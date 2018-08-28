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Вторник| 11 Сентября, 05:40 |
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Режим особой экономической зоны Магаданской области продлен до 2025 года
Сформулированы поручения правительству региона и ряду федеральных министерств подготовить необходимые документы для внесения изменений в действующее законодательство по продлению режима Особой экономической зоны Магаданской области до 2025 года.
«Президент поручил разработать комплекс мер, чтобы создать дополнительные комфортные условия для привлечения инвесторов и реализации новых инвестиционных проектов в регионе, а также поручил разработать новые критерии отбора резидентов Особой экономической зоны. Эти предложения мы сейчас активно готовим, чтобы соответствующие изменения в действующее законодательство были внесены как можно скорее. Тогда в следующий 2015 год мы войдем с новыми дополнительными мерами, которые позволят нам привлекать инвесторов, создать льготные условия для работы предпринимателей, открывать новые производства и рабочие места», - прокомментировал глава правительства Магаданской области.
Он пояснил, что среди разрабатываемых предложений мероприятия по поддержке резидентов ОЭЗ, а также расширение ее границ.
«Мы настаиваем на том, чтобы границы Особой экономической зоны были расширены на всю Магаданскую область, так как самые крупные инвестиционные проекты в регионе находятся за переделами города Магадана», - сказал Владимир Печеный.
Губернатор добавил, что в случае принятия такого решения правительство Магаданской области готово оказать Федеральной таможенной службе помощь в обустройстве пунктов таможенного контроля на границе ОЭЗ.
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