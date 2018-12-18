|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 19 Декабря, 18:32 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В марте состыкуют мост Благовещенск-Хэйхе
Работы на строительной площадке идут по графику. Стыковка российской и китайской частей пролетного строения моста намечена на март 2019 года.
Об этом рассказали представители подрядных организаций в ходе посещения строительной площадки пограничного мостового перехода советником Министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрием ТЕТЕНЬКИНЫМ, сообщает пресс-служба министерства.
Параллельно ведется строительство подъездной дороги с расположенными на ней искусственными сооружениями - это три путепровода и два сооружения для связи разобщенных территорий. Сегодня готовность земляной насыпи составляет 84%, готовность искусственных сооружений составляет от 80% до 90%.
Как отметил Дмитрий Тетенькин, все работы идут по графику и должны быть завершены в декабре 2019 года.
Досье: "Дальневосточного капитала": Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ идет в Благовещенском районе Амурской области. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина моста составит более 1 км. Ведется также работа по созданию пункта пропуска через государственную границу России и КНР в районе автомобильного моста.
- Юбилейный ВЭФ во Владивостоке формирует повестку
- В марте состыкуют мост Благовещенск-Хэйхе
- Вторая очередь космодрома Восточный обойдется в 37,8 млрд рублей
- В Амурской области построят металлургический комплекс
- Космодром "Восточный" готовится к запускам
- В Амурской области свободный порт раздвинет границы
- В Амурской области город Свободный будут развивать комплексно
- Космодром "Восточный": старта ждали девять лет
- Александр КОЗЛОВ, губернатор Амурской области: Кризисные явления в экономике не снижают интереса потенциальных резидентов к ТОР
- В Амурской области приступили к строительству моста через Амур в Хэйхэ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.