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Роскосмос назначил дату первого в 2019 году пуска с Восточного
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
В компании «Главкосмос пусковые услуги» пояснили, что совместно с «Метеором» на орбиту планируется вывести более 40 малых спутников по контрактам «Главкосмоса» и «Главкосмос пусковые услуги».
Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома был перенесен на один день и произошел 28 апреля 2016 года. Тогда не закрылся дренажный шлюз. Ракета-носитель «Союз 2.1а» успешно вывела на орбиту три спутника - «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.
Вторую в истории Восточного ракету запустили с космодрома утром 28 ноября. Первая, вторая и третья ступени «Союза» сработали штатно. На борту ракеты-носителя находился спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», студенческий спутник «Бауманец-2» и 17 спутников иностранных компаний, среди которых было 13 американских и по одному коммерческому спутнику от Швеции, Норвегии, Японии и Германии. После запуска двигателя разгонного блока «Фрегат» информация перестала поступать, и вскоре стало известно, что на расчетные орбиты спутники не вышли.
Спецкомиссия выяснила, что ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно. Пуск третьей в истории космодрома Восточный ракеты состоялся 1 февраля. Она доставила на орбиту 11 аппаратов, включая девять коммерческих.
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