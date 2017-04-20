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Космодром "Восточный": старта ждали девять лет
Космодром «Восточный» строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года на месте ликвидированного в марте 2007 года 2-го испытательного космодрома Минобороны «Свободный». Площадь объекта - порядка 700 кв. км. «Восточный» станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Восточного» с тремя спутниками был произведен 28 апреля 2016 года, правда один из спутников так и не заработал.
Инициатива строительства нового космодрома исходила от президента Владимира ПУТИНА. «Я сам выбирал место для будущего космодрома, - рассказывал глава государства. - Сначала (специалисты) предложили место на берегу Тихого океана, недалеко от Владивостока, на побережье. Чуть строить там не начали. Но потом эти же эксперты сказали: «Нет». Все-таки, если посмотреть то, что у американцев происходит на мысе Канаверал, там постоянно откладывают то посадку, то пуски в связи с погодой. Возле океана много проблем, очень климат неустойчивый, погода неустойчивая, поэтому лучше на континент перебраться».
На территории, где располагается космодром «Восточный» сегодня, ясная погода царит больше 84% года, а дождь и снег достаточно редки. Не угроза площадке и сильные ветры: в районе Углегорска они бывают, как правило, во второй половине весны.
Первоочередная задача нового комплекса - снизить нагрузку на принадлежащий Казахстану космодром «Байконур», но заменить еще советского «космомонстра» полностью не удастся, по крайней мере, до конца срока аренды - 2050 года.
Общие затраты на строительство «Восточного» могут составить до 190 млрд рублей. Но игра стоит свеч. Главное преимущество амурского космодрома - российская «прописка», что позволяет обеспечить независимость при осуществлении пусков и сэкономить на выплатах при падении фрагментов ракет на иностранные территории (остатки носителей должны падать на территорию России или в Тихий океан).
Первая ракета должна была улететь с «Восточного» еще в декабре 2015 года, однако первый стартовый комплекс не успели построить. Официальная версия - проектно-сметная документация запоздала на два года. Неофициально - подвели строители, успешно «освоившие» большую часть бюджета.
Чтобы уложиться в график строительства, «Роскосмос» был вынужден сократить количество объектов первой очереди космодрома с 20 до 11. Строительные работы планировалось закончить до 30 ноября 2015 года, но в октябре Путин разрешил перенести первый запуск на апрель 2016 года.
Сейчас завершено строительство первой очереди космодрома, с которого можно запускать ракетоносители среднего класса «Союз-2». Во второй половине 2017 года с «Восточного» запланировано два запуска с целью выведения на орбиту двух космических аппаратов «Канопус-В» и гидрометеорологического аппарата «Метеор», уже с разгонным блоком «Фрегат». В 2018-2019 годах число коммерческих пусков с космодрома приблизится к десяти. В 2018 году планируется два-три пуска, в 2019 году - шесть-семь коммерческих пусков.
Запуск пилотируемого корабля с «Восточного» запланирован на 2023 год: предполагается, что тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5В» выведет в космос новый многоразовый космический корабль «Федерация», разработку которого ведет РКК «Энергия». Изначально первый запуск космонавта был запланирован на 2018 год - именно эта дата указана в указе президента о строительстве космодрома, подписанном в 2007 году. Запуск должен был состояться с использованием ракеты «Русь-М», однако ее разработка была признана неперспективной и свернута.
Отметим, что Минвостокразвития ранее не согласовало проект федеральной целевой программы по развитию космодромов с 2017 по 2025 годы из-за отсутствия в ней мероприятий по совершенствованию инфраструктуры города Циолковского. Ведомство считает, что в проекте отсутствуют мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, коммунального, электросетевого и дорожного хозяйства, строительству и реконструкции жилищного (в том числе маневренного) фонда города Циолковского.
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Циолковского изначально была предусмотрена в рамках подпрограммы «Развитие космодрома «Восточный» и поддержка инфраструктуры космодрома «Байконур» на период 2017-2025 годов».
Проект федеральной целевой программы поступал в Минвостокразвития более четырех раз. Каждая последующая версия содержала сдвиг сроков реализации и финансирования мероприятий по Циолковскому «вправо». В последней же версии мероприятия по развитию города отсутствовали вовсе. Дальневосточникам это, естественно, не нравится, так как остановка финансирования могла остановить развитие «города будущего», в котором в перспективе должны жить около 20 тыс. человек.
Циолковский обещает стать самым современным населенным пунктом Амурской области. «На этот год у «Спецстройтехнологий» большие планы по строительству микрорайона Звездный Городок. Так, в эксплуатацию уже сданы два девятиэтажных дома по 72 квартиры. «Предстоит сдача в ближайшее время детского сада на 230 мест с бассейном и трех жилых домов. А до конца года мы должны построить еще семь многоквартирных домов», - сообщил главный инженер управления по строительству объектов космодрома «Восточный» «Спецстройтехнологий» Борис МЕЛЬНИКОВ. Всего в этом году будет построено около 1,3 тыс. квартир, в которые планируется заселить 4 тыс. человек.
Заказчику уже сдано многофункциональное административное здание, где помимо прочих офисов разместятся ЗАГС, телестудия и администрация нового города. Трехэтажное здание обеспеченно внутренними сетями теплоснабжения, системой водоснабжения и водоотведения, вывода с территории дождевых и талых вод.
Циолковский оснащается комплексной системой «Умный город», которая будет включать в себя множество сегментов, обеспечивающих эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб: МЧС, полиции, скорой помощи, ГИБДД, пожарных и других служб города. Особое внимание уделено безопасности будущих жителей. Во всех жилых зданиях Циолковского предусмотрена охранная, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, система диспетчеризации, система оповещения, которые позволят при возникновении чрезвычайной ситуации оперативно принять меры по ее устранению.
Также в Циолковском завершается строительство станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 2,5 тыс. кубометров в сутки. Это первая в Амурской области станция очистки поверхностных ливневых и дождевых стоков.
Отметим, что в рамках возведения нового города было проложено несколько десятков километров новых инженерных сетей - это сети водоснабжения, электроснабжения, тепловые сети. Мало того, Циолковский претендует на имя первого «умного города» России. Стоит отметить, что основа для этого уже заложена: так, компания «МегаФон» первой из операторов развернула на космодроме и в Циолковском сеть 4G/LTE-Advanced, позволяющую достигать скорости мобильной передачи данных свыше 200 Мбит/с, что в разы выше скоростей в обычной сети и в десятки раз быстрее 3G. «Мы всегда стараемся идти с опережением, предлагая клиентам современные технологические решения для любого проекта», - говорит директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН.
Cтоит отметить, что, когда только начиналось строительство «Восточного» и не было даже малейшего намека на инфраструктуру (дороги и энергетика), на площадке будущего космодрома уже была развернута сеть «МегаФона», построенная по временной схеме с помощью мобильных базовых станций. Параллельно с возведением космодрома шло и строительство постоянной сети компании.
Организация сети связи через мобильные базовые станции актуальна для вахтовых поселков рыбной отрасли, лесозаготовительных предприятий, ресурсодобывающих компаний и при ведении масштабных строек, которые начинаются в местах, где нет никакой инфраструктуры.
Космодром «Восточный» обеспечивает сегодня самые привлекательные рабочие места: в Приамурье перебираются специалисты с «Байконура» и запада России. Основной бонус - современное жилье и стабильная заработная плата. Квартиры в новых домах Циолковского предусмотрены для разных семей - одно-, двух- и трехкомнатные, везде установлена необходимая мебель. Сотрудники космодрома «Восточный» получают жилье на условиях служебного найма. Как отмечают строители, на сдающиеся дома уже есть очередь. Сейчас на космодроме занято порядка 750 человек, еще полтора года назад их было не более 150-ти.
Олег КЛИМЕНКО.
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