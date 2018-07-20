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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:09 |
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В Амурской области построят металлургический комплекс
На встрече обсудили формы господдержки для инфраструктуры при строительстве металлургического комбината.
«Сейчас компания завершает детальную разведку полезных ископаемых на месторождении «Кун-Манье». И для переработки полученной руды рядом необходим горно-обогатительный комплекс. В будущем возможно строительство металлургического завода. По плану мощность комбината составит 6 млн. тонн руды в год. Для такого крупного проекта планируется построить более 300 км дорог, чтобы соединить месторождение и существующую транспортную инфраструктуру», - рассказал президент-руководитель российских проектов Amur Minerals Corporation Рэндольф Льюис.
Помимо развития дорожной и энергетической инфраструктуры Зейского района, компания построит жилой комплекс. Суммарный штат постоянных сотрудников составит более 1200 специалистов.
«Мы подробно изучаем проект, в дальнейшем будет рассмотрена возможность включения проекта в перечень приоритетных для региона. Для инвестора это, по факту, комплексное сопровождение проекта, внимание которому уделяют все органы государственной власти», - рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.
На данный момент ЗАО «Кун-Манье» проводит алмазное колонковое бурение, гидрогеологические и экологические исследования, закупает техническое оборудование. На следующий год в планах закончить проектирование и начать строительство автомобильной дороги. Затем строительство горного комбината, а уже в 2022 - начало производства.
«В регионе уже есть успешный опыт реализации подобных крупных проектов, которым оказана государственная поддержка. В 2016 году группа компаний «Петропавловск» уже получила финансирование на строительство энергетической инфраструктуры для реализации проекта», - рассказала министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.
Ранее губернатор Амурской области Александр Козлов в интервью РИА Новости отметил, что когда на Кун-Манье закончится подготовительная работа, начнется работа с федеральными ведомствами, чтобы инвестор также получил поддержку на строительство инфраструктуры.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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