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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Июля, 02:55 |
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"МАЙНЕКС ДВ" и "Старательский фарт" пройдут в Магадане
21 июля Колыма ждет гостей на уже ставший традиционным «Золотой фестиваль», центральной частью которого станет соревнование по промывке золота традиционным способом «Старательский фарт», сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.
Конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток» (МАЙНЕКС ДВ) проводится ежегодно под эгидой Форума МАЙНЕКС, крупнейшего профессионального Форума в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского континента. На Дальнем Востоке конференция проходит с 2008 г. в различных городах Сибири и Дальнего Востока, традиционно являющихся центрами разведки и добычи драгоценных и цветных металлов, а также других твердых полезных ископаемых. С 2015 г. конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток» ежегодно проходит в Магадане.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год.
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