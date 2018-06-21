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12 Марта 2012, 23:50 | Территория

Дальневосточники – лидеры по использованию «электронного правительства»

В России происходит административная революция, полностью меняющая установленные порядки под флагом «Электронного правительства». Специалисты утверждают, что в масштабах, в которых проект реализуется в нашей стране, нигде в мире ничего подобного нет. В развитых странах существуют отдельные элементы, но комплексной системы нет и там. Россияне – мировые лидеры в этом вопросе. А дальневосточники – в числе лидеров пользования новыми возможностями.

Карты на стол
К проекту «Электронное правительство» федерация идет долго. До возникновения самой системы электронной власти должны были состояться две крупных реформы: административная и бюджетная. От их реализации напрямую зависит успех внедрения новых информационных подходов в государственном управлении. Административная реформа разделила деятельность органов исполнительной власти на полномочия функции и услуги.

Бюджетная реформа должна привести от общего сметного финансирования к формированию расходных статей под каждую услугу, оказываемую государством населению и бизнесу. То есть больница или школа, например, будут содержаться не принципу возмещения ожидаемых затрат, а по объему предоставленных социальных услуг.

– Эти задачи легко сформулировать, – говорит председатель комитета по информационным технологиям и связи правительства Хабаровского края Павел УВАРОВ. – Но, чтобы их выполнить, необходимо перевернуть большой пласт нормативных документов на федеральном, региональном, муниципальном и поселенческом уровнях.

После определения перечня государственных услуг, их стоимости и системы финансирования и встает задача перевода этой работы в электронный формат. В результате должны появиться: инструмент пользования государственными услугами в электронном виде, чем является созданный сайт gosuslugi.ru, и способ идентификации гражданина на этом портале, которым должна стать универсальная электронная карта.

Интернетом по коррупции
В связи с большим объемом работ и вовлеченностью в процесс всех уровней власти движение по созданию системы электронного правительства идет неравномерно и медленно. Впрочем, все перемены, которые должны произойти в федеральной нормативно-правовой базе, в 2012 году обретут законченный вид.

Цель проекта – минимизировать общение граждан и бизнеса с государственными служащими. Эффект – максимальная прозрачность. Электронная система отслеживает все действия и сроки. А по целому ряду услуг чиновник и вовсе не будет знать, от кого поступило обращение, руководствуясь лишь параметрами заявки и их соответствием принятым регламентам. Как результат – снижение базы коррупции. Для России, где должность столетиями воспринималась как личный капитал, такой поворот может стать без преувеличения судьбоносным. Конечно, только отделив граждан от чиновников стеной Интернета, проблему целиком не решить, но сократить массовое распространение коррупционного вируса вполне можно.

Кроме того, электронная система кардинально меняет эффективность деятельности аппаратов всех уровней власти, заставляя их работать на граждан, а не наоборот. Согласно ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», время кардинального поворота назначено на 1 июля 2012 года, после которого наступает новый исторический период в отношениях граждан и российского государства. С этого момента никаких документов, кроме входящих в перечень домашнего хранения, ни один орган власти требовать с гражданина не вправе. Никакие справки он больше собирать не обязан – всю необходимую дополнительную информацию должна будет искать сама система государственного управления путем запросов у специализированных ведомств. Теперь человек только предъявив необходимые документы, всегда имеющиеся в наличии дома, может заказать государственную услугу и просто ждать ее выполнения в установленные сроки, не бегая по различным инстанциям, не собирая необходимые бумажки.

Роботы получают властные полномочия
Вторая часть этого этапа предполагает оказание части услуг и вовсе автоматически. И в этом случае выходит, что соответствующие государственные полномочия передаются электронной системе, которая принимает решение самостоятельно, исходя из наличия или отсутствия необходимого перечня документов и соответствия потребителя предъявляемым требованиям. Административными процессами начинает править робот.

210-й ФЗ говорит и о необходимости создания многофункциональных центров (МФЦ), которые являются местом оказания государственных и муниципальных услуг. Здесь действует принцип «одного окна», и любой гражданин может получить все виды государственных услуг. Ему вообще не нужно искать специализированное ведомство для решения своего вопроса – только дойти до МФЦ.

В осуществлении взаимодействия участвует целый ряд автоматизированных систем и телекоммуникационных комплексов, и, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы в заданных параметрах, государству приходится в данный момент прилагать значительные усилия, чтобы наладить межведомственное электронное взаимодействие, к которому госуправление оказалось не очень готово.

– Технически получилось так, что разные ведомства автоматизировали свою деятельность в разное время, без единых стандартов, – говорит Павел Уваров. – Все эти системы необходимо между собой увязать, сделать это в соответствии с требованиями по защите информации, персональных данных и т. д. Никто такого раньше не делал, потому подобный процесс не может быть быстрым и постоянно успешным.

Региональная специфика: Хабаровский край
Существуют и специфические проблемы, имеющие отношение не ко всем территориям РФ. В Хабаровском крае, например, есть населенные пункты, где нет, и никогда не было никакой телефонной связи. Коммерческим компаниям организация сетей здесь крайне не выгодна, и необходимы сложные схемы частно-государственного партнерства, чтобы оператор связи начал работы по подключению к своим сервисам удаленных поселков. Как признается председатель комитета по информационным технологиям и связи краевого правительства, в этом вопросе помощь оказала и повсеместная установка видеокамер на выборах, для чего несколько до того отрезанных от всемирной сети населенных пунктов были подключены к Интернету.

В целом, активная фаза реформы в Хабаровском крае началась во втором полугодии 2010 года. Тогда были сформированы основные планы по созданию системы «электронного правительства» в Хабаровском крае. В 2011 году край полностью выполнил первый этап большой работы. На сайте госуслуг выставлены около 17 пунктов предложений от правительства региона, уже принимающих заявления в электронном виде.

Перевод услуги в электронный вид предполагает 5 этапов: от информации о ее наличии до оказания услуги. Не все услуги могут быть оказаны в Интернете. В поликлинику, например, записаться к врачу дистанционно можно, но попасть на прием без личного присутствия в его кабинете и получить лечение нельзя. Ряд услуг в крае переведен на третий этап – до записи на прием к специалисту. Часть услуг пока представлена только первым этапом, предполагающим информирование о направлении деятельности учреждения и режиме его работы. За минувший период электронные революционеры добились создания всех необходимых регламентов, теперь они взаимоувязаны и готовы к общей работе.

Главная задача нынешнего года – подготовиться к запуску УЭК. Однако фактически край уже готов к ее внедрению. Все, что нужно, было сделано к 1 января 2012 года, когда планировалось начать повсеместное применение карт. Но из-за неготовности системы в стране в целом сроки перенесли на 1 января 2013 года.

Помимо технической проблемы неразвитости телекоммуникаций остро стоит вопрос компьютерной грамотности. Далеко не все граждане сегодня готовы доверить решение своего вопроса компьютеру.

– Да и власти не всегда готовы к нововведениям, изменениям в работе, – сетует Павел Уваров. – Если на федеральном и региональном уровнях проблем в понимании системы возникает мало, то на муниципальном и поселенческом уровнях вопросов много. Конечно, речь идет не о продвинутых муниципалитетах крупных городов, а об аппаратах власти районов и руководстве населенных пунктов, которым сложно освоить новые системы ввиду того, что некоторые и с компьютером плохо знакомы, а о работе в Сети и вовсе мало что знают.

Разъяснительная и образовательная работа стала частью мероприятий по внедрению электронной системы управления. И, судя по данным статистики, фиксирующей, что в 2011 году жители Хабаровского края находятся в числе общероссийских лидеров по пользованию сервисами сайта госуслуг, с этой задачей регион справляется также успешно.

Александр НИКОЛАЕВ, «Дальневосточный капитал».

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