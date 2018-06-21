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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин: Для инвестиционного прорыва регионам нужна существенная помощь федерального центра
О том, как сделать инвестиционный климат полуострова более привлекательным, а жизнь населения края более комфортной, в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.
- Владимир Иванович, сегодня появилось много новых идей по развитию Дальнего Востока. В их числе - инициатива создания территорий опережающего развития. Камчатский край - территория уникальная, но вместе с тем здесь довольно много разных сложностей. Возможно ли, по вашему мнению, создание на полуострове ТОР и какие отрасли в этой связи наиболее перспективны?
- Руководители территорий Дальнего Востока уже давно говорят о том, что в регионе должны быть созданы особые условия для привлечения инвестиций. К сожалению, опыт свободных экономических зон оказался не вполне удачным. Но вместе с тем для того, чтобы бизнес пришел на территорию, привлекательные условия просто необходимо создавать. Инвестор будет вкладывать в регион только тогда, когда будет видеть перспективу получения прибыли. А будет прибыль у инвестора, будут налоги на территории, будет развиваться социальная сфера. Но для того, чтобы бизнес пришел к нам, нам нужно вложить средства в создание соответствующей инфраструктуры. Для большинства территорий Дальнего Востока это большая проблема: регион высокодотационный, свободных средств для создания промышленных площадок у местных властей нет. Для того чтобы создать на местах территории опережающего развития, нам необходима помощь государства. Бюджет страны получает немалый доход с северных регионов, и для развития налоговой базы нужно инвестировать средства в развитие территорий. Нужно создать достойные условия для жителей, чтобы люди не жили здесь вахтовым методом, не чувствовали себя гостями на этой земле. Мы со своей стороны стараемся делать все возможное: за последние годы многое было сделано в социальной сфере, в дорожном хозяйстве, в жилищном строительстве. Но для осуществления настоящего прорыва нужна существенная помощь федерального центра. Мы видим сегодня, что на это есть и воля руководства страны, и пожелание полпреда и Министерства по развитию Дальнего Востока оказать реальную помощь субъектам. Поэтому надеемся, что территории опережающего развития появятся и на Камчатке. И у нас, кстати, в сравнении с другими дальневосточными субъектами, есть значительные конкурентные преимущества.
Сегодня на Камчатке определены три основные площадки, которые мы будем развивать в самое ближайшее время для того, чтобы получить статус ТОР. В первую очередь - это туристический кластер. Второе приоритетное направление - это создание многофункциональной портовой зоны. И третье - это развитие агропромышленного комплекса. Сейчас мы активно создаем промышленные площадки для развития сельского хозяйства. В Елизовском районе под промпарк уже зарезервировано 120 га. Идет работа по созданию промплощадок в поселках Авача и Нагорный.
- Несмотря на то что на Камчатку приходится 23% общероссийского вылова водных биологических ресурсов, вы в своих интервью неоднократно говорили о том, что консолидированный бюджет с каждым годом все меньше средств получает от рыбной отрасли. Но рыбы-то меньше не стало. Что изменилось и какие выходы из ситуации видятся вам?
- Знаете, еще Петр I говорил, что «ловля рыбы - дело исконно воровское». За 300 лет отношение к отрасли мало изменилось, хотя именно рыбаки сегодня формируют основной объем валового регионального продукта края. В рыбопромышленном секторе сегодня слишком много регулирующих механизмов, которые мешают развитию бизнеса. Кроме того, мало что от этого ресурса получают сами территории: в распределении квот мы не участвуем; доли вылова привязаны к компаниям, а не к территории; предприятия, ведущие промысел у наших берегов, часто зарегистрированы в других регионах, а значит, и налоги платят там. Поэтому наша задача эту ситуацию переломить. Рыбный комплекс - это хребет камчатской экономики, на него приходится не менее 60% экономики территории. Камчатка всегда славилась своим рыбным комплексом, и эту славу мы намерены возродить. За три последних года наши рыбаки вложили порядка 13 млрд рублей в развитие береговых предприятий, построили современнейшие заводы по глубокой переработке рыбной продукции. Они верят, что Камчатка останется рыбацкой. Мы надеемся, что нам удастся найти баланс интересов с Росрыболовством, и тогда рыбаки будут вкладывать в развитие отрасли.
- Кроме рыбной промышленности, на какие еще отрасли экономики делаете сегодня ставку?
- Я надеюсь, нам удастся развить до необходимых мощностей горнорудный сектор. За два года мы открыли три рудника. У нас большие запасы рудного золота, платины. И хотя себестоимость добычи достаточно высока, уверен, что к 2020 году нам удастся выйти на запланированные объемы, и горнопромышленный сектор будет занимать порядка 30% в структуре экономики Камчатки.
- Есть мнение, что возрождение Северного морского пути даст определенный толчок к развитию края?
- Мы очень заинтересованы в развитии Севморпути. Лучших условий для создания транзитного порта для судов, которые идут из Европы в АТР, чем в Петропавловске-Камчатском, на Дальнем Востоке нет. Сейчас мы активно занимаемся этим вопросом на всех уровнях. Приоритетная задача - создать необходимую инфраструктуру в нашем порту. Мы могли бы обрабатывать до 30 млн тонн грузов в год. Это даст возможность развить все ключевые отрасли - и транспорт, и туристическую отрасль. Увеличение судозаходов в Петропавловский порт повлечет за собой оживление жизни здесь, на полуострове.
- Камчатка - уникальная территория для развития туризма. В этом направлении тоже работаете?
- Конечно. Камчатка всегда славилась своими удивительными красотами. Полуостров привлекает к нам туристов со всего мира: на Камчатку приезжают и зимой, и летом, чтобы поохотиться и порыбачить, искупаться в горячих источниках, прокатиться на собачьих упряжках, своими глазами увидеть Долину Гейзеров, совершить восхождение на действующие вулканы или покататься на лыжах. Но надо признаться, что позволить себе провести отпуск на Камчатке могут далеко не все. В первую очередь, влияет на это высокая стоимость перелета в край. Второе препятствие - неразвитая инфраструктура. Сейчас наш бизнес активно строит гостиничные комплексы, «подтягивает» качество и уровень оказания услуг туристам. Но усилий одного бизнеса недостаточно. Поэтому региональная власть активно занимается привлечением инвесторов в крупные проекты, мы самостоятельно развиваем действующие базы, работаем над созданием новых крупных туристических комплексов. Еще одна важная задача - привести в порядок воздушные ворота Камчатки, ведь еще несколько лет назад состояние взлетно-посадочной полосы ставило под вопрос безопасность сообщения с «материком». Сегодня мы практически решили этот вопрос благодаря поддержке федерального центра. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в главном аэропорту Камчатки завершается. А к 2016 году мы планируем построить новое здание аэровокзала. Это, безусловно, увеличит пропускную способность аэропорта и комфорт пассажиров, прилетающих в том числе и из-за рубежа. Надеемся, что на этой линии заработают регулярные маршруты на Японию, Корею и в другие страны АТР.
- То есть Камчатка станет более доступной внешнему миру?
- Да, и мы будем активно поддерживать и развивать это направление. У нас есть большие ресурсы для узкопрофильного туризма, не до конца мы используем наши возможности в зимних видах спорта. В этом направлении, кстати, сегодня идет очень большая работа: многие спортивные объекты находятся на реконструкции, еще ряд в стадии строительства. К 2015 году мы значительно нарастим туристический потенциал. Мы создаем мощную тренировочную базу для спортсменов-зимников с комплексом реабилитации с использованием бальнеологических возможностей края. Мы надеемся, что именно к нам приедет на подготовку наша олимпийская сборная перед Олимпийскими играми в Корее. Впоследствии эта инфраструктура позволит привлекать российских и зарубежных туристов.
С другой же стороны, к массовой доступности территории нужно относиться очень щепетильно. Это уголок природы, который до конца людьми еще не изведан. И массовое посещение этой территории может принести довольно большой ущерб. Поэтому в этом вопросе мы стараемся соблюсти разумный баланс.
- Включение Камчатки в глобальные логистические схемы - это, безусловно, очень хорошо. Но вместе с тем территория полуострова довольно большая и часть районов находятся в труднодоступной местности. Как решаете вопрос внутрирегиональных перевозок?
- В последнее время мы сделали в этой сфере очень многое. Впервые за долгие годы новое развитие в крае получила отрасль дорожного строительства. Мы строим развязки и дороги, прокладываем зимник, который свяжет юг и север полуострова, решаем проблемы транспортной доступности отдаленных районов. В конце прошлого года мы завершили строительство крупнейшего на полуострове моста - через реку Камчатка. Сейчас заканчиваем еще три мостовых перехода в Усть-Камчатском районе. Это позволит обеспечить круглогодичное, бесперебойное автомобильное сообщение с районом.
Но без развития авиации на Камчатке все равно не обойтись - в ряд населенных пунктов добраться можно только вертолетом. Авиатранспорта у нас достаточно, но он постепенно стареет. В прошлом году по указу президента мы приобрели самолеты - Л-410. Очень ими довольны. Но в основном перевозки осуществляются на Як-40 и Ан-26. Других, к сожалению, нет. В прошлом году мы сделали очень важное дело - нам удалось сверстать единое расписание движения авиатранспорта на территории. Теперь люди в самых отделенных селах края точно знают, когда к ним прилетит вертолет. Для них это очень важно.
Что касается развития морского транспорта, то в последние годы нам удалось приобрести современные транспортные суда. Мы поставили на линию новые баржи, суда на воздушной подушке. Этим летом запустим в работу первое грузопассажирское судно. В эту навигацию оно уже встанет на линию и будет ходить из Петропавловска-Камчатского на север полуострова и на Командорские острова. Это судно сможет перевозить порядка 40 пассажиров и около 250 тонн груза. С 90-х годов по побережью пассажирских перевозок не осуществлялось. Сейчас такая возможность появится. Эти поездки мы будем субсидировать - они должны быть доступны для жителей нашего края.
- Говорят, что Камчатка притягивает людей каким-то особенным образом - те, кто здесь пожил хоть какое-то время, все равно возвращаются сюда. Это действительно так? Сокращается ли отток населения с Камчатского полуострова?
- Конечно, как и многие дальневосточные субъекты, за несколько десятков лет мы потеряли значительную часть населения. Только несколько лет назад нам удалось более-менее остановить отток. Может, я скажу крамольную вещь, но, на мой взгляд, сегодня на Камчатке проживает оптимальное количество людей - массового переселения в регион не выдержит в первую очередь существующая инфраструктура. Но для тех, кто сегодня живет и работает на Камчатке, связывает с ней свое будущее, мы стараемся создать максимально комфортные условия. И это уже дает свои плоды: в 2011 году впервые за долгие годы рождаемость превысила естественную убыль населения и сейчас эта тенденция сохраняется. Люди постепенно перестают уезжать из края, они хотят жить здесь, растить детей и работать на благо этой территории.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
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