ. – Хотя возрождение местных авиалиний движется медленно, можно твердо сказать, что начало положено, а малая авиация на Севере просто необходима. Расстояния между населенными пунктами в Магаданской области огромные, а трасса тяжелая: для того чтобы преодолеть путь от Сеймчана до областного центра, требуется 8-9 часов, поэтому население возобновление регулярных авиарейсов приняло безоговорочно».
Также с этого лета должны были начаться пробные авиарейсы по маршруту Магадан – Ягодное – Магадан. Стоит обратить внимание на тот факт, что до этого пассажирское авиасообщение с Ягодным никогда не осуществлялось, но взлетно-посадочная полоса, рассчитанная на прием/выпуск самолетов Ан-2, Ан-3 и Ан-28, была и остается. Что же помешало начать полеты в запланированные сроки?
«Неблагоприятные погодные условия не позволили своевременно подготовить ВПП: из-за частых дождей грунт на полосе постоянно проседал, – отвечает первый заместитель главы Ягоднинского района Павел СТРАДОМСКИЙ. – Отсыпку производило ООО «Горная компания «Майская» совместно с ОАО «Ягоднинская дорожная компания», для чего дополнительно завезено порядка 20 тысяч куб. м грунта, но по тем же погодным условиям он не был утрамбован. На сегодняшний день мы уже согласовали с нашим транспортным предприятием возможность доставки людей к самолету и обратно, что касается досмотра и регистрации – в первое время они будут производиться непосредственно перед посадкой в самолет. Как только будет принято окончательное решение о регулярных авиаперевозках пассажиров по маршруту Магадан – Ягодное – Магадан, начнется строительство миниаэровокзала с небольшим залом ожидания и зоной предполетного досмотра. Первые пробные рейсы планируются на декабрь».
Но, как подчеркивают в администрации Магаданской области, для организации транспортной доступности необходимо не просто возобновить авиарейсы в тот или иной населенный пункт, а сделать приемлемой стоимость перевозки как для перевозчика, так и для пассажиров. Благодаря финансированию из областного бюджета местных авиаперевозок тарифы удается нетолько удерживать на постоянном уровне, но и снижать. По информации начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области Сергея ВОЛОБУЕВА, если в 2008 году стоимость авиабилета по маршруту Магадан – Эвенск – Магадан в одном направлении достигала 12 тысяч рублей, то с 2009 года – восемь тысяч. Сегодня стоимость полного авиабилета до труднодоступных сел Ольского района Ямск и Тахтоямск составляет 3 и 3,3 тысячи рублей соответственно, до Омсукчана – 4,8 тысяч, недавно открывшийся рейс до Сеймчана обходится колымчанам в 3 тысячи рублей, до Ягодного цена авиабилета будет равна 2,8 тысячи рублей.
В целом на организацию обслуживания населения Магаданской области воздушными перевозками в 2011 году в областном бюджете выделено 37124,4 тысячи рублей. Большая часть средств регионального бюджета задействована на маршрутах в Ольский и Северо-Эвенский районы. На 1 ноября текущего года финансирование выполненных авиарейсов составило 26855,9 тысяч рублей.
До конца 2011 года по итогам конкурса будут определены перевозчики на местные маршруты в 2012 году. Таким образом, авиасообщение с районами области осуществляется круглогодично с утвержденными частотой авиарейсов на маршрутах и стоимостью билетов. Тем не менее без проблем не обходится.
«Недавно на две недели у нас были приостановлены полеты в Сеймчан и Омсукчан, – говорит Сергей Волобуев. – Связано это с ужесточением требований к авиакомпаниям из-за катастрофы в Ярославле. Ввиду выявленных нарушений и приостановки действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Регион Авиа» прекратились и полеты, которые осуществляет на самолетах Ан-28 ООО «Сибирская легкая авиация», работающее под сертификатом эксплуатанта «Регион Авиа». В настоящее время ООО «Сибирская легкая авиация» ищет выход из сложившейся ситуации, а колымчан временно перевозит компания «ИрАэро» на воздушных судах Ан-24, Ан-26-100. Поэтому я считаю, что задачу по обеспечению транспортной доступности населения мы выполняем. Более того, недавно после длительного перерыва у нас возобновились авиарейсы в села Тополовка и Верхний Парень Северо-Эвенского района. И еще – в Магаданской области в период с 1 апреля по 31 октября на местных авиаперевозках действует спецтариф, благодаря чему пассажиры в возрасте до 24 лет, а также свыше 50 лет (женщины) и 55 (мужчины) могут приобрести авиабилет в одну сторону за полцены. Это позволяет увеличить число желающих воспользоваться авиатранспортом».
С июля 2012 года планируется возобновить авиасообщение с Сусуманом. Как сообщил при встрече Николаю Дудову депутат Магаданской областной Думы, председатель совета директоров ОАО «Сусуманзолото» Владимир ХРИСТОВ, на полосе завершены все подготовительные работы, уложено более 120 тысяч кубометров грунта. Заключены договоры на изготовление домиков для пассажиров, заказано изготовление аэронавигационного паспорта. Этот маршрут также будет включен в перечень субсидируемых направлений.
Таким образом, по словам губернатора Магаданской области, администрация региона серьезно нацелена на возрождение малой авиации Колымы. Если оценить темп, с которым сегодня происходит развитие местных авиалиний, то работа идет во взлетном режиме, главное – снова не допустить скорости сваливания. У области большие перспективы – отработка Наталкинского месторождения, строительство железной дороги и Северного автотранспортного коридора, то есть развитие будет, и без малых крыльев здесь не обойтись.
Евгений Вторушин,
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