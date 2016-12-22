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26 Сентября 2016, 10:25 | Часовой пояс

Новый бренд Колымы: территория успеха

Делегация Магаданской области приняла активное участие во втором Восточном экономическом форуме. Колымчане подписали два значимых для региона соглашения.

Соглашение между Минвостокразвития России и ООО «УК Полюс» о реализации инвестиционного проекта «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» с объемом инвестиций в 98,5 млрд руб. позволит совершенствовать энергетическую инфраструктуру Колымы для промышленного освоения Яно-Колымской золоторудной провинции. Господдержка на строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг - Омчак-Новая» с подстанцией 220 кВ «Омчак-Новая» составляет 9,9 млрд руб.

- В ближайшей перспективе появляется возможность использовать энергию Колымской ГЭС для активной разработки как Наталки, так и Павлика-2, Родионовского, Дегдеканского, Игуменовского, Тарына-2, - поясняет губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ. - Новый импульс развития получает не только горнодобывающий комплекс территории - весь регион. Напомню, прогнозные запасы Яно-Колымской золоторудной провинции превышают 5 тысяч тонн! Наряду с девятью колымскими возможно интенсивное освоение шести разведанных месторождений провинции в Якутии, поскольку в планах у нас - создание единой энергетической системы Крайнего Северо-Востока России. Это определит новые точки и скорость роста современной высокотехнологичной экономики области, ее диверсификацию и конкурентоспособность.

Кстати, на ВЭФ-2016 Магаданская область презентовала три промышленных инвестпроекта. Один как раз касался развития инвестиционной компанией «Арлан» минерально-сырьевой базы месторождений Павлик, Павлик-2 и Родионовское с общим приростом запасов до 250 тонн. Руководитель компании Елена НЕСТЕРОВА отметила: успешный опыт ЗРК «Павлик» на Теньке дает основания для строительства новых мощностей по переработке руды, позволяя наращивать производство на месторождениях. Она уверена, после выхода комплекса на проектную мощность (а это произойдет в 2020 году) переработка составит 12 млн тонн руды в год. Производство золота достигнет 22 тонн. Уже в минувшем августе использование современных технологий позволило золоторудной компании увеличить извлечение золота из руды и довести месячную добычу до 438 кг. Сейчас в ее активе 2,244 т драгоценного металла.

- Сегодня важно добиться эффективного управления недрами, - убежден глава региона. - Для этого нужно точно знать запасы месторождений, правильно выбрать способы их разработки и учесть мультипликативный эффект.

Как раз на это рассчитан второй инвестиционный проект, который представил на форуме заместитель управляющего директора по геологии и минеральным ресурсам ООО «Северо-Восточная угольная компания» Сергей КРЫЛОВ. Инвестор нацелен на создание в Магаданской области высококонкурентного экспортоориентированного комплекса по производству и перевалке металлургического угля мощностью более 3 млн тонн в год. Одновременно будет формироваться транспортная инфраструктура, совершенствоваться логистика.

Создание Омсукчанского угольного кластера предусматривает проектирование и строительство угольного терминала в районе охотоморской бухты Пестрой Дресвы с объемом перевалки 3-5 млн т в год, автодороги протяженностью 130 км от поселка Галимого до Пестрой Дресвы, а также реконструкцию участка автомобильной трассы Омсукчан - Галимый. В планах также возведение объектов инженерных коммуникаций и энергетики, строительство вахтовых поселков.

Компания интенсивно ведет геологоразведку угленосной площади, вложив за пять лет свыше 1 млрд рублей. Выявлено 100 млн тонн запасов и ресурсов угля для открытой отработки, разработаны горнотехнические решения. Опытная добыча, подчеркнул Сергей Крылов, подтверждает уникальное качество омсукчанских углей: это высококлассные антрациты, с которыми могут конкурировать только угли месторождений ЮАР, Вьетнама и частично Новосибирской области, с широким диапазоном применения, в том числе в премиальных сегментах - металлургии и высокотехнологичных производствах. Они востребованы в странах АТР. Потребителями могут стать Южная Корея, Япония, Китай, Тайвань, ведь среди несомненных плюсов будущего угольного кластера на Колыме - короткое транспортное плечо. Даже риски, связанные с конъюнктурой рынка, способны лишь в краткосрочной перспективе негативно отразиться на показателях проекта.

Интерес уже высказывали представители японских компаний. На ВЭФ-2016 состоялась встреча с исполнительным директором Japan Oil, Gas and Metals National Corporation Икэдой Хадзимэ, оговорили условия и возможности участия японских предприятий в проекте.

Третий инвестиционный проект ориентирован на обеспечение продовольственной безопасности золотой Колымы и поставку на стол северян свежих овощей. ООО «Агро Инвест» планирует построить в Магадане тепличный комплекс, проектная мощность которого составит 2600 т овощной продукции в год. «Технология строительства тепличных модулей позволяет ввести объект уже через 9 месяцев, - замечает руководитель компании Никита СОИН. - Через пять лет он полностью окупится». По оценке российской сельскохозяйственной и продовольственной компании «Русагро», проект перспективен не только для Колымы, но и для всех северных регионов страны.

Второе соглашение губернатор Магаданской области Владимир Печеный подписал, как и остальные руководители дальневосточных субъектов, а также Забайкалья, Бурятии и Иркутской области, с Министерством культуры РФ и Ростуризмом о реализации туристического проекта «Восточное кольцо России». Получив статус «национального приоритетного», он объединяет Дальний Восток и Байкальский регион в продвижении туристического потенциала восточных территорий России на мировой рынок.

- Как видите, оба соглашения существенно влияют на бренд Колымы, - расставляет акценты Владимир Печеный. - Магаданская область оставляет в прошлом лагерное наследие и предстает уникальным краем с невероятными запасами полезных ископаемых, биологических и природных ресурсов. На ВЭФ-2016 мы презентовали также проект рекреационно-туристического комплекса на базе бальнеологического курорта «Талая». Целебные термальные минеральные источники, лечебные грязи и невероятной красоты окрестности: цепи горных хребтов с заснеженными вершинами, стремительные сплавные реки и красивейшие озера, богатые рыбой, почти альпийские луга и долины, леса. Швейцария на северных широтах!

Интересен регион и с точки зрения этнографии. Коренные малочисленные народы Колымы сохранили традиции предков. Покоряют своим очарованием и непосредственностью национальные эвенские праздники Хэбденек, Бакылдыдяк, Чайрудяк. Огромна заслуга в развитии самобытного искусства эвенов, чукчей, коряков, ительменов как родовых общин, так и профессионального ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр». С искрометным талантом его артистов участники и гости ВЭФ познакомились на фестивале «Улица Дальнего Востока». «Энэр» покорил сердце каждого. А режиссер фестивальной программы, заслуженный деятель искусств России Михаил Высоцкий обратил внимание на высокий профессионализм удивительного коллектива: «Немногие сегодня сохранили корни национального фольклора. У «Энэра» все настоящее! Ничего современного не привнесено в рисунок северных танцев, в песни, исполняемые Олегом Ныпевги и Анастасией Апока, но какая же энергетика на площадке, какой магнетизм в каждом движении, жесте, звуке - словами не передать!»

«Здесь все живое! - вторит коллеге телеоператор ЦТ Олег КАЛЬЯН. - Можно руками мыть золото, как во времена освоения Колымы. Из урбанизированного ХХI века попасть в настоящее стойбище эвенов и коряков. С носителями культуры плести узоры из бисера, завороженно наблюдать за искусной работой костореза, попутно знакомясь с древними обрядами и легендами. А чего стоят посиделки у костра с чаем и сухарями! Просто наполняешься жизнью».

Магаданцы перенесли на берег Аякса атмосферу своего Золотого фестиваля. Организовали мастер-классы по промывке золотоносного песка. И от желающих примерить на себя профессию старателя, испытать удачу отбоя не было. А какой восторг вызывали сверкающие в лотке золотые крупинки! Всяк спрашивал: «А на «Старательский фарт» к вам попасть можно? И правда выиграть миллион за 15 минут?!»

Если уж съемочная группа телеканала «Культура» назвала арт-объекты Магаданской области музеем под открытым небом, то сама Колыма - земля бесконечных открытий. Заповедная территория, где у каждого есть шанс состояться как личность, профессионал, лидер… Первыми на ВЭФ-2016 это поняли представители компании Euromoney - ведущего в мире организатора мероприятий по продвижению международных потоков инвестиций. Директор по России, Центральной и Восточной Европе Мелисса РОАЧ и генеральный представитель в РФ и СНГ Александр КОРОЛЬ выразили готовность сотрудничать с территорией в любом формате. 

Ирина БОРЩЕВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: туризм  ВЭФ  ук полюс 


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