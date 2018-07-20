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Называя вещи своими именами

На пост губернатора Магаданской области претендует Сергей НОСОВ, бывший мэр Нижнего Тагила, его кандидатуру на предстоящие 9 сентября выборы поддержала "Единая Россия".

Для Колымы это - совсем не привычная история. Все предыдущие руководители области были из местных, более того, властных структур. Им не приходилось вживаться в региональную среду - они сами были ее частью. Их хорошо знали колымчане по предыдущей руководящей работе. Новый врио, отрапортовавший президенту РФ: «Позвольте отбыть на новое место службы», активно «принимает дела», знакомится с людьми и теперь уже предлагает свое видение развития региона. Ему очевидно, что в определенной степени нужно менять сложившийся имидж Колымы. Об этом Сергей Носов сказал «Дальневосточному капиталу» в интервью, состоявшемся на Медиасаммите во Владивостоке. Собственно, у Нижнего Тагила была такая же проблема, когда шутки КВНщиков «становились имиджем». Говорит, что справились.

По словам Сергея Константиновича, у него большой опыт работы в условиях жесткого бюджетного дефицита. Именно с этим он и столкнулся в первые дни работы в Магаданской области. «Внимание государства к региону большое, но и ожидания поменялись. Теперь нужно доказывать эффективность использования каждой копейки, - утверждает врио губернатора. - Мне неудобно говорить, но есть чем заниматься с опорой на внутренние ресурсы. Есть вещи, которые меня, мягко говоря, удивили и возмутили».

Опираться, по его словам, он собирается на собственные силы региона, на людей, которые ему уже при первом знакомстве очень понравились. «Я разговаривал с простыми людьми - они настолько добрые, это сразу прочитывается. Магадан - сплав людей разных национальностей. Здесь много приезжих, но территория оставляет только сильных, у них внутренняя доброта, и в этом - сила», - так отзывается о жителях своего нового региона Сергей Носов.

У Магаданской области есть свои конкурентные преимущества, считает врио губернатора. И он намерен их проанализировать и последовательно раскрывать возможности территории. Но прежде, считает он, необходимо поставить точный диагноз сложившейся ситуации, чтобы действовать наверняка: «По мне, так лучше называть вещи своими именами, тогда будешь знать, чем заниматься и какие проблемы решать».

При этом он признается, что никакой волшебной палочки у него в запасе нет. И нужно время, хотя бы года три, чтобы получить видимые результаты своей работы. «Хотя хочется сделать побыстрее, здесь и сейчас, - жизнь же короткая», - откровенничает врио губернатора.

Из самых первых впечатлений в Магадане: «Я прошел по онкоцентру… совещания не получилось, просто не о чем совещаться, все и так видно невооруженным глазом». Впечатлило врио и состояние монумента «Маска скорби», работы Эрнста НЕИЗВЕСТНОГО. «Ситуация понятна. В 1996 году, когда ее строили, никто не проверял качество бетона, он начал разрушаться. Там сейчас нужно найти инженерное решение, чтобы сохранить одну из главных достопримечательностей города».

Восхищен Сергей Носов и магаданской природой и считает ее мощным ресурсом для развития туризма. «Мало кто в России знает, что север может быть настолько красивым! Многие хотят посмотреть. Но нужно создавать инфраструктуру - дороги, хорошие гостиницы, скоростной интернет. Нужно привлекать инвесторов в эту отрасль».

На вопрос: «Не боится ли он столкнуться с сопротивлением уже сложившихся на этой, по существу, анклавной территории групп влияния?». Сергей Носов ответил, что на протяжении всей человеческой цивилизации, всегда и везде формировались группы интересов: «Я уже это не один раз проходил, и не в том возрасте, чтобы бояться». Все должны руководствоваться национальными интересами, а не групповыми, корпоративными, об этом говорит президент, - напоминает врио губернатора, - и никаких других раскладов быть не может. Он пообещал быть открытым для СМИ, а самое главное - доступным и понятным для жителей Колымы, ведь именно на них он собирается опираться в своей работе.

И уже 30 июня на выездном совещании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, состоявшемся в Магадане, новый глава региона докладывал о главных болевых точках региона: транспортная доступность, состояние жилого фонда. «Глубина этой проблемы долгие годы замалчивалась, и объективной оценки жилого фонда просто не проводилось», - говорит Сергей Носов.

В его представлении, «стратегическая линия - уход от моноэкономики. Разработка месторождений цветных металлов, в том числе меди, может дать больший эффект, чем даже разработка золота».

Точки роста региональной экономики, по его словам, - в развитии собственных производств на Колыме. Богатый по своей сути регион - рыбой, редкими металлами, рудой, объемом электроэнергии, не должен стоять с протянутой рукой за субсидиями из федерального бюджета, а должен развиваться и зарабатывать.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год. 

Теги: Единая Россия  Колыма  выборы 


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