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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:43 |
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У канатной дороги Благовещенск - Хейхе появились перспективы
Также достигнуты предварительные договоренности о синхронном проведении ярмарок «Амурэкспофорум» в Благовещенске и на Большом острове Хейхе. Возможно, что уже с 2014 года обе выставки будут проходить в одни и те же сроки в октябре. Это придаст форуму масштабность и привлечет новых участников.
Кроме того, участники координационной группы обсудили возможности участия компаний провинции Хейлунцзян в реализации инвестиционных проектов на территории Приамурья. Таких, как строительство горно-обогатительного комбината с заводом по производству листового стекла и стеклотары, добыча карбонатно-фосфоритного сырья на Архаринском месторождении и производство известняковой муки, сотрудничество в лесопереработке, в частности производство мебели и отделочных материалов.
Как подчеркивают амурские власти, необходимо создавать совместные высокотехнологичные предприятия полного производственного цикла. В частности, речь идет о перспективах производства на территории Приамурья комплектующих для космической и авиационной отраслей. Ради подобных проектов областное правительство готово увеличить квоту на квалифицированную иностранную рабочую силу.
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