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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Сентября, 18:12 |
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Новый мост в Приамурье будет вантовым
«Мы подбирали инвестора, способного решить комплексно задачу. Новый мост должен уменьшить транспортную нагрузку и стать украшением города», - пояснил глава региона Олег КОЖЕМЯКО. Он отметил, что проект моста выбирался с учетом того, что при его строительстве будут применены самые передовые технологии. После рассмотрения вариантов и неоднократных обсуждений пришли к решению композитного сочетания современной архитектуры вантовых мостов с проезжей частью.
Победителями конкурса инвестиционных проектов стала группа компаний «СК Мост», одно из ведущих российских предприятий в этой отрасли. На Дальнем Востоке компания участвовала в проектировании моста на остров Русский во Владивостоке. Сейчас работы по проектировке моста через Зею находятся на финишной прямой. Окончательно проект стоимостью 400 млн рублей планируется подготовить к апрелю 2014 года. После чего в СМИ будет организовано его обсуждение.
Мост расположится в створе ул. Горького. Его протяженность - 1,93 тысячи метров. Он будет двухполосный, с реверсивными полосами. На правобережной части предусмотрены шумопонижающие экраны для защиты от шума жителей домов, находящихся в этом районе. В левобережной части города за мостом для удобства горожан предусмотрены автобусные остановки с лестничными сходами и пандусами.
По проекту автомобильный мостовой переход рассчитан на беспрепятственное судоходство и защищен от паводков. Предварительно, в 2015 году начнется строительство. Сдать мост планируется в 2017 году.
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