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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Июля, 02:55 |
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Корейцам предложили завод СПГ и мост
Об этом шла речь на встрече врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО с вице-председателем группы «Дэлим» Ли Хэ Уком, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Компания уже имеет опыт реализации подобных проектов в России: в Высоцком и Омске. Вице-председатель группы «Дэлим» выразил интерес к данному проекту. «Основной бизнес нашей компании - это строительство, но мы занимаемся и производством нефтехимической продукции. И мы весьма заинтересованы в участии в газовых проектах и проектах по строительству и эксплуатации электростанций. Когда я приехал сюда и услышал про завод СПГ, то понял, что хотел бы рассмотреть возможность нашего участия в реализации данного проекта. У нас есть опыт работы в этом направлении, начиная от установки, проектирования и строительства резервуарных парков, установок сжижения и так далее. Мы могли бы ознакомиться с документацией и оценить ваш проект с коммерческой точки зрения. Со своей стороны, готовы предоставить финансирование. Как вы знаете, Республика Корея - это вторая страна по объемам импорта СПГ», - обозначил Ли Хэ Ук.
Компания «Дэлим» работает по самому широкому спектру направлений: это проектирование, строительство промышленных и гражданских объектов, включая объекты нефте- и газопереработки, нефтехимии, энергетики, портовой инфраструктуры, гидротехнические сооружения и другие. Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморью есть что предложить почти по всем отраслям.
Помимо проекта завода СПГ врио губернатора Приморского края предложил корейцам принять участие в проекте строительства моста с материка на остров Елены, который в настоящее время отделен морским каналом от о. Русского.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год.
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