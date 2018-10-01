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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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30 Апреля 2013, 13:02 | Часовой пояс
"Большую тройку" вернут на Колыму
Участников "большой тройки" вернут в проект по строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на участке "Сахалин - Магадан - Камчатка" через Охотское море. Об этом после встречи с министром связи и массовых коммуникаций Николаем НИКИФОРОВЫМ заявил исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
«Эта проблема давно волнует колымчан, и сегодня она особенно актуальна, так как существует необходимость получения, в том числе, государственных услуг в электронном виде, функционирования универсальной электронной карты, которая вводится в связи с началом работы многофункционального центра, ну и просто доступности многочисленных услуг связи», - подчеркнул Владимир Печеный. - Мы договорились, что проект будет находиться и под моим контролем, и под контролем Минкомсвязи. Я надеюсь, что уже в этом году работы будут продолжены».
Теги: Владимир Печеный ПВОЛС
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