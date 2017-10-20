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Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых
По традиции акцент был сделан на нормативную базу, которая стремительно меняется в отрасли. В этом году среди новаций не только инвестиционные квоты - вместо привычных прибрежных и промышленных квот появляются квоты вылова в морских водах. Срок, на который закрепляются доли, увеличивается до 15 лет. Эти нюансы объяснял зам. главы Росрыболовства Михаил ИВАНИК.
Несмотря на то, что инвестквоты только-только оформились законодательно, рыбаки продолжают настаивать на том, что нынешний порядок их распределения не будет способствовать развитию отрасли в целом. Об этом от лица рыбаков заявил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ.
По его словам, стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ должна включать строительство большего количества среднетоннажного флота. «Стратегия развития отрасли, которую представили нам в сентябре в Санкт-Петербурге, предусматривает инвестиционные квоты под суда и береговые предприятия, ориентированные на добычу и переработку тресковых видов рыб. Несомненно, это даст положительный эффект в части обновления флота и береговых заводов. Но, к сожалению, это не приведет к увеличению объема российской добычи», - сообщил в докладе Георгий Мартынов.
Он сделал акцент на том, что минтай и треска остаются высоколиквидными и востребованными объектами добычи, и квоты по ним осваиваются практически на 100%.
«Какой-либо значительной динамики в сторону роста запасов этих объектов промысла не прогнозируется. В то же время морская доктрина РФ определяет, что российская добыча должна расти. Это можно сделать только за счет развития промысла сардины иваси, скумбрии и сайры, - считает Георгий Мартынов. - Это значительный ресурс, который формирует направление развития отрасли на ближайшие 20 лет. Вместе с тем даже для освоения предусмотренных в стратегии объемов необходимо построить не менее 50 среднетоннажных сейнеров-траулеров для кошелькового лова. В стратегии предусмотрено всего 17 единиц. При этом не предусмотрено ни одного приемо-перерабатывающего судна. И если кто-то питает иллюзии, что весь этот объем рыбы можно переработать на берегу, то он глубоко заблуждается, потому что для производства качественной пищевой продукции из такого специфического объекта, как сардина иваси, сырец необходимо брать непосредственно из невода. А инвестиционные квоты должны стать стимулом для строительства флота, необходимого для освоения уже разведанного и подтвержденного наукой промыслового запаса сардины и скумбрии».
Тему освоения запасов открытых вод подняла и отраслевая наука. Так, врио директора ТИНРО-Центра Алексей БАЙТАЛЮК считает, что в Мировом океане есть ресурсы, которые могли бы добываться без ущерба для экосистем, но они до сих пор не охвачены промыслом. «Только в России этот недоиспользуемый объем составляет порядка 40% от современного национального вылова», - рассказал он, напомнив, что эта тема недавно подробно обсуждалась на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге.
Один из самых громких докладов касался проблематики лососевых уловов. Исполнительный директор Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Владимир РАДЧЕНКО заставил задуматься о перспективах промысла лососевых на Дальнем Востоке. Он отметил, что с 1993 г. уловы лососей находятся на высоком уровне, фактически достигают максимальных значений. В то же время, если более внимательно посмотреть на последние три-четыре года, то видно, что тенденция к общему снижению запасов и уловов наметилась достаточно явно, заявил ученый.
«Даже в пределах РФ мы знаем, что в этом году на Камчатке с лососем дела обстоят отлично, а вот на Сахалине не оправдались даже самые скромные прогнозы», - обратил внимание Владимир Радченко. Основными причинами, лежащими в основе происходящих процессов, он назвал изменения климата и сопровождающие их природные явления. Масштабный проект НПАФК - Международный год лосося - как раз и должен помочь в исследовании ситуации. Один из ключевых моментов - морская экспедиция в северной части Тихого океана в период зимовки лососей.
На второй день конгресса совещались марикультурщики. Это направление пока находится в зачаточном состоянии. Сегодня многое делается для того, чтобы морские участки предоставлялись через электронные торги, и этот процесс стал менее бюрократизированным и более открытым. Однако морских фермеров по-прежнему волнует то, что они не могут защитить свой урожай. Как отметил представитель компании «Жилсоцсервис» Геннадий ПОДКОРЫТОВ, на юге Приморья браконьеры хорошо организованны и имеют современные плавсредства. Это позволяет им практически безнаказанно грабить рыбоводные участки, а контролирующие органы пока не справляются с этими бригадами. И это мы слышим уже много лет.
Фото Германа КАТАЕВА (администрация Приморского края).
Виталий МОРОЗОВ.
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