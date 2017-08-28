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Среда| 30 Августа, 03:20 |
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В Амурской области город Свободный будут развивать комплексно
План разработан Минвостокразвития в соответствии с поручением президента России Владимира ПУТИНА. В его разработке приняли участие 11 федеральных министерств и ведомств, в том числе Минздрав, Минспорт, Минэкономразвития, правительство области и 13 заинтересованных организаций.
Реализация долгосрочного плана обеспечит решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды, развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.
Свободный является третьим по численности городом Амурской области. Сейчас в нем проживает 54,2 тыс. человек. Свободный включен в категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.
По предварительной оценке, стоимость необходимых мероприятий составляет 48,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей планируется обеспечить за счет средств бюджета Амурской области, 17,5 млрд рублей - за счет частных инвестиций, 28 млрд рублей - средства федерального бюджета.
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