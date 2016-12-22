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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"АмурЭкспоФорум" - главная выставка Приамурья - на российской стороне откроется 27 мая
Тогда в России только зарождалось ярмарочное движение. И на Дальнем Востоке «АмурЭкспоФорум» оказался местом, где встречались спрос и предложение. Как вспоминают организаторы первых ярмарок, тогда доходило до анекдотических ситуаций. Например, в экспозициях рядом с грейдерами, тяжелыми землеройными механизмами были выставлены… мины. Настоящие, но без взрывателей.
«АмурЭкспоФорум» стал ярким региональным событием. На его площадках не только демонстрируется потенциал экспонентов, заключаются контракты, совершаются продажи и покупки, но и встречаются деловые партнеры, заводятся новые знакомства, что тоже немаловажно для продвижения бизнеса. В прошлом году «АмурЭкспоФорум» получил первое место в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards и был признан лучшим деловым событием Сибири и Дальнего Востока.
Немало интересного обещает выставка и в этом году. Главная тема выставочных мероприятий «АмурЭкспоФорума-2016» - «Приграничные территории - точки роста в российско-китайском партнерстве». По срокам он будет максимально совмещен с Международной торгово-экономической ярмаркой в Хэйхэ. На китайской стороне мероприятие запланировано на 22-25 мая, на российской - на 27-29 мая. И многие экспоненты намерены представлять свои выставочные стенды на обеих выставках.
Международный статус «АмурЭкспоФорума-2016» подтвердит не только участие в ней ряда компаний из различных провинций Китая, но и трио этнической музыки из Латинской Америки Ecuador Indians, которое выступит с новой музыкальной программой и предложит участникам и гостям форума необычные сувениры.
В Благовещенске экспозиции разместятся на трех этажах и прилегающей территории Общественно-культурного центра. Они будут сгруппированы по четырем направлениям: «БизнесЭкспо», «СтройЭкспо», «ПродЭкспо», «ТехЭкспо» и «ТурЭкспо».
Стержнем многих экспозиций станет демонстрация инновационных технологий. К примеру, компания «АмурПлазТех» покажет высокоточный плазменный раскрой металла на современном оборудовании, который может использоваться в машиностроении, строительстве. Можно будет увидеть образцы производимой продукции и художественные изделия из металла.
Несколько предприятий представят актуальные для ДФО строительные решения: окна с электрообогревом, высокотехнологичные теплые полы, уникальные системы электро-водяного отопления.
На выставочном стенде АО «Аметис», крупнейшего российского производителя природных субстанций из древесины лиственницы даурской, можно будет ознакомиться с линейкой новых препаратов различной направленности.
Посетителей выставки ожидает и демонстрация спецтехники, которую представят дилеры известных компаний. А для тех, кто собирается в путешествие, придутся кстати презентации новых маршрутов, которые готовят туристические фирмы.
Традиционно богатым обещает быть сектор продуктов питания. Их привезут компании-производители из Приамурья, Подмосковья, Якутии, ЕАО и других регионов России.
Организаторы позаботились и о том, чтобы все три форумских дня посетителям не было скучно, разработав насыщенную культурную программу. Ее изюминкой станет «Фонтан дружбы народов», который разместится вокруг настоящего шестигранного фонтана.
Планируется представить русскую, китайскую, северокорейскую, японскую, азербайджанскую, армянскую, грузинскую, узбекскую и якутскую культуры. Участники этого действа продемонстрируют национальные костюмы, изделия мастеров народных промыслов, предложат попробовать различные угощения. А российские эвенки и китайские орочоны пригласят заглянуть в мир шаманов…
Одним из главных, волнующих событий «АмурЭкспоФорума-2016» будет награждение победителей смотра-конкурса на лучшие товары и услуги, который вернулся в повестку дня выставки после нескольких лет перерыва.
Больше месяца жюри, в которое вошли высокопрофессиональные специалисты государственных структур, надзорных органов и независимые эксперты, оценивало товары, изделия, услуги, технологии и научные разработки, выставляемые на выставке-форуме в качестве экспонатов. В числе критериев оценки - стабильно высокий уровень качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и т. д. Так что полученные призерами «золотые» и «серебряные» медали подтвердят конкурентоспособность их продукции, будут способствовать ее продвижению на рынке.
Людмила БУЙНИЦКАЯ.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год.
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