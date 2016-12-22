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Возведение второй очереди космодрома "Восточный" обойдется в 250 млрд рублей
Первый запуск был таким же драматичным, как и само строительство космодрома, которое велось с 2011 года вблизи поселка Углегорска Амурской области. По плану первый запуск с нового комплекса должен был состояться в декабре 2015 года, однако из-за задержек со строительством и сдачей объектов пускового минимума было принято решение перенести его на весну.
Космодром начинали строить в чистом поле, расчищая от леса площадку, подводя коммуникации. А главное, стройка велась практически с листа, что привело в итоге к многочисленным финансовым проблемам. Учесть все первоначально было просто невозможно. Да и разразившийся кризис с ростом курса доллара и евро, с санкционными заморочками стал отягчающим обстоятельством: значительная часть оборудования на «Восточном» все-таки импортного производства, и это касается не только пускового комплекса, но и обширной инфраструктуры космодрома.
Ложка дегтя в праздничное событие - строительство космодрома сопровождалось несколькими громкими скандалами и рядом крупных уголовных дел, которые, судя по всему, еще долго будут расследоваться.
Окончательная дата пуска - 27 апреля - тоже оказалась не окончательной. Буквально за полторы минуты до старта сработала автоматика, отменившая запуск. Тысячи зрителей, в числе которых был и президент России Владимир ПУТИН, приехавший ради исторического события на космодром, испытали тревожное разочарование. Эта тревога была главным ощущением и всю ночь между 27 и 28 апреля: ранним утром Госкомиссия должна была принять окончательное решение, можно ли на 100% быть уверенными в успехе второй попытки.
- За две с половиной минуты до контакта подъема произошел автоматический отбой циклограммы. После команды «наддув» произошла автоматическая остановка пуска в связи со сбоями работы автоматизированной системы управления. Орбита для выведения была солнечно-синхронная, в связи с этим планируется перенос на одни сутки, за это время будем отрабатывать все отклонения, - прокомментировал ситуацию глава «Роскосмоса» Игорь КОМАРОВ.
Причины неполадки были быстро локализованы и устранены. Решение о второй попытке - принято. Владимир Путин, похоже, верил в успех и остался в Благовещенске еще на сутки. Своим авторитетом на членов Госкомиссии он не давил, хотя, конечно, разобраться обещал. Забегая вперед - выговоры в результате получили вице-премьер, курирующий космическую отрасль, Дмитрий РОГОЗИН и глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.
Нужно отметить, что в мировой практике перенос пуска космических кораблей - обычное дело, как говорится, лучше подстраховаться. Но в случае с «Союзом-2.1а» все было не как обычно: слишком много внимания было приковано к событию, а его успех должен был стать зримым подтверждением лидерских позиций России в космической отрасли. Да и мы, дальневосточники, ждали этого дня. Он наступил. Космодром «Восточный» заработал.
Президент поздравил всех причастных к историческому событию.
- Хочу вас поздравить. Есть чем гордиться. Вчера техника немного перестаралась, в принципе можно было вчера пускать, но техника перестаралась и остановила пуск. Это нормальное явление. Самое главное, что площадка работает, подготовлена вами хорошо, функционирует. Еще второй этап предстоит, под тяжелую ракету... Работы еще много, она большая, но это, безусловно, очень серьезный, значительный шаг в развитии российской космонавтики, - сказал президент.
После первого пуска космодром будет достраиваться. Как сообщили в «Роскосмосе», в 2016-2017 годах больше пусков не будет, активная эксплуатация созданной инфраструктуры начнется с 2018 года. А сам космодром будет достраиваться вплоть до 2030 года.
Вторая очередь строительства запланирована на 2016-2023 годы. Будут возведены стартовый и технический комплексы для ракет «Ангара» и инфраструктура для пилотируемых полетов. Третья очередь планируется к 2030 году - тогда с космодрома можно будет запускать ракетоносители сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, сообщают представители «Роскосмоса».
По оценкам вице-премьера Дмитрия Рогозина, возведение второй очереди обойдется примерно в 250 млрд рублей.
Космодром «Восточный» - одна из самых важных строек страны, которую президент обозначил национальным проектом. Эта площадка стала настоящей точкой роста для Амурской области, местом притяжения профессиональных кадров и инноваций. В перспективе сам проект должен стать центром генерации прибыли для отрасли, ему прочат коммерческий успех.
P. S. Страховые риски первого запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» взяла на себя компания «ВТБ Страхование». Страховая сумма была установлена в размере 1,84 млрд рублей. Страховая премия составила 132 млн рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Все три спутника - российского производства и запускаются с научными целями. Аппарат «Ломоносов» был собран в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по заказу МГУ для анализа световых явлений в верхней части атмосферы и фундаментальных исследований, «Аист-2Д» и SamSat-218 - специалистами РКЦ «Прогресс» и Самарского государственного аэрокосмического университета. Цель запуска «Аиста-2Д» - дистанционное зондирование Земли, SamSat-218 - отработка технологии управления малыми космическими аппаратами.
Лариса ЛАРИНА. Фото Ивана БЕЛОЗЕРЦЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год.
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