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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2018
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
18 Декабря 2018, 10:00Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
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19 Декабря 2018, 14:27 | Часовой пояс
Юбилейный ВЭФ во Владивостоке формирует повестку
До 30 апреля 2019 года организационный комитет по подготовке и проведению Восточного экономического форума принимает предложения по наполнению деловой программы юбилейного, пятого, ВЭФа.
Свои проекты по тематическому наполнению программы Форума, составу спикеров и модераторов представят Минвосток- развития и институты развития ДФО, ожидаются инициативы от других федеральных министерств и ведомств, объединений предпринимателей и экспертного сообщества.
Юбилейный, пятый, Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. Традиционно площадкой форума станет кампус Дальневосточного федерального университета.
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