|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 21:46 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
05.07 |Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
05.07 |Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
05.07 |На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
05.07 |На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
05.07 |Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
22 Марта 2016, 17:25 | Часовой пояс
Затраты на Амурский ГПЗ составят в этом году 15 млрд рублей
Планируемые затраты на реализацию проекта по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на 2016 год составят 15 млрд рублей, сообщил руководитель дирекции по управлению строительством завода (в составе НИПИГАЗ) Тимур СУЛТАНОВ.
«С наступлением теплого времени года мы начнем работы сразу на пяти объектах будущего ГПЗ. Это инженерная подготовка самой площадки, развитие железнодорожной инфраструктуры с ответвлением от станции Усть-Пера и до входа на завод, строительство причала на реке Зее, временных дорог. Затраты на этот год составят порядка 15 млрд рублей», - сказал Тимур Султанов.
По его словам, при выборе субподрядных организаций предпочтение будет отдаваться амурским компаниям и предприятиям.
Теги: Амурский ГПЗ
Loading...
Новости раздела
- В Амурской области построят металлургический комплекс
- Космодром "Восточный" готовится к запускам
- В Амурской области свободный порт раздвинет границы
- В Амурской области город Свободный будут развивать комплексно
- Космодром "Восточный": старта ждали девять лет
- Александр КОЗЛОВ, губернатор Амурской области: Кризисные явления в экономике не снижают интереса потенциальных резидентов к ТОР
- В Амурской области приступили к строительству моста через Амур в Хэйхэ
- Первую очередь завода по переработке сои в Приамурье сдадут в 2016 году
- В Амурской области для резидента ТОР "Белогорск" оформлен первый беспошлинный груз
- "АмурЭкспоФорум" - главная выставка Приамурья - на российской стороне откроется 27 мая
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram