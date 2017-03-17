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Первый рыбный терминал начал работу на Камчатке
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Камчатское морское пароходство». Крупнейшее камчатское предприятие морского транспорта. На линии Владивосток - Петропавловск-Камчатский, а также на трамповых перевозках различных грузов работают 6 собственных судов пароходства общим дедвейтом 62 тыс. тонн. Пароходство имеет в собственности парк современных рефрижераторных контейнеров повышенной вместимости.
Первый рыбный терминал организован на базе пяти крупных предприятий Камчатки: ООО «Камчатское морское пароходство» («КМП»), ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ООО «Хладокомбинат», ООО «РефКАМФлот» и ООО «Автоагентство - НАВИ». Уникальный для региона комплекс предоставляет услуги по концентрации, доставке, хранению, перевалке, подготовке и отправке рыбопродукции в любую локацию мира по специальным ценам и тарифам.
Сотрудничество с Первым рыбным терминалом «Альянс-Камчатка» позволит предприятиям, занимающимся добычей и переработкой водных биоресурсов, решить сразу несколько вопросов. Во-первых, «промысловики» могут сосредоточиться на основной работе, не растрачивая силы и внимание на «вторичные» аспекты бизнеса - перевалку, транспортировку, хранение, оформление транспортных документов и др. Это особенно важно при ограниченных сроках промысла. Во-вторых, исключается вероятность порчи груза из-за несогласованности действий разрозненных компаний, отвечающих каждая за свой фронт работ. «Альянс-Камчатка» гарантирует транспортировку рыбы к пункту назначения с соблюдением всех современных требований. А значит, гарантирует качество продукции в конечной точке, будь то Москва, Екатеринбург или страны дальнего зарубежья.
«Мы предлагаем схему, которая позволяет обеспечить идеальное качество при транспортировке на любые расстояния: закрыли рефконтейнер с рыбой на береговом заводе в районе промысла - открыли в Москве. Или доставили на судне-рефрижераторе со ставного невода, безо всяких проволочек приняли в холодильник, при необходимости доморозили, привели в транспортный вид. Перегрузили в рефконтейнер, который, опять же, будет открыт только в пункте назначения. Никаких неплановых разморозок, никаких штабелей продукции, ожидающих своей очереди под палящим солнцем, - говорит вице-президент по линейным перевозкам «КМП» Валентин НИТЧЕНКО. - «КМП» располагает значительным парком рефрижераторных контейнеров повышенной вместимости. И у нас подписан договор с глобальным контейнерным перевозчиком CMA CGM Group, что позволяет обеспечить перевозку рефрижераторных контейнеров по всему миру. Наличие договоров с ОАО «РЖД», ПАО «ТрансКонтейнер», а также с собственниками подвижного состава позволяет расширить географию отправок и предоставить грузоотправителям возможность отправки рефконтейнеров по различным маршрутам».
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Автоагентство - НАВИ». Одна из крупнейших транспортных компаний в Камчатском крае. Располагает около 40 грузовыми транспортными средствами различной грузоподъемности, имеется единая диспетчерская служба для контроля и координации движения транспорта.
Есть у «Альянс-Камчатка» и еще одно существенное преимущество - как всякий оптовик, он может предложить своим клиентам действительно оптовые цены. Что позволяет существенно снизить затраты на «береговое обслуживание» груза и транспортные расходы. При этом гарантируются сроки и качество, обеспечивается документарное сопровождение груза. Последнее, в частности, включает оформление всех сопроводительных документов на транспортировку рыбопродукции. Это документы от Россельхознадзора, ветеринарных служб для перевозки по морю и железной дороге.
Первый рыбный терминал «Альянс-Камчатка» предлагает полный комплекс услуг по обслуживанию грузов. Начиная со сбора и доставки рыбопродукции с прибрежных предприятий в Петропавловск-Камчатский в рефконтейнерах автомобильным транспортом, перевозки рыбы из районов промысла и с прибрежных предприятий на рефсудах. Включены работы по приемке рыбопродукции на хладокомбинат, комплектация грузов, перегруз в рефконтейнеры и рефсекции. В порту работают контейнерный терминал, склады временного хранения. Мороженая продукция отправляется в порты России, Японии, Кореи, США и Европы. Кроме того, «Альянс-Камчатка» берет на себя полное обслуживание рыбопромысловых судов: смену экипажей, бункеровку, небольшой ремонт.
Как отметил гендиректор ОАО «ПКМТП» Иван КАПРАЛОВ, предложенный проект разработан во исполнение поручений президента России и правительства РФ по развитию морских терминалов и упрощению доставки дальневосточной рыбы в центральные регионы страны. «Это не какие-то далекие планы. Ведь рыбный терминал уже работает сегодня на базе пяти крупных компаний, которые объединили усилия и делают выгодное предложение рыбодобывающим компаниям Камчатки и Дальнего Востока. Этот проект привлечет дополнительный поток рыбопродукции на берег, что обеспечит возможность создавать здесь новые рабочие места, даст толчок для развития малого судоходства, автомобильных перевозок, холодильных мощностей, развития портовой инфраструктуры и флота, принесет поступления в региональный бюджет в виде налогов. Плюс наши рыбопромысловые компании получают возможность перейти к цивилизованным и надежным способам доставки рыбы до потребителя», - отметил Иван Капралов.
Все подробности на сайте Телефон: 8(41522) 322111, e-mail: ref1@kasco.su.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «РефКАМФлот». Одна из крупнейших транспортных судоходных компаний Камчатки, оказывающая комплексные услуги по перевозке рефрижераторных грузов на судах в собственном оперативном управлении. В собственности компании 4 судна общим тоннажем 15 тыс. тонн. Флотом разного тоннажа обеспечивается круглогодичная работа как в территориальных водах, так и в исключительной экономической зоне РФ. Перевозки производятся на внутренний рынок РФ и в порты Японии, Республики Корея и Китая.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» - крупнейшее многоотраслевое высокомеханизированное транспортное предприятие Камчатского края. Порт открыт для захода судов круглый год и способен принимать суда длиной до 200 м, шириной до 25 м и с осадкой до 9 м. Для погрузки-разгрузки судов порт располагает специализированными перегрузочными участками с крытыми складами и грузовыми площадками для всех видов грузов, а также для 3-5-тонных, 20-40-футовых контейнеров, в т. ч. временного таможенного хранения. Контейнерный терминал способен разместить до 2000 крупнотоннажных контейнеров. Порт Петропавловск-Камчатский является пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств и грузов и имеет возможность обрабатывать суда под иностранными флагами.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Хладокомбинат» - крупнейшее предприятие по хранению замороженных и охлажденных грузов в Камчатском крае, расположено рядом с терминалами морского торгового порта. Общая складская площадь предприятия - свыше 12 000 кв. м, мощность единовременного хранения рефрижераторных грузов - до 10 000 т. Предприятие располагает собственным причалом и флотом судов-рефрижераторов на 3 тыс. тонн и 5 тыс. тонн для перегрузки замороженной продукции.
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