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Вторник| 30 Апреля, 14:16 |
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ТОР "Свободный" получил план
Эта территория опережающего развития сегодня - крупнейшая на Дальнем Востоке по объемам инвестиций, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.
В «Свободном» создается мощный газохимический кластер, на базе передовых технологий постепенно формируются длинные цепочки добавленной стоимости - от первичной переработки газа до выпуска конечной продукции. Ядром территории опережающего развития является проект якорного резидента ООО «Газпром переработка Благовещенск» и перспективных: ПАО «СИБУР Холдинг» в Свободненском районе и ОАО «Технолизинг» в Сковородино.
Предпосылками для развития кластера в Амурской области стали доступность сырья по газопроводу «Сила Сибири», а также высокий экспортный потенциал, обусловленный выгодным географическим положением.
План перспективного развития разработан консорциумом компаний «Исследовательский Институт Номура» (Япония) и «Финансовый и организационный консалтинг» (Москва) по заказу АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
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