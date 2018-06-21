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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:05 |
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Строительство объектов Амурского газоперерабатывающего завода переходит в активную стадию
И. о. губернатора области Александр КОЗЛОВ провел рабочую встречу, главным вопросом которой стало строительство газоперерабатывающего завода.
«Строительство объектов Амурского газоперерабатывающего завода в текущем году переходит в активную стадию, - отметил Александр Козлов. - Это требует от всех участников и задействованных сторон концентрации и объединения усилий в рамках своих компетенций. С началом строительства объектов мы связываем максимально полную возможность использования существующего потенциала производственных предприятий области и организаций сферы обслуживания».
В повестку дня вошли следующие вопросы: текущий статус реализации инвестпроекта; выкуп земельных участков, находящихся в частной собственности и оформление земельных участков под строительство; ход формирования территории опережающего социально-экономического развития в Свободненском районе; взаимодействие между ОАО «Газпром» и региональным правительством по вопросу газификации и газоснабжения области; а также выделение земельных участков под строительство жилого поселка и создание объектов инженерной инфраструктуры.
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