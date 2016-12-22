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В Амурской области для резидента ТОР "Белогорск" оформлен первый беспошлинный груз
Комплектующие поступают из Китая. В настоящее время уже поставлены две линии по обработке сои. ООО МЭЗ «Амурский» стал первым инвестором на Дальнем Востоке, который заявил процедуру свободной таможенной зоны, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.
«Товар прибыл в международный пункт пропуска «Благовещенск – Хэйхэ» (грузовое направление) и при таможенном сопровождении транзитом отправился на территорию резидента ТОР. Через 2 часа оборудование прибыло туда и было помещено под процедуру временного хранения и процедуру свободной таможенной зоны, которая предусматривает освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов», - пояснил помощник начальника Благовещенской таможни Владимир Шабельский.
Иностранные товары, ввозимые на территорию участка инвестора и предназначенные для его нужд, подлежат освобождению от уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии с условиями действия свободной таможенной зоны. Льготы распространяются на товары и транспортные средства, которые будут использоваться исключительно на территории участка резидента, занятого в развитии и обеспечении государственной программы по созданию ТОР.
МЭЗ «Амурский» станет единственным в России производством по изготовлению из соевого пищевого шрота изолята, пищевых волокон и соевых олигосахаридов. Сумма инвестиций по проекту равна 1,1 млрд рублей, будет создано более 260 рабочих мест.
«Организовать свободную таможенную зону нам не составило труда. Мы просто выполнили требования ФЗ №473, которые ее регламентирует: огородили забором, организовали пункт пропуска и установили видеонаблюдение на нашей территории. На обустройство 12 га земли было потрачено около 8 млн рублей. При этом мы убили двух зайцев - получили комфортные условия для бизнеса и сократили расходы на охрану, благодаря автоматизации. Теперь нет необходимости расширять штат охранников», - рассказывает директор маслоэкстракционного завода «Амурский» Василий Галицин.
Он отмечает, что на поставке оборудования для первой очереди строительства свободная таможенная зона позволила не выводить из бюджета стройки дополнительные 100 млн рублей, что дает значительные преимущества для развития бизнеса.
После завершения первого этапа строительства, здесь заработает два цеха. Первый - по производству рафинированного дезодорированного масла. Такое масло не обладает запахом и используется в процессе приготовления продуктов питания. Второй – по производству кормового и пищевого шрота. Кормовой шрот является одним из наиболее ценных белковых концентрированных кормов для животных.
На сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 136 заявок от потенциальных резидентов 12 ТОР на сумму около 460 млрд рублей. В перспективе будет создано более 26 000 рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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