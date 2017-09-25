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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 06:07 |
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Форум с ядерной перчинкой
Третий по счету Восточный экономический форум, как мероприятие уже вполне себе рутинное, изначально вряд ли тянул на сенсацию. Формат, конечно, интересный, но уже вполне привычный. Контракты и договоры, конечно, многомиллиардные, но фактически все уже не раз засветившиеся на стадии подготовки. Если и можно было в рамках ВЭФ-2017 найти стопроцентный эксклюзив, к которому будет приковано внимание, без лишней скромности, всего мира, так это встречи лидеров стран. Оно и понятно. Форум проходил в очень неспокойное для региона время, да еще в считанных сотнях километров от эпицентра (причем в буквальном смысле) нестабильности.
Итак, на третьем ВЭФ президент России Владимир ПУТИН принимал премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президента Республики Корея МУН Чжэ Ина и президента Монголии Халтмаагийна БАТТУЛГА. Китай во Владивостоке представлял вице-премьер Ван ЯН, что тут же рядом наблюдателей было прокомментировано как некий новый признак охлаждений отношений между КНР и Россией. Хотя известно, что Путин и Си ЦЗИНЬПИН за пару дней до ВЭФ лично встречались на полях БРИКС и в очередном общении пока не нуждались. Впрочем, о, скажем так, «поведении» Китая на ВЭФ мы все же поговорим, но ниже. На ВЭФ были также замечены высокопоставленные делегации Индии и КНДР. Но высокой аудиенции они удостоены не были.
Слишком острое кимчи
Безусловно, переговоры со всеми вышеперечисленными лидерами важны и для персонально российского президента, и для нашей страны как таковой, и конкретно для ВЭФ. Однако если распределить лидеров по условному ранжиру актуальности и остроты обсуждаемых с ними основных вопросов, то на первое место, несомненно, выходит президент Республики Корея. Еще бы! Мун Чжэ Ин во Владивостоке преподнес себя как лидер практически прифронтового государства. Дескать, с севера на Сеул вот-вот обрушится то ли ядерная, то ли водородная напасть, а на юг хлынут волны перевозбужденных комиссарами КИМ Чен Ына миллионов пехотинцев и десятков тысяч танков с уже сейчас разогретыми до красного каления двигателями. У Южной Кореи сегодня очень взвешенный и все прекрасно понимающий лидер, но ему для поиска выхода из тупика приходится искать общий язык сразу с несколькими очень непростыми игроками. Короче, приходится крутиться, как новомодный спиннер.
Путин, если исходить из результата встречи, каску надевать не стал и в образный окоп с южнокорейцем спускаться отказался. То, что итог переговоров не совсем такой, которого жаждали увидеть корейцы, сразу стало понятно по поведению и разговорам южнокорейских бизнесменов, работающих на ВЭФ, а также последующим комментариям. А именно: корейцы просили от Путина фактически прервать все экономические отношения с Пхеньяном, а Сеул за это, может быть, когда-нибудь тонко намекнет американцам начать думать о том, что не пора ли начать сворачивать свои противоракеты и, вообще, хотя бы следить за речью своего президента-ковбоя. Россия четко указала на то, что главным дестабилизирующим фактором в регионе являются США со своими учениями и угрозами, на поводке у которых как-то уж слишком послушно семенит Южная Корея. И вообще, негоже легко и непринужденно смешивать политику и экономику.
То, что Россия и без подсказок Сеула крайне озабочена нестабильностью у своих границ, ясно не только из речей президента и релизов МИДа, но из конкретных шагов, в частности - голосования в Совбезе ООН по северокорейскому вопросу. Пока этого более чем достаточно.
Между прочим, некоторые корейские бизнесмены в частных беседах не раз указывали, что будут вынуждены корректировать свою активность на Дальнем Востоке России исходя из российского подхода в отношении КНДР. Весьма патриотично, хотя понятно, что без политики и здесь не обошлось. Впрочем, бояться тут особо нечего, так как положение дел в российско-корейских отношениях сегодня и без этого далеко не радужное: несмотря на рост товарооборота РФ и РК в 2016 и 2017 годах, по объему инвестиций в экономику Дальнего Востока Южная Корея пока сильно уступает Китаю и Японии.
Великая курильская стена
У японского премьера основных задач на форуме было две: опять же, купирование корейских шалостей и попытка домучить Путина хоть каким-то решением проблемы «спорных» островов. Слово «спорных» мы взяли в кавычки по той простой причине, что такая проблема для России не стоит. К примеру, предложил как-то Путин Абэ совместно эксплуатировать РОССИЙСКИЕ Южные Курилы, а японцев даже такой вариант принять гордость не дала. Итог - в конце августа создана ТОР «Южные Курилы» и без всяких японских инвестиций. А вот для Абэ нерешенный спор с Россией может стоить кресла, которое ныне под ним все больше и больше раскачивается. Ну и, конечно, премьер Страны восходящего солнца не забыл во Владивостоке об экономике и инвестициях, которые, несмотря на очевидные проблемы, достаточно динамично развиваются. Но в целом, кажется, Путин и Абэ вряд ли могли сказать друг другу что-то особо новое.
Немного подробностей. Просьбы Абэ по части КНДР мало чем отличаются от речи корейского президента, хотя летающие уже над Японией северокорейские «подарки» наверняка насытили переговорную лексику премьера более сочными выражениями. Но реакция Путина, судя по дальнейшим шагам, была ровно такой же, как и при встрече с корейцем.
Теперь острова. Выступая на ВЭФ, премьер-министр Японии, многим показалось, что почти в отчаянии, заявил о том, что нашим странам нужно как можно быстрее заключить мирный договор. По словам Абэ, за год в отношениях России и Японии «начались подвижки», которых страны не могли достигнуть в течение 70 лет. И далее премьер Японии призвал «поставить точку в ненормальной ситуации» вокруг Курил, обратившись к Путину: «Владимир, эту обязанность мы должны выполнить вдвоем».
На что Владимир Путин, напомним, ответил: «Мы естественные партнеры с Японией в развитии экономических связей и в вопросах безопасности в регионах… Нам нужно найти такой способ решения вопросов, который бы не разрушал наши отношения, а создавал бы прочную формулу для перспективы».
Красивые слова. И хочется верить, вполне искренние. Но дружба Абэ с Путиным - это одно. А что будет с этими отношениями без Абэ? Долгих лет ему премьерства! Один из японских бизнесменов так и сказал корреспонденту «ДК»: дескать, тамошний бизнес уже старается осадить коней, груженных инвестициями для России. Потому как вокруг дальнейшей карьеры Абэ все больше неопределенности. Понятное дело, что бизнес-интересы в наших землях с Абэ и без него никуда не денутся, но некоторые уже начинают осторожничать.
Кстати, любопытная деталь. Аккурат после встречи Путина и Абэ и после пламенной речи японца сразу несколько российских СМИ разразились статьями о том, что произошедшее на ВЭФ не иначе как сигнал о том, что Россия, дескать, слила Курилы. Это вряд ли. Тем более выборы на носу в России. Президентские.
Меж двух друзей
С президентом Монголии Халтмаагийном Баттулга автору этих строк довелось беседовать лично. Одна закавыка, хитрый восточный политик сказал: спрашивайте меня о чем угодно, кроме политики, экономики… В итоге мило поговорили о спорте, тем более что монгольский лидер, как и наш, дзюдоист со стажем.
Но это лирика, а визит Халтмаагийна Баттулга во Владивосток - хороший знак, что страна, которая после крушения СССР долгие годы дулась на свое советское прошлое в ранге неофициальной 16-й республики, вновь начала все чаще поглядывать в сторону России. А что делать. Американцы, с которыми монголы пытались было дружить в 90-е, страной особо не заинтересовались (базу какую под Улан-Батором ни поставишь - как ее снабжать, когда вокруг Россия и Китай?). Под Китай ложиться монголы исторически не хотят. Китайцы их все время за своих принимают. Так, глядишь, и с суверенитетом распрощаться запросто можно. Но и в объятия России монгольская элита как-то особо бросаться не хочет. А вот если ловко лавировать между гигантами-соседями, подмигивая то тому, то другому… Этим Монголия сейчас и занимается, причем довольно успешно.
Поднебесная бухгалтерия
О новых нюансах в отношениях на высшем уровне между Россией и Китаем было бы уместнее говорить в рамках саммита БРИКС, который прошел в южнокитайском городе Сямэне в начале сентября, но это совсем другая история, освященная в СМИ во всех ракурсах. Включая северокорейскую тему.
Что же касается ВЭФ и визита китайской делегации во главе с вице-премьер Ван Яном, то тут есть два взгляда, причем почти диаметрально противоположных. Представители российской стороны, те, которые ответственны за проведение ВЭФ, сообщили, что с китайскими компаниями на форуме заключено больше всего соглашений - аж на $5,5 млрд!
А вот некоторые шибко умные аналитики сообщают, что все далеко не так радужно. К примеру, Центр макроэкономических исследований Сбербанка России (!) пишет, что китайцы на ВЭФ ограничивались «ничем не обязывающими документами». Хуже того, инвестиционный бум, о котором раструбили наши профильные чиновники, является откровенной химерой. Так и написано. И далее: «большинство договоров носило характер «меморандума о взаимопонимании», «это ничем не обязывающие документы, которые являются лишь декларациями, цифры в которых не отражают реальных вложений и лишь украшают статистику».
А по данным Центробанка, на апрель 2017 года прямые инвестиции Китая в экономику РФ составляли всего $2,9 млрд (против 143 млрд у Кипра). Причем по сравнению с 2014 годом их объем упал в 1,5 раза.
Как бы то ни было, сегодня ясно одно. Как собственно экономическое действо ВЭФ крайне важен для Дальнего Востока России, так сказать для собственного потребления, а как площадка для решения геополитических задач он более актуален для стран-соседей нашей страны в этом регионе.
Фото ТАСС.
Андрей ПУШКАРЕВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год.
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