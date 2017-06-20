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Владивосток теряет время
1 июня исполнился год со дня, когда Владивосток вновь остался без мэра. Хотя полномочия содержащегося в московском СИЗО Игоря ПУШКАРЕВА истекают только в 2018 году, рассчитывать на благосклонность Фемиды ему сложно. Уголовный и арбитражный процессы, связанные с мэром Владивостока и его родственниками, все теснее переплетаются друг с другом, вовлекая в свой водоворот все больше людей, инстанций и организаций.
Взятка больше, чем жизнь
Весной список обвинений в адрес Игоря Пушкарева пополнился якобы имевшей место взяткой от родного брата Андрея на сумму в 75 млн рублей. По версии следствия, вознаграждение на такую сумму градоначальник получил за содействие в заключении муниципальных контрактов МУП «Дороги Владивостока» с группой компаний «Востокцемент», а близкие родственники Игоря Пушкарева получили от «Востокцемента» дивиденды на общую сумму более 500 млн рублей.
Таким образом, Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Андрею ПУШКАРЕВУ предъявлено обвинение в даче взятки и коммерческом подкупе (ч. 5 ст. 291, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Третьему фигуранту дела, экс-директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ, ранее было предъявлено обвинение в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Резонанс от необычного даже для российской практики обвинения - в получении взятки от родного брата - заслонил ряд важных моментов, влияющих как на сроки процесса, так и на дальнейшую судьбу Игоря и Андрея Пушкаревых. Новые обвинения в адрес братьев являются наиболее серьезными в плане возможной ответственности: учитывая предусмотренные ст. 290 и ст. 291 УК РФ санкции, в худшем случае речь может идти о штрафах в 6-7 млрд рублей для каждого. Кроме того, обвинительный приговор суда может повлечь за собой длительный запрет занимать определенные должности и участвовать в выборах, что фактически закроет Игорю Пушкареву возможность вернуться в политику.
Но пока уголовное дело, по которому арестованы Игорь и Андрей Пушкаревы, а также экс-директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, не передано в суд для рассмотрения по существу. В конце мая Московский городской суд продлил срок содержания в СИЗО «Матросская тишина» Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова до 1 сентября - к тому моменту они будут лишены свободы уже 15 месяцев. Срок домашнего ареста Андрея Пушкарева продлен на месяц, до 24 июня. Добавим, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ допускает содержание обвиняемых под стражей свыше 12 месяцев только в исключительных случаях. Например, для подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений (инкриминируемое главе Владивостока в рамках ч. 6 ст. 290 УК получение взятки от родного брата, в отличие от двух других статей, как раз является таковым) либо если обвиняемый к этому моменту еще не завершил ознакомление с материалами уголовного дела. В случае Игоря Пушкарева соблюдено и второе условие, хотя градоначальник подчеркивает, что готов поскорее перейти к следующему этапу - доказыванию собственной невиновности в Ленинском районном суде Владивостока, где, как предполагается, состоится рассмотрение дела по существу.
«Мы начали знакомиться с итоговым обвинением и материалами дела. В деле 100 томов, аудиозаписи, которых осталось на 6 часов прослушки. С половиной из них я уже ознакомился, и чем больше читаю, тем больше удивляюсь абсурдности обвинений в свой адрес… Мне дают еще несколько месяцев для ознакомления с материалами дела, хотя я каждый раз прошу следователей дать мне больше материалов, и я быстрее ознакомлюсь, но нет... Дают столько, сколько написали, прошили, пронумеровали», - отмечает Игорь Пушкарев на созданном в его поддержку интернет-портале.
Арбитраж поторопили с пересмотром
В начале июня продолжился арбитражный спор вокруг расследования Управления федеральной антимонопольной службы, выводы которого легли в основу первых обвинений против мэра Владивостока. Три месяца назад Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил «удобные» для защиты Игоря Пушкарева выводы нижестоящих инстанций об отсутствии злоупотреблений со стороны руководства МУП «Дороги Владивостока» и мэра Владивостока при заключении контрактов с группой «Востокцемент» на поставку инертных строительных материалов для нужд МУП.
Важный нюанс: одним из оснований для отмены «благоприятного» для градоначальника и ООО «Востокцемент» решения стали не принятые судом первой инстанции в качестве доказательств письменные показания трех свидетелей - Вадима ГЛАЗУНОВА, Дмитрия ДЕМЕНТЬЕВА и Александра ШТЕЙНИКОВА, отношения которых с администрацией города имеют непростую историю. Решение УФАС по Приморскому краю, на материалах которого базируется обвинение по уголовному делу в отношении братьев Пушкаревых и Андрея Лушникова, вынесено в том числе на основании письменных показаний упомянутых свидетелей. А разбирательство в арбитраже, по сути, свелось к спору о том, стоит ли принимать в качестве доказательств ограничивающего конкуренцию сговора письменные показания Глазунова, Дементьева и Штейникова за 2014 год или же выносить решение только после допроса этих свидетелей в суде.
3 мая дело о закупках для МУП «Дороги Владивостока» должны были начать рассматривать повторно, но Арбитражный суд Приморского края отложил процесс до тех пор, пока Верховный суд РФ не рассмотрит кассационные жалобы МУПВ «Дороги Владивостока» (аналогичные жалобы в ВС РФ направили также ООО «Востокцемент» и администрация Владивостока. - Прим. «ДК») на решение об отмене итогов «первого» процесса. Арбитражный суд Приморья обосновал свою позицию тем, что при одновременном рассмотрении дела в первой инстанции и кассационных жалоб в Верховном суде не исключено принятие противоречащих друг другу судебных актов.
Однако 24 мая прокуратура Приморского края подала апелляцию на данное определение в вышестоящую инстанцию - Пятый арбитражный апелляционный суд. Возможно, что к такому решению надзорный орган подтолкнуло отсутствие определенности со сроками рассмотрения вышеупомянутых жалоб в Верховном суде - в графике на ближайшие два месяца их нет. И 1 июня Пятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил определение нижестоящей инстанции, постановив решить вопрос по существу. Это означает, что пересмотр дела в АС Приморского края с новым составом суда начнется в самое ближайшее время, то есть до рассмотрения жалоб «Востокцемента», МУП «Дороги Владивостока» и горадминистрации в Верховном суде. Судя по всему, логика стороны обвинения состоит в том, чтобы вначале провести повторный арбитражный процесс на основе расследования УФАС по Приморскому краю, а затем - если, конечно, выводы антимонопольщиков будут подтверждены арбитражным судом, - использовать принятый судебный акт в уголовном процессе против Игоря Пушкарева.
Всадники без головы
Стоит отметить, что, несмотря на явную неблагосклонность следствия к Игорю Пушкареву, сформированная им команда вполне сохранила тонус. За минувший год практически никто из вице-мэров Владивостока и начальников управлений мэрии не покинул свой пост, а в апреле горадминистрацию и вовсе возглавил близкий Пушкареву Константин МЕЖОНОВ, в свое время являвшийся советником главы города. Но в сентябре 2017 года пройдут выборы в городскую думу, и не исключено, что ее новый созыв поставит главный кадровый вопрос еще до истечения полномочий Игоря Пушкарева.
Проводя аналогии с прежним «транзитом власти», стоит вспомнить, что в 2007 году путь от ареста мэра Владимира НИКОЛАЕВА до вынесения ему приговора суда был пройден всего за девять с половиной месяцев. Прогнозировать, когда завершатся уголовные и арбитражные процессы, связанные с персоной Игоря Пушкарева, невозможно даже спустя год после его ареста. Но уже очевидно, что точка в этих делах вряд ли будет поставлена до 10 сентября этого года, когда во Владивостоке изберут новый состав городских депутатов. Да и присутствие всенародно избранного мэра в столице Приморья, пусть и за решеткой, наверняка вызовет политические спекуляции, столь ненужные накануне выборов.
А пока суд да дело, долгие периоды отсутствия во Владивостоке постоянного главы окончательно стали классикой. И в «лихие девяностые», и в «стабильные нулевые», и сегодня ситуация, когда крупнейшим городом Дальнего Востока больше года руководят люди с приставкой «и.о.», является привычной для всех. Кроме, пожалуй, опальных мэров, для которых законом не предусмотрено легких выходов из СИЗО. Выступая в судах, Игорь Пушкарев любит повторять, что время, которое он провел в «Матросской тишине», ему никто не вернет…
Но справедливо будет сказать, что никто не вернет это время и Владивостоку.
КСТАТИ
Теоретически поучаствовать в «деле Пушкарева» может и Европейский суд по правам человека, где адвокаты мэра оспаривают законность его ареста. Жалобу защиты Пушкарева ЕСПЧ принял к производству в январе, однако даже примерный срок ее рассмотрения неизвестен. Для примера можно привести ситуацию с жалобой оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО на приговор по делу «Кировлеса»: решение по поданной еще в 2013 году жалобе ЕСПЧ принял только в феврале 2016 года.
Александр САЛКОВ.
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