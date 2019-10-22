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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Октября, 13:49 |
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Бальнеологический курорт на Камчатке построят с помощью режима ТОР
Сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Это будет первый на Дальнем Востоке бутик-отель премиум-класса, куда помимо собственно отеля войдет СПА-комплекс, предполагающие максимальный уровень комфорта и сервиса. Общая площадь бутик-отеля и СПА-комплекса составит 3195 кв. метров. Объект, рассчитанный на 20 гостей, разместится в 43 км от Петропавловска-Камчатского и в 21 км от аэропорта Елизово. Проектом предусмотрены 10 номеров с дизайнерскими интерьерами, фитнес-центр, бильярдная и кинозал. В СПА-комплекс входит закрытый бассейн с переходом в открытый, кедровая баня и купели с термальной водой на террасе.
На сопровождении Агентства находится ряд других проектов. В частности, ведется работа с несколькими компаниями, которые готовы построить гостиницы на Камчатке. Для каждого партнера формируется индивидуальный подход с учетом специфики проекта и пожеланий инвестора.
Туризм становится все более привлекательной отраслью для инвестиций, отмечают в Корпорации развития Дальнего Востока.
«На ТОР «Камчатка» у нас 24 резидента занимаются туристскими проектами с общим объемом инвестиций 6,5 млрд рублей и планами создать свыше 1000 рабочих мест. 13 камчатских резидентов СПВ намерены инвестировать в туристскую отрасль более 2,3 млрд рублей и создать около 360 рабочих мест. В настоящее время в данном направлении запущены три проекта», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан КАНУКОЕВ.
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