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25 Ноября 2016, 17:53 | Часовой пояс

В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает

Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".

Форум собрал более 500 участников, заслушал более 100 докладов. Его участниками стали ученые академических институтов ДВО РАН и преподаватели вузов регионов Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Москвы и Красноярска, Республики Крым и других российских субъектов, представители природоохранных департаментов регионов Дальнего Востока, сотрудники иностранных консульств и ученые стран АТР.

Итоги десятилетия

Главный посыл, обращенный к бизнесу, международному сообществу дальневосточного форума, - совместными усилиями сохранить баланс между экономическим развитием и экологией.

Наличие в нашем Дальневосточном регионе богатейших природных ресурсов открывает большие возможности для интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион. Но экономическое развитие не должно создавать угрозы окружающей человека природной среде. То, что вопросы экологии были включены в повестку дня прошедшего в сентябре во Владивостоке второго международного Восточного экономического форума, является подтверждением того, что проблемы региона, наконец, становятся частью государственных задач, о которых говорилось не один год.

И это особенно важно для территории, где все еще недостаточно инструментов слежения за состоянием среды. «В будущем нам стоит уделять больше внимания не ликвидации загрязнений, а мониторингу, прогнозированию природных явлений», - отметил в своем выступлении академик, директор Биолого-почвенного института ДВО РАН Юрий ЖУРАВЛЕВ.

Форум «Природа без границ» - это диалог между властью, наукой, бизнесом и гражданским обществом, отметил постоянный участник форума президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде Виктор УСОВ и констатировал факт, что этот диалог идет неплохо. «Все больше промышленных компаний, приходящих в регион, прислушиваются к мнению научного сообщества и экологических организаций», - заключил он.

Детальное обсуждение текущих экологических проблем, затронутых на пленарном заседании, продолжилось на четырех сессиях, которые прошли в формате круглых столов. Разговор шел от глобального к частному - от влияния на территорию Дальневосточного региона и Приморья трансграничных природных процессов до конкретных мер по очистке акватории бухты Золотой Рог. Состояние бухты вышло из рамок муниципальной проблемы. В этом году выделены федеральные деньги на исполнение поручения полномочного представителя президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА по оценке экологического ущерба, нанесенного бухте, и подготовке программы по его ликвидации - 66 млн руб.

В центре внимания мониторинг

С большим докладом на тему атмосферного переноса и его влияния на соседние страны выступил Андрей СКОРОХОДОВ, заведующий лабораторией Института физики атмосферы им. Обухова.

«Природа не любит границы, а атмосфера их не любит вообще, что ярко видно по тайфунам. Атмосфера, помимо переноса, еще и загрязняет, запускает сложные химические механизмы воздействия на другие процессы. Есть примеры того, как Китай загрязняет Европу, а Япония - Америку, - рассказал ученый. - В центре Сибири, регионе, удаленном от промышленных источников, обнаруживается существенное влияние Западной Европы по угарному газу. Многолетние исследования с помощью передвижной лаборатории показали: Россия в силу западного господствующего переноса получает загрязнение из Европы, Америки. Шлейф от этих загрязнений простирается до Урала и дальше. Что касается Дальнего Востока, то на нас главное влияние оказывает Китай.

Большие шлейфы из угарного газа формируют высокотехнологичные страны Япония и Корея. При направленном переносе в нашу сторону они достигают наших территорий и в сочетании с местными оксидами азота формируют экстремальные концентрации молекул озона. Если дышать таким воздухом час-два, можно получить проблемы дыхательных органов. Такие явления мы наблюдали не единожды», - добавил специалист.

Источником будущего загрязнения может стать космодром «Восточный», считает ученый. Сформировано предложение в правительство организовать станцию комплексного мониторинга в районе космодрома.

Зав. отделом спутниковой океанологии Тихоокеанского института ДВО РАН Леонид МИТНИК в очередной раз предоставил свидетельства эффективного спутникового мониторинга океанов и морей. И вновь риторический вопрос: почему этот метод мониторинга загрязнения до сих пор широко не используется, хотя практически не требует затрат?

- Этот метод применим и для изучения суши, - отметил ученый, - в т. ч. для исследования озера Ханка. - Он напомнил, что работы в области спутниковой гидрологии проводились в советские времена, а сейчас прекращены полностью. - В чем громадное преимущество таких методов? Сигнал зависит от влажности земли, что позволяет использовать данные при моделировании не только открытой воды, но и влажности почвы. Это важно для определения будущего стока. Эти методы реально работают во многих странах, а у нас - нет. Был разговор использовать спутниковые методы в период наводнения на Амуре в 2012 году, но до сих пор МЧС не использует спутниковые данные, хотя их получает.

Биоресурсы и среда

Сохранение и восстановление прибрежных биоресурсов признано одной из самых важных задач природопользования, чему была посвящена специальная секция круглого стола, на которой акцент был сделан на акватории залива Петра Великого. Это колоссальный источник биоресурсов, в которых нуждается население, но это и места для создания транспортных узлов для доставки груза и развития различного рода промышленности.

По словам директора по экологии, промышленной безопасности и охране труда ООО «ЛПК «Континенталь менеджмент» Ирины ГОРКИНОЙ, горнодобывающая, судостроительная отрасли, энергетика, обработка, строительная, пищевая, легкая промышленность, сельское хозяйство и прочий бизнес - все это оказывает самое губительное воздействие на природу, акваторию и биоресурсы. Единственное, что может помочь разрешить эти проблемы, - правовые механизмы: стимулирование, ограничение и жесткий контроль, отметила специалист.

Модератор секции «Сохранение и восстановление прибрежных биоресурсов» Виктор Усов добавил, что в настоящее время готовится доклад для промышленных компаний по производству обогащенных продуктов питания, необходимых для адаптации населения и персонала, проживающих в неблагоприятных климатических условиях. А недавно на площадке Федерального агентства научных организаций (ФАНО) прошло заседание по формированию вневедомственной комиссии по проблемам освоения мирового океана, которая займется и вопросами использования биоресурсов, отметил он.

Усов также напомнил, что на декабрь намечен Госсовет по вопросам экологии, куда готовится доклад, который станет основанием для поручений президента. И выразил надежду, что наиболее интересные предложения состоявшегося форума «Природа без границ» войдут в него. «Это хороший способ внедрить в жизнь наиболее важные вопросы в регионе», - добавил Виктор Усов.

Отходы - в единую систему

Член комитета ТПП РФ Владимир МАРЬЕВ, кстати третий раз принимающий участие в форуме «Природа без границ», говорил о запущенном в стране механизме, направленном на сокращение полигонов захоронения отходов.

- Стало понятно, что нужна была политическая воля. В 2010 году она появилась. С 1 января 2017 года, согласно закону, будет запрещено захоранивать все, что содержит сырье для переработки. Но существует «но»: без налаживания промышленной переработки это невозможно. В России есть много технологий и разработок, но большинство находятся в стадии НИОКров и не движутся дальше. Кроме того, переработчикам не хватает того, чтобы их продукция была востребована в рамках муниципальных программ.

Другой вопрос, который поднял Марьев, - насколько реальны и хорошо подготовлены региональные схемы по обращению с отходами. Минприроды будет мониторить эту ситуацию, уже с 1 января 2017 года заработает единая информационная система по переработке и сбору отходов.

Грядет Год экологии

Следующий 2017 год объявлен в России Годом экологии. В его рамках запускается проект «Чистая страна». Он предусматривает выполнение более 30 мероприятий, направленных на ликвидацию вреда от размещения отходов и деятельности промышленных предприятий, очистку акваторий водных объектов, рекультивацию нефтезагрязненных земель. Сумма выделяемых на нее средств из федерального бюджета составит порядка 10 млрд руб.

- Важным условием включения в эту программу является попадание в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, который по требованиям законодательства РФ будет формироваться начиная с 2017 года, - рассказала на форуме Ольга Тагилева из «ВНИИ Экология». - Для ДФО это такие объекты, как свалки ТБО, загрязненные территории (ртуть, мазут, пестициды); хвостохранилища и шламонакопители, нарушенные территории ГОКов, загрязненные акватории, заброшенные промышленные объекты. Чтобы попасть в эту программу, субъект Федерации должен выявить, оценить объекты накопленного вреда окружающей среде на своей территории и составить заявку в Минприроды России. По предварительным сведениям, полученным от субъектов РФ, в ДФО более 130 объектов накопленного вреда окружающей среде. Общая площадь загрязненных (нарушенных) земель и акваторий порядка 12 тыс. га, - привела данные Ольга Тагилева. 

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год. 

Теги: природа без границ  экология 


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