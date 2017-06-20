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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Июня, 17:45 |
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Начат отбор инвестпроектов для презентации на ВЭФ-2017
На рассмотрение принимаются заявки от всех желающих. Для этого достаточно представить свой проект на сайте forumvostok.ru, заполнив специальную форму, после чего он будет доступен всем посетителям данного портала. Заявки принимаются до 1 июля, затем в течение пяти дней сотрудники министерства и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта отберут лучшие для презентации в сентябре во Владивостоке. Приоритет будет отдаваться проектам высокой степени проработки, имеющим важное региональное значение и поддержку федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Также будет учитываться объем уже вложенных средств по отношению ко всему объему инвестиций, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год.
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