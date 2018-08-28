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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Сентября, 18:05 |
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Чемпионат по добыче золота пройдет в Магадане
«Чемпионат по добыче золота привлечет интерес к Колыме как золотому символу страны. Считаю, что провести его надо в рамках Второй международной инвестиционной ярмарки, которая запланирована на июль. Можно также организовать выставку и представить на ней ювелирные изделия, изготовленные с применением наших, колымских, самородков. Кроме того, есть хорошая возможность провести экскурсию для участников чемпионата по ювелирным магазинам, показать им производство», - сказал Владимир Печеный.
Он добавил, что для бизнесменов, которые проявляют интерес к золотым самородкам, как материалу для производства ювелирных изделий, это хорошая возможность побывать в Магадане и внести свои предложения по дальнейшему сотрудничеству.
В свою очередь, председатель Ассоциации недропользователей региона, председатель совета директоров концерна «Арбат» Александр БАСАНСКИЙ предложил помощь золотопромышленников в организации и проведении таких состязаний. Он отметил, что условия у всех его участников должны быть равными. Для этого планируется заказать определенное количество лотков для промывки золотых песков. Также местные бизнесмены предлагают установить призовой фонд победителю в 1 млн руб. Чуть меньше сумма предполагается для обладателей второго и третьего мест.
«Учитывая отдаленность золотодобывающих предприятий от областного центра и сложность колымской трассы, думаю, надо найти возможность провести чемпионат в Магадане, при согласовании со всеми заинтересованными ведомствами, разумеется», - сказал Александр Басанский.
Идею проведению чемпионата поддержал и директор золотодобывающей артели «Полевая» Николай Дереженец.
«В этих соревнованиях будет присутствовать значительная доля старательского фарта. Можно ловить рыбу двумя удочками в одной лунке, но удача будет на стороне только одного. Так и здесь. Кому-то повезет, а кому-то нет», - добавил Николай Дереженец.
По итогам совещания решили, что первый этап чемпионата можно будет провести в июне среди жителей Колымы, а второй - в июле, в период проведения инвестиционной ярмарки, на него пригласить гостей из других регионов, чтобы в дальнейшем сделать такие чемпионаты традиционными и устраивать их в других золотодобывающих регионах.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.
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