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26 Ноября 2019, 11:30 | Часовой пояс |
С начала года население Камчатки сократилось почти на 2,2 тысячи человек
По данным статистики, на 1 октября в Камчатском крае проживало 312,6 тысячи жителей
За девять месяцев 2019 г. население региона сократилось на 2 146 человек.
Снижение численности населения на 95,4% обусловлено миграционным оттоком, на 4,6% - естественной убылью. С Камчатки уезжает больше людей, чем приезжает на нее, а смертность в регионе превышает рождаемость. Причем миграционный отток в 2019 году заметно усилил-ся, пишет ИА «Кам 24».
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.
Теги: Камчатка население Камчатки
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