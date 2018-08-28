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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 00:45 |
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Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Амурской области: Региону необходимы особый статус и специальный закон
Прошедший в конце ноября Президиум Госсовета, посвященный вопросам развития Дальнего Востока и Забайкалья, дает надежду на то, что радикальные перемены в экономике региона возможны. Понимание того, что восток России – особый регион, у федерального центра сформировалось не вчера, про вахтовый метод освоения богатств теперь уже никто не говорит и про то, что рынок, как лошадь в пургу, сам найдет правильную дорогу, тоже
Просто льготы и преференции для дальневосточных компаний и населения региона ситуацию принципиально не исправят. Нужны система, программа комплексного развития макрорегиона, механизмы, позволяющие объединить интересы и финансы государства и бизнеса. Региону, в конце концов, нужен драйв, который бы переломил настроения его жителей, изменил вектор миграции.
- Олег Николаевич, как шла работа над докладом на Президиум Госсовета? Чьи мнения были определяющими?
- Работал большой коллектив: представители регионов, министерств и ведомств, ученые-экономисты, эксперты. Прежде, чем формулировать предложения по особым условиям развития региона, рабочая группа подготовила обстоятельный анализ социально-экономической ситуации – в нем и диагноз, и причины болезни, и ее симптомы. Вопрос в рецептах. А вот здесь наш уважаемый консилиум часто дискутировал, не сходился во мнениях. Была и опасность утонуть в частностях, ведь у каждого региона накопилось много своих специфических проблем, представители бизнеса стремились лоббировать интересы своих отраслей. Понятно, что такой подход в итоге был отвергнут, мы это уже проходили, когда в Федеральную целевую программу развития пытались втиснуть как можно больше объектов, конкурируя друг с другом.
- Какие вопросы были наиболее принципиальными при обсуждении?
- О льготах. Кто, в каких объемах может на них рассчитывать: новые предприятия, предприятия, которые уже существуют и реализуют инвестиционные проекты? Крупные предприятия ресурсного комплекса, способные обеспечить масштабные инвестиции и сформировать точки роста на территории, либо вообще любая компания, в том числе и малый бизнес? Это в значительной степени вопросы идеологии развития региона.
- Сейчас звучит много комментариев: мол, не о том говорили, нужно, прежде всего, социальную и культурную среду создавать, льготы для конкретного человека должны быть на первом месте…
- Это тоже из области идеологии. Конечно, дальневосточники должны иметь преференции за то, что живут и работают в сложных климатических условиях. Пока же уровень жизни наших земляков не дотягивает даже до среднероссийских показателей. Раньше на Дальнем Востоке, на Севере были хорошее снабжение, высокая заработная плата, бесплатный проезд в отпуск. Но ведь не только это держало людей здесь, Дальний Восток манил – сюда ехали работать специалисты, выпускники лучших вузов страны, потому что у региона была перспектива – он развивался, строились мощные горно-обогатительные комбинаты, оборонные предприятия, БАМ. При этом все в комплексе: если в городе были предприятия с мужской работой, обязательно создавались производства, где могла бы работать женская половина, я не говорю уже о школах, детских садах и т. д.
Отток населения начался, когда все это закончилось, когда встали предприятия, не выдержавшие испытания рынком, свернулись государственные программы развития региона, качество жизни стало хуже. За последние пятнадцать лет регион покинуло около 2 млн человек...
- Значит, и нужно было ставить главным образом вопрос о жизни – зарплатах, северных надбавках.
- Наверно, только все-таки на дворе другие времена. Страна перешла на рыночные отношения, и просто заставить работодателя платить большую зарплату невозможно. Государство тоже не в состоянии потянуть такие социальные расходы. Поэтому основной акцент ставился на особых условиях, которые бы сделали регион привлекательным для развития бизнеса, а он уже должен строить предприятия, выпускать конкурентоспособный продукт, получать хорошую прибыль и платить высокую зарплату. Самое главное – создать рабочие места и вселить в людей уверенность в том, что с Дальним Востоком стоит связывать свои жизненные и карьерные планы, что дальневосточники смогут обеспечить достойную жизнь себе и своим детям.
Но то, что государство может сделать без значительных финансовых вливаний уже сегодня, должно быть сделано. Это, к примеру, предоставление бесплатных земельных участков для строительства с инженерной инфраструктурой, сделанной за бюджетные деньги. Это льготная ипотека, кредиты на образование и т. д. Хотя, конечно, действовавшие в прошлом законы о северных надбавках и льготах нужно проанализировать, может быть, что-то взять из них.
- Из выступлений на Президиуме Госсовета я, честно говоря, не очень поняла, какая идеология особых условий хозяйствования является приоритетной. Особые льготные режимы или особые зоны? Эта тема вообще как-то размыто прозвучала.
- Почему? Вполне конкретно. И это консолидированное мнение рабочей группы. Мы считаем, что Дальнему Востоку и Забайкалью необходимо обеспечить особые условия социально-экономического развития с льготным налогообложением и специальным таможенным режимом. Причем эти режимы должны быть распространены на всю территорию макрорегиона, что позволит избежать споров об особых экономических зонах, их границах и условиях. Это только создаст путаницу. Тем более что весь опыт создания особых зон в России и у нас в регионе тоже не слишком успешный. Либо они превращаются в оффшоры, либо действуют с обрезанными до предела полномочиями, либо вообще годами не могут сформироваться. Кстати, президент РФ не раз высказывал опасения по поводу того, что режим особой зоны может стать лишь гаванью для регистрации предприятий.
Поэтому идет речь о необходимости оперативно разработать специальный Закон о развитии Дальнего Востока, который должен обеспечивать единую систему принятия решений, закрепить особый статус региона, определенные льготы и преференции, механизмы взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства.
Именно по такому пути – создание зон с особым статусом – идет мир в развитии удаленных и депрессивных территорий. Такие территории выделяются по сходным условиям в отдельные зоны независимо от того, сколько административных единиц они в себя включают.
- О Программе развития Дальнего Востока и Байкальского региона тоже говорилось много и, как мне показалось, несколько нервно со стороны президента РФ.
- Его можно понять. На самом деле еще в 2009 году была принята Стратегия, которая предусматривала принцип комплексного развития территории. Члены рабочей группы проанализировали, что происходит в плане подготовки следующих стратегических документов развития, и увидели, что проект Программы давно и неспешно ходит из министерства в министерство, заинтересованного штаба до последнего времени не было. Сейчас появилось Министерство по развитию Дальнего Востока, которое активно стало заниматься этим вопросом. По большому счету, полгода новое министерство потратило на то, чтобы получить функции координатора программ, реализуемых в регионе. Чиновников в России много, и не все готовы делиться полномочиями.
Я, кстати, такой пример в докладе приводил. Несмотря на появление Минвостокразвития России, сохраняется колоссальное число служащих федеральных территориальных органов власти, которые дублируют друг друга. Например, за 15 лет численность работников территориальных федеральных структур выросла с 33 до 59 тысяч, то есть в 1,7 раза, при том что численность занятых в экономике людей сократилась.
Поэтому мнение рабочей группы: большая часть полномочий должна быть передана субъектам и Минвостокразвитию России, тогда будет с кого спрашивать и кому отвечать за оперативность принятия решений и проведение региональной политики на востоке России.
- Особые условия, системное управление регионом… А государство какими деньгами должно в регион вкладываться? И будет ли оно последовательно на этом пути? Ведь, к примеру, ФЦП «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» выполнена только на 28%. Вы сами эту цифру приводили.
- Государство должно взять на себя финансирование крупных инфраструктурных проектов – так называемого транспортного и энергетического каркаса экономики. Необходим второй путь Транссиба с более высокими скоростными характеристиками, необходима вторая электрифицированная ветка БАМа. Нужно строить меридиональные железнодорожные ветки, позволяющие осваивать природные ресурсы, примыкающие к широтным магистралям. Сегодня крупный российский бизнес готов формировать в регионе новые отрасли, создавать масштабные производства с глубокой переработкой ресурсов, передовыми технологиями, но без участия государства в создании инфраструктуры это сделать сложно.
По мнению экспертов, минимальный объем федеральных инвестиций в регион должен составлять не менее 100 млрд рублей ежегодно, остальное добавит бизнес, если мы создадим действенные механизмы государственно-частного партнерства.
Лариса ЛАРИНА, Журнал "Дальневосточный капитал", N1, 2013 год.
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