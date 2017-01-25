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Понедельник| 30 Января, 19:37 |
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В Амурской области приступили к строительству моста через Амур в Хэйхэ
Его коллега, губернатор провинции Хэйлунцзян Лу ХАУ, также выразил надежду на слаженную работу всех участников строительства:
- Надеемся, что российские и китайские подрядчики будут тесно сотрудничать, придерживаться принципа строгого соблюдения технических требований и построят мост качественно. Мост - символ дружбы, сотрудничества и совместного развития.
В ноябре проект российско-китайского мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ был сдан на госэкспертизу. К этому моменту были завершены все внутригосударственные процедуры по реализации проекта в России и Китае.
Строительство моста будет проводиться в три этапа: на первом начнется возведение самого сооружения, на втором - подъездных дорог. Заключительным этапом станет создание пункта взимания платы на российской и китайской сторонах.
В середине марта на паритетной основе была создана российско-китайская компания с ограниченной ответственностью по строительству моста Благовещенск - Хэйхэ. Филиал этой компании стал оператором на российской стороне.
С российской стороны затраты составят 13,6 млрд рублей, с китайской - 5,2 млрд рублей. Возведение мостового перехода займет порядка трех лет.
Проектировщиком выступает ОАО «Институт Гипростроймост», которое ранее участвовало в проектировании моста через реку Зею в Приамурье. Концессионный договор, который определяет порядок, сроки и объемы строительства моста Благовещенск - Хэйхэ, был подписан в июне прошлого года в Китае.
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