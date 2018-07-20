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23 Июля 2018, 10:50 | Часовой пояс
На Камчатке "Ударник" уже на воде
Траулер-сейнер "Ударник", построенный по заказу камчатского Рыболовецкого колхоза имени Ленина, спустили на воду на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", сообщает пресс-служба предприятия.
Третий траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ударник» спущен на воду со стапеля «Буревестник». В торжественной церемонии приняли участие работники завода, руководство заказчика, проектанта - компании Skipskompetanse AS, представители органов власти Калининградской области и другие.
Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Первые два траулера серии - «Ленинец» и «Командор» - уже спущены на воду. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018-19 годах.
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