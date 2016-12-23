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23 Декабря 2016, 09:00 | Часовой пояс |

Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией

Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"

- Правительство Республики Корея рисует масштабную картину, связывающую континент Евразия и Корейский полуостров, в рамках которой прилагает усилия по решению политической проблемы страны, а именно проблемы Севера и Юга, через активизацию логистики и экономики в рамках так называемой «Евразийской инициативы».

Одновременно и Китай также активно продвигает решение внутренних и внешних экономических и политических вопросов, связав ключевые позиции логистики и экономики Азии, Африки и Европы посредством политики «Один пояс и один путь».

До настоящего времени прослеживалась большая разница между политикой Республики Корея «Евразийская инициатива» и политикой Китая «Один пояс и один путь» с точки зрения процесса продвижения и достигнутых успехов.

Китайская политика «Один пояс и один путь» продвигалась в ситуации, при которой за основу было взято усиление инвестиционной деятельности в соответствующем регионе за счет взаимодействия с транспортно-логистическими центрами, ранее уже успешно освоенными многочисленными внутренними транспортно-логистическими компаниями.

Китай сегодня находится в процессе перехода на шаг вперед, в частности не только на стадии обеспечения финансовой поддержки политики «Один пояс и один путь» через Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), но и в попытке получения лидерства на азиатском финансовом рынке, обеспечения становления китайского юаня в качестве ведущей валюты и пр. Кроме того, трудоустройство на внутреннем рынке, сокращающееся ввиду снижения экономического роста, переориентируется на зарубежный рынок, таким образом налицо положительные результаты по организации найма персонала на международном уровне.

С другой стороны, «Евразийская инициатива» все еще находится на начальной стадии развития.

Одно из главных логистических направлений начинается с Дальнего Востока России и соединяется с материком, а второе идет через Северную Корею и соединяет Китай и Евразию. В Республике Корея отсутствуют транспортно-логистические центры, которые могут быть связующим звеном в соответствующем регионе в рамках концепции «Один пояс и один путь».

Железнодорожные магистрали «обрываются» на Северной Корее, российская и китайская железнодорожные магистрали остаются национальными транспортно-логистическими сетями соответствующих государств, что является для Республики Корея почти абсолютным барьером. Страна может лишь вступить в Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД), однако и это не представляет радужных перспектив. Кроме того, в отличие от Китая, у корейских морских логистических компаний полностью отсутствуют морские транспортно-логистические узлы на территории Евразийского региона. Таким образом, в сложившейся ситуации, когда отсутствует база, при помощи которой можно было бы реализовать политику нашей страны, и отсутствует финансовая составляющая, способная данную политику поддержать, не видится общей стратегии, которая позволила бы, с применением в комплексе экономических и политических сил, дать «выход» логистике, а вслед за ней - производству, а также стимулировать финансовую поддержку.

Как результат, в рамках политики «Евразийская инициатива» по сравнению с политикой «Один пояс и один путь» до сих пор ничего не удается сформировать, и на текущий момент это - с какой стороны ни посмотри - тупиковая ситуация. Безусловно, имеется такой фактор, как Северная Корея, что обусловливает сложности в сотрудничестве в политическом и экономическом плане, при этом целью политики, продвигаемой Р. Корея, является решение политической проблемы с Северной Кореей посредством приложения усилий экономического характера, и мы, базируясь на этом, стремимся к достижению экономического скачка корейской нации. Вместе с тем в способах сближения также имеются различия.

Однако, даже не учитывая политические цели двух стран либо разницу в способах сближения, важным моментом является проблема, связанная с системой продвижения политики с обычной точки зрения, в частности с подготовкой к работе, ее началом и реализацией, а также достижением успеха. Однако без преувеличения можно сказать, что политика продвигалась без надлежащей подготовки с нашей стороны, что и стало причиной отсутствия до сих пор каких-либо положительных результатов.

В действительности вопрос стоит не в том, что наблюдается замедленный прогресс, а в отсутствии каких-либо альтернативных вариантов. С этой точки зрения требуется вернуться к первоначальному намерению и, начиная с малого, поэтапно пытаться искать способ «выхода с моря на сушу». 

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

Теги: логистика  порты 


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