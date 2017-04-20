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Александр КОЗЛОВ, губернатор Амурской области: Кризисные явления в экономике не снижают интереса потенциальных резидентов к ТОР

На вопросы журнала "Дальневосточный капитал" отвечает губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.

- Александр Александрович, какие итоги прошлого года обнадеживают и где, на ваш взгляд, локализовались основные проблемы?

- В непростых условиях нам удалось стабилизировать ситуацию в области, а в некоторых сегментах - получить рост. Сохранены объемы ВРП на уровне 278 млрд руб. Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за год увеличился более чем на 10% - это дополнительно более 4 млрд руб. Сохранены объемы продукции сельского хозяйства. Индекс производства электроэнергии, газа и воды составил 121,2%.

Увеличение объемов инвестиций на 14% обусловлено строительством космодрома «Восточный», Нижне-Бурейской ГЭС, магистрального газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода. Объем инвестиций, поступающих в область, достиг 128 млрд рублей.

Одной из основных проблем, которую решало правительство области, стало снижение долговой нагрузки на бюджет. Без этого мы могли бы получить очень напряженную ситуацию в социальной сфере. Нам удалось заместить большую часть средств коммерческих банков бюджетными кредитами и значительно снизить ставки по оставшимся кредитам, таким образом мы экономим в год более 1,4 млрд рублей. Это позволило не сокращать социальную сеть: больницы, школы, детские сады.

- Экономика области диверсифицирована. Если разложить по полочкам, в каких отраслях наибольшее влияние именно региональной власти?

- Реализация любого крупного проекта невозможна без его качественного сопровождения в регион: она связана с оперативными решениями властей в сфере земельных, кадровых, инфраструктурных, миграционных вопросов. Это наша вахта, и команда правительства области нацелена на то, чтобы любой инвестор, вне зависимости от того, на каком уровне принимается решение о его приходе в Амурскую область, мог оперативно и качественно реализовывать бизнес-проекты. Этому подчинены и стратегические планы развития территории, и текущая деятельность всех министерств правительства. Это комплексная работа, которую мы выполняем совместно с федеральными органами власти. Например, недавно вместе с Минвостокразвития сформировали долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Свободного - основного будущего места жительства персонала Амурского газоперерабатывающего завода. Планом предусмотрены строительство и реконструкция 64 объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры. Это, считаю, очень предметный и комплексный подход, позволяющий инвестору видеть участие власти в реализации проекта не на словах, а на деле.

Для комплексного развития ЗАТО Циолковский, помимо тех мероприятий, которые реализует Роскосмос в рамках строительства космодрома «Восточный», правительством области совместно с администрацией города разработан план реконструкции и строительства объектов «старого» города. Планируемый объем инвестиций из федерального бюджета - 15,57 млрд рублей.

В области приняты отраслевые программы развития до 2020 года, например «Развитие транспортной системы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Они определяют главные точки приложения средств регионального бюджета: поддержка сельхозтоваропроизводителей, социальное развитие села, транспортного комплекса, строительство, реконструкция и ремонт дорог и прочее. Только за 2016 год на эти цели из областного бюджета было направлено 4 млрд рублей. А поскольку мы своими средствами вкладываемся, то и федеральный бюджет в качестве соинвестора готов участвовать: за год мы получили 2 млрд рублей субсидий на эти цели.

- Как вам видится синергия крупных проектов и интересов местного бизнеса? Отстаиваете ли вы эти интересы, и каким образом?

- Приведу в пример строительство Амурского газоперерабатывающего завода рядом с г. Свободным. Мы ведем работу по привлечению местного бизнеса к участию в тендерах. Потенциальным амурским подрядчикам разъясняем правила работы с заказчиком, предоставляем информацию о потребности заказчика в товарах, работах и услугах. Во взаимодействии с нашими стратегическими партнерами - ООО «Газпром переработка Благовещенск», которое выступает заказчиком проекта, и ПАО «Сибур Холдинг», дочерняя компания которого АО «НИПИгазпереработка» выступает генеральным подрядчиком, - оказываем помощь в регистрации и дальнейшей работе на торговой электронной площадке «В2В». Инициаторам этого грандиозного проекта предоставлен перечень предприятий Амурской области - потенциальных участников строительства.

Уже сейчас мы видим результаты. В городе Свободном активно развивается предпринимательство. Малый бизнес включается в общественное питание, строительство офисов и квартир, сдачу в аренду и так далее. Да и в основной деятельности - на строительной площадке завода - работает много компаний из Амурской области, которые ведут земляные, бетонные, общестроительные и другие работы.

- В Амурской области сегодня сформированы две ТОР. Какова идеология их создания и насколько велик к ним интерес инвесторов? Как на этот интерес влияют сегодняшние кризисные явления в экономике?

- У всех ТОР общая идеология: льготное налогообложение, административные преференции, участие государства в создании инфраструктуры. Все это позволяет инвесторам значительно повысить эффективность вложений, а иногда и просто реализовывать те проекты, которые без этого всего были невозможны. И бизнес уже оценил это по достоинству. На территории области созданы две площадки с льготными условиями ведения бизнеса - «Белогорск» и «Приамурская». Зарегистрировано уже 7 резидентов.

Статус ТОР получает также площадка «Свободный», на которой будут возведены газоперерабатывающий завод, газохимический комплекс и завод по переработке метанола. Якорными резидентами планируют выступить три компании. Это «Газпром» с проектом строительства Амурского газоперерабатывающего завода (объем инвестиций - 690,3 млрд руб.). На создание инфраструктуры планируется привлечь 12,5 млрд рублей из федерального бюджета. Будет создано более 2,6 тысячи новых рабочих мест. «Сибур Холдинг» сейчас принимает инвестиционное решение о строительстве Амурского газохимического комплекса (объем инвестиций - более 500 млрд руб.). В рамках проекта будет создано более 1,5 тыс. рабочих мест. «Технолизинг» планирует строительство завода по производству метанола (объем инвестиций - 38,7 млрд руб.) - это более 230 новых рабочих мест. Как видите, кризисные явления в экономике не снижают интереса потенциальных резидентов к территориям опережающего развития.

- Снижение конкуренции благодаря сокращению импорта, открывающиеся новые ниши на продовольственном рынке - шанс для отечественных производителей. Насколько компании регионального агропромышленного комплекса готовы им воспользоваться?

- Три года, прошедшие с момента введения продовольственного эмбарго, уже позволяют подвести первые итоги. В 2015 году производство продукции сельского хозяйства возросло на 18,2%, его объем составил 46,7 млрд рублей, в 2016 году - на 14% (53,3 млрд рублей). Доля этой продукции в структуре валового регионального продукта ежегодно растет (в 2010 году - 6,9%, в 2016-м - 9%).

В 2016 году реализованы инвестиционные проекты по строительству семенного завода и первой очереди современного тепличного комплекса. Начато строительство животноводческого комплекса молочного направления и овощехранилищ. Самым масштабным в отрасли станет проект строительства завода по переработке сои. В области появляется высокотехнологичное производство соевого шрота, белого соевого лепестка (импортозамещающие продукты, создающего кормовую базу для развития животноводства и пищевой перерабатывающей промышленности) и соевого масла.

У этих проектов есть государственная поддержка федерального и областного бюджетов: возмещение процентной ставки по кредитам и части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов. В 2016 году сельхозтоваропроизводителями области по этим направлениям получено 468 млн руб. субсидий, в том числе 134,3 млн руб. - из областного бюджета.

- Насколько области удалось продвинуться в вопросах улучшения инвестиционного климата? Что здесь еще предстоит сделать?

- У нас, как и в других субъектах Федерации, сформирована система поддержки инвесторов. Один из ее механизмов - сопровождение проектов по принципу «одного окна». Для этого в 2016 году создано Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, которое занимается привлечением инвесторов, предоставляет информацию о возможных формах господдержки, разрабатывает схемы финансирования проектов, взаимодействует с институтами развития, оказывает консультации. Инвестору нет необходимости взаимодействовать с местными администрациями и министерствами правительства области - за него это делает его менеджер.

Область участвует в Национальном рейтинге с 2014 года, однако, нужно признать, высоких позиций в нем мы пока не заняли. Анализ Национального рейтинга - 2015 показал, что наибольший негативный эффект в оценке дают процедурные показатели. На них мы сделали особый упор и поставили задачу выйти как минимум на среднероссийский уровень.

За 2016 год мы сократили среднее время получения разрешения на строительство до 104 дней. В 2014 году, по опросам предпринимателей, этот показатель был равен 268 дням. С 16-ти до 9 дней сокращено время регистрации прав собственности. Есть существенные подвижки еще по ряду показателей.

Мы полностью изменили формат работы. Созданы Проектный офис, рабочие группы, в которые максимально вовлечены представители бизнеса. Создано Агентство по привлечению инвестиций, МФЦ для бизнеса на базе Сбербанка, запущен инвестиционный портал Амурской области. Разработан муниципальный инвестиционный стандарт, который будет внедрен в этом году.

Совместно с бизнесом разработаны и утверждены «дорожные карты» по 11 целевым моделям ключевых направлений. В их числе строительство, энергетика, ЖКХ, предпринимательство, контрольно-надзорная деятельность и другие.

Уверен, что вся проделанная работа даст результаты и в Национальном рейтинге мы намного продвинемся вверх.

Юрий Рогов.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год. 

Теги: НИПИгазпереработка  Газпром переработка Благовещенск  экономика  Сила Сибири  Восточный  СИБУР Холдинг  дорожная карта  ТОР  космодром 


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