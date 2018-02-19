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Суббота| 24 Февраля, 01:07 |
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Социальная инфраструктура Колымы получит 1,5 млрд рублей
В этом году на проекты развития социальной инфраструктуры уже направлено около 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба региона.
– Магаданская область стала первой среди регионов Дальнего Востока, которая представила свои предложения по формированию плана социального развития на ближайшие три года. Наш план содержит 21 объект социальной сферы и 16 самых различных мероприятий, которые направлены на повышение качества жизни колымчан, – отметил губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
По словам главы региона, речь идет о таких проектах, как строительство родильного дома в Магадане, реконструкция существующего гинекологического отделения, создание четырех физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами. «Реализация этих проектов уже началась. Мы финансируем их за счет средств особой экономической зоны. Это комплексы в пос. Палатка, в пос. Ола и в Магадане», – уточнил губернатор.
Также поддержано строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в труднодоступных районах области, детских садов, школы. Планируется реконструкция объектов социальной сферы, в том числе драмтеатра.
Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2018 год.
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