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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвестиционный рейтинг Дальнего Востока растет, но проблемы остаются
О необходимости улучшения инвестиционной привлекательности российских регионов говорят уже не первый год. Дальний Восток здесь не исключение: на территории созданы различные институты и инструменты поддержки бизнеса, власть идет на диалог с бизнес-сообществом, приглашая предпринимателей в экспертные советы, а государственные органы стараются упростить регламенты и уменьшить сроки проведения различных процедур. Чувствуют ли предприниматели изменения?
Частично ответ на этот вопрос дал Национальный инвестиционный рейтинг, составленный Агентством стратегических инициатив по данным официальной статистики и опросов предпринимателей. Последние подтверждают, что изменения институционального характера в регионах налицо. Однако проблем при этом у внутренних инвесторов по-прежнему еще достаточно много, и решить их можно только в конструктивном диалоге между властью и бизнесом.
Рейтинг показал положительную динамику
Если говорить об итогах Национального инвестиционного рейтинга, то его результаты значительно лучше тех, что были озвучены в прошлом году после пилотной апробации нового механизма оценки инвестиционного климата. Ряд регионов, в том числе и дальневосточных, повысили свое положение в рейтинге, а количество предпринимателей, принявших участие в опросах, увеличилось.
«Наша задача - вовлечь в создание рейтинга наибольшее количество предпринимателей, - говорит руководитель Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга КУРИЛОВА. - Чем больше предпринимателей вовлекаются в изменения, которые происходят в регионе, тем лучше и достовернее становятся показатели рейтинга. Когда бизнес не знает, что делает власть, он и оценивает ее действия соответствующим образом. Если власть живет своей жизнью, а бизнес - своей, это сразу же находит отражение в рейтинге».
Всего в этом году участие в рейтинге приняли 76 регионов. Для его составления было опрошено 230 тысяч предпринимателей. Итоговую оценку выводили по 45 критериям, разбитым на четыре группы: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства».
Самым привлекательным регионом с точки зрения инвестиций стал Татарстан, вторую и третью строчку заняли Калужская и Белгородская области. Регионы Дальнего Востока относятся к средним по инвестиционной привлекательности регионам и вошли в третью и четвертую категории рейтинга. К примеру, Камчатский и Приморский края и Республика Саха (Якутия) вошли в третью группу регионов, получив удовлетворительные оценки по таким направлениям, как степень развития институтов бизнеса, инфраструктуры и ресурсов, а также поддержки малого бизнеса. Кроме этого, Республика Саха (Якутия) вместе с Калужской, Пензенской и Свердловской областями, Ханты-Мансийским автономным округом и Камчатским краем вошла в число лучших регионов по поддержке малого бизнеса. При выставлении оценок в этой группе учитывался целый ряд показателей. Среди них количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения, доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в регионе, количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и т. д.
«Исследование вызвало большой интерес у экспертов, представителей субъектов и бизнес-сообщества, - прокомментировала итоги опроса заместитель председателя правительства Камчатского края Марина СУББОТА. - Наиболее высокие результаты у Камчатского края по таким критериям оценки, как поддержка малого предпринимательства и регуляторная среда. Это говорит о том, что правительство края работает в правильном направлении, и бизнес это видит. Есть, конечно, ряд специфических для края проблем, которые сразу решить очень сложно, например подключение новых потребителей к электросетям и другие инфраструктурные ограничения, но и над ними мы работаем. В планах сегодня создание индустриальных парков, агропромышленных площадок, куда бизнес сможет зайти и сразу начать реализовывать свои проекты. Мы говорим спасибо бизнесу за тот диалог, который у нас сегодня налажен. Работа выстроена серьезная. Сотрудничество осуществляется в рамках инвестстандарта, в том числе введена оценка регулирующего воздействия. То есть все нормативно-правовые акты, касающиеся бизнеса, мы обсуждаем с предпринимателями, и только после этого документ принимается».
В четвертый блок рейтинга инвестиционной привлекательности из дальневосточных регионов вошли Хабаровский край, Сахалинская и Магаданская области. Регионами с наименее привлекательным инвестиционным климатом названы Рязанская область, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Алтай, Амурская область, Забайкальский край, Иркутская область. Два дальневосточных региона - Еврейская автономная область и Чукотка - в рейтинге участия не приняли. На этих территориях не хватило необходимого количества респондентов для участия в опросе.
«Если подводить общий итог рейтинга по стране, то целый ряд показателей действительно удалось улучшить, - говорит Ольга Курилова. - Значительно лучше стали показатели по подключению к электросетям, регистрации юридических лиц, получению разрешения на строительство. Кстати, в прошлом году самая худшая практика по этому показателю была в Приморском крае и составляла более 300 дней. Сегодня ситуация изменилась. Довольно высокое место занимает Приморский край по качеству регионального законодательства, а вот по количеству проверок показатель не самый лучший: по мнению предпринимателей, их по-прежнему достаточно много. Не слишком высоко оценивают предприниматели качество и доступность инфраструктуры. Эта проблема характерна для всего Дальнего Востока».
По словам Ольги Куриловой, по большинству показателей федерального рейтинга хотя бы один субъект Дальнего Востока входит в группу А или В.
«На Дальнем Востоке нет ярко выраженного региона-лидера, - говорит эксперт. - Даже Камчатский край, который дважды попал в группу А, «оторвался» от соседей не очень сильно. Радует то, что Приморский край ни в одной из групп рейтинга не попал в группу Е (самая низшая группа. - Прим. автора), как это было в пилотной апробации. То есть динамика изменений налицо. Теперь эту динамику нужно превратить в то, чтобы попасть в группу В».
После подготовки Национального инвестиционного рейтинга Агентство стратегических инициатив собрало наиболее успешные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, и выпустило Атлас муниципальных практик. В сборник вошли примеры, которые дали эффект на территории конкретных муниципалитетов. Успешные практики в атласе распределены по трем направлениям: институциональная среда, взаимодействие с институтами развития, оптимизация административных процедур. Предполагается, что внедрение успешных практик деятельности органов местного самоуправления в муниципальных образованиях позволит оценить текущую ситуацию и выявить точки роста, систематизировать работу по улучшению условий ведения бизнеса.
Чтобы понять, насколько эти практики смогут «прижиться» на других территориях, АСИ запустило пилотный проект по их внедрению. В число пилотных территорий из регионов Дальнего Востока вошел городской округ «Город Якутск» - именно здесь должно быть внедрено не менее 10 практик из Атласа.
«Лучшие практики взаимодействия региональных властей с инвесторами были отобраны из 27 регионов по результатам оценки самого бизнес-сообщества, - говорит общественный представитель АСИ в Республике Саха (Якутия) Леван СААКАДЗЕ, сопредседатель якутского отделения «Деловой России», руководитель ювелирной компании «Эгэлгэ». - Были выделены не лучшие из стратегий (ведь все регионы уникальны, поэтому и стратегия у каждого должна быть своя), а лучшие практики исполнения отдельных блоков. При этом выполнение требований стандарта не заканчивается фактом получения положительной оценки от экспертных групп, Минрегиона России или положительного итогового подтверждения от агентства. Ключевая задача состоит в том, чтобы созданные инструменты улучшения инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности региона работали, и работали эффективно. В связи с этим уже в этом, 2015-м, году агентство начало реализацию проекта по улучшению инвестиционной привлекательности и развития предпринимательской деятельности на уровне муниципалитетов. Отрадно, что город Якутск одним из первых выступил с инициативой участия в этом пилотном проекте по апробации лучших практик и начинает показывать первые результаты. Мы часто встречаемся с представителями региональных и муниципальных властей, проводим мозговые штурмы и стратегические сессии, чтобы выработать единый подход. Бизнес должен понимать позицию чиновников, а они, в свою очередь, могли посмотреть на исполнение требований стандарта с точки зрения бизнес-сообщества».
Предприниматели хотят идти дальше
Предприниматели в регионах Дальнего Востока в целом согласны с тем, что изменения институционального характера происходят, и весьма активно. Правда, нерешенных проблем, над которыми еще нужно работать и власти, и бизнесу, остается много.
В Приморье, например, один из главных вопросов - доступность для предпринимателей заемных финансовых ресурсов. По-прежнему сильно и давление на бизнес.
«Мы в этом году тоже проводили опрос, в нем приняло участие более 350 человек в Приморье. И на первое место предприниматели ставят вопрос о доступности финансовых ресурсов, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА. - На втором месте - административное давление на бизнес и количество проверок. То есть, с одной стороны, в отношении предпринимательства сегодня делается достаточно много, с другой - судя по тем обращениям, которые ко мне поступают, бизнес не очень эти изменения чувствует. Может быть, потому, что изменения пока носят регуляторный характер».
Примерно такие же проблемы озвучивает и Александр МОНАСТЫРЕВ, президент Фонда промышленной интеграции стран АТР: «Мы готовили информацию для госсовета по развитию малого и среднего предпринимательства и составили рейтинг проблем, которые есть у предпринимателей. На первое место они ставят недостаточность финансового ресурса. Предпринимателям нужно кредитование под маленький процент, это сейчас самое актуальное, что может быть. На втором месте - несовершенство налогового законодательства. На эти два фактора мы вряд ли можем влиять на местном уровне. А вот со следующими двумя факторами, которые тоже озвучили предприниматели, - недоинформированность и проверки - вполне можно работать на местах. И это нужно делать».
Якутские бизнесмены также говорят сегодня о давлении государства на бизнес. Владимир СУСЛОВ, директор Олекминского хлебозавода (Якутия), среди проблем, мешающих развитию бизнеса, говорит о повышении цен на энергоносители, расходные материалы, сырье и транспортные издержки. «В последние годы кадастровая стоимость земли, которую занимает предприятие, подскочила с двух до двадцати с лишним миллионов. А это дополнительное налоговое бремя. Как и всем компаниям России, якутским бизнесменам закрыт доступ к долгосрочным кредитам», - говорит предприниматель.
Тему высокой кадастровой стоимости земли и недвижимости неоднократно озвучивала в своих выступлениях и бизнес-омбудсмен Республики Саха (Якутия) Айталина СОКОЛОВА. По ее данным, в Якутске экспертный анализ проведенной кадастровой оценки выявил, что кадастровая стоимость недвижимости по городу сильно разнится, по некоторым новым постройкам она значительно ниже, чем по старым зданиям.
По мнению Николая ДЕВЯТЫХ, члена Якутского отделения «Деловой России», к вышеперечисленным проблемам можно добавить административные барьеры со стороны УФНС и вопросы профессиональной подготовки кадров по техническим специальностям.
Целый ряд вопросов, актуальных для внутренних инвесторов, озвучивают и камчатские предприниматели. В проведенном недавно на территории края опросе они назвали 6 основных проблем инвестиционного климата. Среди них получение проектного финансирования, выделение земельных участков, подключение к инженерной инфраструктуре, налоговые и таможенные процедуры, получение федеральной поддержки инвестиционной деятельности.
Относительно проектного финансирования предприниматели отмечают малое количество банков, готовых организовывать такое финансирование и кредитовать проекты со сроком окупаемости более 2 лет. Сложности с залоговым обеспечением характерны в первую очередь для среднего бизнеса - компаний, которые не имеют значительных активов. Для этой группы инвесторов сложно также выполнить требования банков по доле собственных средств в проекте. В связи с этими проблемами бизнесмены отмечают скромные масштабы государственных гарантий, которые может предоставлять правительство края. Предприниматели заинтересованы в более широком использовании этого инструмента поддержки инвестиционной деятельности.
В вопросе выделения земельных участков инвесторы обращают внимание на несогласованность действий различных государственных структур, длительные сроки выделения участков. Высокая стоимость и длительные сроки подключения к сетям подталкивают предпринимателей к формированию собственной инфраструктуры - в первую очередь автономной электрогенерации и водоснабжения.
Взаимодействие инвесторов с налоговыми и таможенными органами, по мнению предпринимателей Камчатки, более значимый барьер, чем в других регионах. Бизнесмены обращают внимание на то, что для федеральных органов не важно, является ли проект приоритетным на Камчатке. Сотрудники находят любые «зацепки», чтобы отказать в предоставлении налоговых льгот или возврате НДС. На недружественное поведение налоговой инспекции инвесторы указывали и применительно к вопросам возврата НДС по ввозу оборудования, который сильно затягивается.
Также они испытывают проблемы с освобождением от пошлин на ввоз оборудования в случаях, предусмотренных законодательством. По словам респондентов, сотрудники таможенной службы сомневаются в назначении ввозимого оборудования и в том, что оно действительно ввезено, даже в тех случаях, когда речь идет о градообразующем предприятии и крупном социально значимом для территории инвестиционном проекте. Проблемы возникают и в том, что таможенные органы зачастую не дают официальных ответов, объясняющих отказ, что делает невозможной подачу жалобы.
«Для развития бизнеса все ветви власти должны работать на регулярной основе, слышать предпринимателей и решать их проблемы, помогать создавать новый бизнес и расширять существующий. А предпринимателям следует активно участвовать совместно с правительством в процессе обсуждения и формирования территориальных планов, планов создания инфраструктурных объектов, чтобы потраченные государством средства в конечном счете способствовали росту и развитию бизнеса, а не стали очередными объектами для «освоения бюджета», - считает генеральный директор ООО «Агротек», общественный представитель АСИ в Камчатском крае Владимир РУБАХИН.
Хабаровский бизнес-омбудсмен Олег ГЕРАСИМОВ среди основных проблем, негативно влияющих на инвестиционный климат столицы ДФО, называет пять системных вопросов. Среди них высокие процентные ставки по кредитам для бизнеса, дефицит трудовых ресурсов на Дальнем Востоке, необходимость разработки механизма привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к обслуживанию резидентов ТОР, возложение обязанности выплаты «северных льгот» по оплате проезда сотрудников к месту отдыха, а также нелегальное предпринимательство.
В Амурской области, по словам бизнес-омбудсмена Оксаны СТЕПАНОВОЙ, наиболее остро стоят вопросы о выделении земельных участков для строительства объектов производственного назначения в районах области. Вторая серьезная проблема - невозможность получить в некоторых случаях разрешение на строительство.
Время объединяться
Еще одна проблема, о которой говорят сегодня представители предпринимательских объединений, - это по-прежнему низкая предпринимательская активность по отстаиванию своих интересов.
Как говорит Елена НОВИКОВА, директор НОУ «Азиатско-Тихоокеанская школа культурной политики», руководитель экспертной группы АСИ в Приморском крае, сегодня необходимо акцентировать внимание на консолидации элит. «Именно это позволит нашему региону в ближайшем будущем обрести вектор опережающего развития, - считает она. - Консолидация элит всегда помогала России прорываться. Сейчас, видимо, тоже такой исторический момент настал. И консолидация, и использование лучших практик - это наш шанс. Думаю, что на сегодняшний день у нас в регионе есть достаточное количество площадок, но деловое сообщество пока слабо их использует».
Марина Шемилина в этом вопросе поддерживает коллегу и также говорит о том, что, пока предпринимательское сообщество будет разрозненным, пока будут думать только о себе, никакого движения вперед не случится: «Время эмоций сегодня ушло, и настал период, когда значение имеют конкретные цифры и факты. А для того, чтобы их собрать, в том числе и от предпринимательских объединений, усилий требуется приложить очень много. Инструменты для диалога сегодня появляются: у нас есть экспертные советы, институт уполномоченных по защите прав предпринимателей, АСИ. Если этими инструментами пользоваться, то многого можно добиться».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.
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Перспективы, в связи с созданием свободного порта Владивосток, очень вдохновляют. В зависимости от вида деятельности (портовая, промышленная, туристско-рекреационная, медицинская и пр. ) резиденты порта получат значительные льготы. Жд-юрист, принимая заявки на консультации по регистрации в СПВ, отмечает, что основные будущие резиденты СПВ, это - Китайские, Японские и Корейские компании. Также проявляют большой интерес Российские, в т. ч. Приморские (местные) промышленные предприятия. При этом важным остается вопрос сохранения субсидий, запланированных на 2015-2017 годы, на финансирование капитальных вложений Российских компаний. Т. е. рост курса доллара может сделать положение Японцев или Корейцев более выгодным, по отношению к Российским резидентам СПВ. Важна будет поддержка Государства.
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