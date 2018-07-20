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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 05:50 |
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Экономическая интеграция стала инструментом развития восточных регионов России
Инициатива исходила от руководителей Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской областей и Еврейской автономной области, которые подписали соглашение, определив в нем основные принципы межрегионального сотрудничества. Через год к ним присоединилась Читинская область, затем Республика Бурятия, Чукотский, Корякский и Агинский Бурятский автономные округа.
Ассоциация - некоммерческое объединение, сосредоточившее усилия на решении социально-экономических задач, входящих в нее регионов. Так, в 1995 году по инициативе и при активном участии Ассоциации была разработана и в 1996 году утверждена федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг.». В последствии в связи с обращениями Совета Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» к руководству страны она была откорректирована, и ее действие продлено до 2013 года.
Притом что финансовое обеспечение программы в период кризиса существенно сократилось, программа оказала системное влияние на экономику макрорегиона, показала правильность выбора стратегических ориентиров, способствовала аккумулированию дополнительных ресурсов для строительства важнейших объектов инфраструктуры и социальной сферы.
С 2009 года сложилась практика тесного взаимодействия Ассоциации с аппаратами полномочных представителей президента РФ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах по вопросам разработки программных документов.
Следующим значимым этапом совместных действий регионов стала разработка в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Распоряжением правительства РФ от 30 декабря 2009 года Стратегия-2025 была утверждена.
Одним из основных документов, обеспечивающих полноценную реализацию Стратегии-2025, является План ее реализации, утвержденный распоряжением правительства РФ. Этот документ активно обсуждался на заседаниях Совета Ассоциации, совместных заседаниях Координационного совета по экономическим вопросам Ассоциации и аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО с участием представителей Министерства регионального развития и Министерства экономического развития Российской Федерации.
В этом году регионы - члены Ассоциации принимают активное участие в разработке ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2018 года» и государственной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Девять Координационных советов Ассоциации являются консультативно-экспертными площадками для выработки решений социально-экономических проблем, консолидированных позиций, обмена опытом и межрегионального взаимодействия.
Приведу несколько примеров. В мае 2011 года на заседании Координационного совета по транспорту и транспортной инфраструктуре в Благовещенске рассматривался важный для дальневосточников вопрос актуализации стратегической программы развития БАМа до 2020 года. Обсуждение проблемы шло при участии ведущих специалистов ДВЖД и Забайкальской железной дороги ОАО «РЖД», руководителей и специалистов различных предприятий и организаций, заинтересованных в развитии зоны БАМа.
Позиция Ассоциации - правительству РФ необходимо утвердить Стратегическую программу развития БАМа до 2020 года и включить ее в государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года и перспективу до 2025 года. Наряду с этим были выработаны рекомендации регионам по комплексному инфраструктурному развитию территорий, прилегающих к зоне БАМа.
В мае текущего года во Владивостоке состоялось заседание Координационного совета по промышленности, науке и инновационным технологиям, в работе которого приняли участие руководители авиационных и судостроительных компаний, представители Государственной корпорации «Ростехнологии». Ключевой темой стал вопрос развития кооперации между регионами Дальнего Востока.
Хабаровский край, разработавший проект создания инновационного территориального кластера авиа- и судостроения на Дальнем Востоке, предложил компаниям макрорегиона войти в него в качестве партнеров. Хотел бы подчеркнуть, что создание высоких технологий в авиа- и судостроительной промышленности, размещение подобных инновационных агломераций на Дальнем Востоке - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, во Владивостоке, в Ванино-Совгаванской ПОЭЗ - логично вписываются в программные документы развития российского Дальнего Востока.
Якорными компаниями кластера станут предприятия, входящие в объединенные авиастроительную и судостроительную корпорации: КнААПО, Гражданские самолеты «Сухого», Амурский и Хабаровский судостроительные заводы. Свою готовность участвовать в кластере выразили уже свыше 90 организаций с широкой географией работы. Готовность включиться в научно-производственную цепочку кластера подтвердили крупнейшие институты России. Несомненно, такая интеграция должна дать ощутимые результаты.
В июне 2012 года в Хабаровске Координационный совет по экономическим вопросам Ассоциации подготовил предложения по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике». Выработанные предложения направлены в Минрегион и правительство РФ.
В минувшем году в Хабаровске в рамках региональной практической конференции «Внешэкономбанк: проекты развития Дальнего Востока», организованной Внешэкономбанком совместно с Ассоциацией, рассмотрено более 200 проектов. Во исполнение поручения председателя правительства РФ решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка от 13 июля 2011 года создан новый институт развития - ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Его генеральным директором назначен председатель Координационного совета по экономическим вопросам Ассоциации Геннадий АЛЕКСЕЕВ.
Основной задачей Фонда является поддержка инвестиционной деятельности в российских субъектах Дальнего Востока и Байкальского региона. Внешэкономбанк имеет возможность финансировать до 20% стоимости инвестиционного проекта с участием Фонда в форме субординированных кредитов при соразмерном участии инициатора проекта.
К 2015 году лимит кредитования в такой форме должен составить нарастающим итогом 70 млрд рублей, что предполагает реализацию проектов общей стоимостью более 350 млрд рублей, а участие Внешэкономбанка и Фонда в проектах должно произвести «сигнальный эффект» для коммерческих кредитных организаций и потенциальных инвесторов.
Этот механизм направлен в первую очередь на привлечение внебюджетных инвестиций в строительство инфраструктурных объектов в составе крупных проектов комплексного социально-экономического развития территорий. С начала 2012 года Фонд совместно с Ассоциацией провел выездные совещания в десяти субъектах Дальнего Востока и Байкальского региона по рассмотрению инвестиционных проектов с целью формирования комплексных программ развития территории, принятия скоординированных инвестиционных решений с использованием инструментов государственно-частного партнерства.
Вопросы комплексного развития территорий в рамках реализации Стратегии дважды рассматривались в этом году на заседаниях Координационного совета по экономическим вопросам Ассоциации с участием специалистов Фонда, аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, НИУ «Высшая школа экономики» и Адвокатского бюро «Вегас Лекс».
Восток России - сегодня не самая индустриально развитая территория Российской Федерации, но его потенциал таков, что регион может стать локомотивом инновационного развитии всей страны. Тесно сотрудничая с федеральными и региональными органами власти, финансовыми институтами и деловым сообществом, Межрегиональная ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» является реальным выразителем позиции дальневосточных регионов и площадкой для выработки консолидированных решений по важнейшим направлениям развития макрорегиона, что в конечном счете позволяет добиваться более высоких результатов.
Олег КОЖЕМЯКО, председатель Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», губернатор Амурской области.
«Дальневосточный капитал».
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