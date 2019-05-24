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Россия и Китай сошлись на мосту
В торжественном мероприятии приняли участие Полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ, губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ. Китайскую сторону представили заместитель Председателя Народного Политического Консультативного Совета КНР Шао Хун, губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, сообщила пресс-служба полпреда президента.
Соглашение о начале строительства моста было подписано между Правительством РФ и Правительством КНР в сентябре 2015 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Возведение моста идет с 18 декабря 2016 года. Строительство осуществляется по графику, завершение строительных работ намечено на декабрь 2019 года.
Сооружение будет двухполосным, его длина составляет 1080 метров. Каждая из сторон построила ровно половину - по 540 метров. Всего же протяженность мостового перехода - 20,226 километров. Сюда входит 13,4 километров подъездных путей на территории России и 6,7 километров дороги в Китае. Ещё 278 метров - это мост через протоку Каникурганскую.
Ввод моста в эксплуатацию сможет обеспечить пассажиропоток порядка 5500 человек, проезд 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей в сутки.
«Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более $100 млрд, и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня более 1,5 тысяч, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост - еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, возможность для развития экономики нашей страны», - прокомментировал событие Юрий Трутнев.
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