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Четверг| 12 Октября, 06:07 |
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Космодром "Восточный" готовится к запускам
Как доложили Дмитрию Рогозину, ракета прибудет в Амурскую область 20 сентября. В первых числах октября состоится так называемый сухой вывоз. Во время данной процедуры «Союз-2» пройдет полную предпусковую подготовку, вплоть до установки на стартовом столе. Сам запуск планируется на конец ноября. В ноябре ждут прибытие следующей ракеты, запуск которой запланирован на декабрь. Оба запуска предназначены для выведения на орбиту искусственных спутников. В ноябре - метеорологический «Метеор», в декабре - исследовательский «Каннопус», предназначенный для дистанционного зондирования земли.
«В прошлом году для произведения запуска ракетоносителей привлекался боевой расчет с Байконура. В нынешнем году боевой расчет уже смешанный. Вместе с опытными специалистами планируется задействовать сотрудников космодрома «Восточный», - рассказала руководитель центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Рано ДЖУРАЕВА. - Подготовка специалистов требует много времени и усилий, но ведется в непрерывном режиме. В общей сложности в наших подразделениях на космодроме «Восточный» задействовано уже свыше 800 человек».
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