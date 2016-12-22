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Агрофорум "Дальний Восток и Сибирь": нащупывая почву
Форум посетили и иностранные гости, в том числе из Франции, Японии, Республики Корея и Китая. Большая делегация из северных провинций КНР во главе с вице-губернатором провинции Цзилинь СУЙ Чжончэн приняла активное участие в работе форума, познакомив присутствовавших с условиями особой экономической зоны на территории провинции и пригласив к сотрудничеству российский бизнес.
Новые перспективы
Интерес к Дальнему Востоку как со стороны бизнеса, так и со стороны инвесторов в последние годы был вызван новыми программами развития региона, созданными площадками, стимулирующими привлечение инвестиций. Именно поэтому представленные на форуме агропромышленные проекты, условия их реализации, а также оценки инвестиционного потенциала сибирских и дальневосточных территорий стали ключевыми темами обсуждения.
Инвесторов на мероприятии представил и Российско-Китайский инвестиционный фонд. О намерении инвестировать в российские проекты рассказала старший вице-президент Фонда Ольга РЫЖКОВА. По ее словам, к сегодняшнему дню уже инвестировано $600 млн и пока остаются свободными $1,4 млрд, которые Фонд готов вложить в акционерные капиталы.
Среди представленных на форуме площадок с привлекательными условиями для инвесторов были в первую очередь дальневосточные территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. По словам первого заместителя директора Инвестиционного агентства Приморского края Елены ЯСКЕВИЧ, финансирование создания инфраструктурных объектов в ТОР «Михайловская» и ТОР «Надеждинская» на 50% берет на себя региональный бюджет и уже заложены необходимые средства в краевые программы. Но ситуацию в целом осложняет в том числе большое количество участников процесса: федеральное и региональное правительство, бизнес, организации, участвующие в развитии Дальнего Востока, в том числе ТОРов и СПВ. Именно поэтому в Приморском крае введена система проектного управления, что позволило ускорить решение всех возникающих вопросов. «Надеюсь, что результат мы увидим уже в этом году», - подвела итог выступлению Елена Яскевич.
Тем не менее дальневосточный бизнес пока осторожно оценивает открывающиеся перспективы. «Очереди из желающих попасть в резиденты Свободного порта Владивосток на сегодня нет, - заметила финансовый директор компании «Армада» Вера ЛОМОНОСОВА, - и мы еще только присматриваемся».
Возможности этих площадок довольно высоко оценил директор ГК «Содружество» Дмитрий САВЕНКОВ, познакомив собравшихся с историей своей компании, выросшей благодаря льготам и преференциям особой экономической зоны в Калининграде в крупную федеральную компанию. «Условия Свободного порта Владивосток схожи с условиями особой экономической зоны и даже в чем-то превосходят. Агропромышленный потенциал Дальнего Востока для инвесторов сегодня интересен, но на его территории нет ни одного терминала, который может принимать зерновые. Тот, кто здесь его построит, имеет все шансы преуспеть через какое-то время, а появление самого терминала станет стимулом для развития агробизнеса», - отметил Дмитрий Савенков.
В то же время председатель совета директоров камчатской компании «Агротек Холдинг» Владимир РУБАХИН, заметив, что дальневосточным компаниям еще только предстоит пройти этот путь роста, представил свой проект как пример межрегиональной интеграции на Дальнем Востоке:
- Перед многими компаниями, такими как «Агротек», стоит выбор: принимать во внимание расчеты с учетом налоговых льгот и прочих преференций или же остаться на уровне своего региона и последовательно улучшать свои экономические показатели. Наша компания сегодня присутствует в трех регионах ДФО. Мы начинали с небольшого мясо-колбасного производства и постепенно выросли в лидера рынка на Камчатке. Родился проект, который был поддержан Министерством по развитию Дальнего Востока. Опыт его реализации оказался удачным. И от предложения участвовать в ТОР «Камчатка», оценив ситуацию, отказались. В то же время в Приморском крае, где мы реализуем проект по производству сырья для обеспечения кормами свинокомплекса на Камчатке, планируем строительство элеваторов и не исключаем участия в ТОР.
Господдержка - фактор привлекательности
По сути обсуждение любого вопроса в той или иной степени касалось господдержки бизнеса, поиска путей сотрудничества с региональными и федеральными органами власти. Да и сами региональные власти, участвовавшие в работе форума, рассчитывали найти поддержку, прежде всего финансовую, на правительственном уровне.
- Сама идея провести этот форум здесь - очень правильная, поскольку ближайшие регионы Сибирь и Дальний Восток должны интегрироваться, - сказал зампред правительства Республики Бурятия, министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан ЧИРИПОВ. - Но сегодня мы видим однобокое развитие. Минвостокразвития много делает для развития Дальнего Востока, но мы не видим в министерстве представительства Байкальского региона, самой Сибири, Восточной Сибири в частности. Я говорю об Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Хотелось бы, чтобы наши проблемы тоже были услышаны и наши инвестпроекты также были отобраны министерством для обеспечения их финансирования в дальнейшем.
Особо чувствительным вопросом любого агропромышленного проекта, особенно в области молочного животноводства, по словам заместителя гендиректора ГК «Дамате» Андрея ГРЕГОРАЩЕНКО, является его субсидирование. Ранее холдинг «Дамате» заявлял о намерении построить на Дальнем Востоке молочный комплекс на 20-25 тыс. голов. И в качестве площадки рассматривал Амурскую область. На форуме Андрей Грегоращенко рассказал о механизмах повышения инвестиционной привлекательности отрасли на примере ООО «Тюменские молочные фермы». По его словам, отрасли необходимы долгосрочные программы развития сроком до 2030 года.
- На сегодняшний день инвестиционная привлекательность молочного животноводства будет определяться сроком окупаемости 7-8 лет. Без господдержки окупаемость уходит за 15 лет. Ни один банк или инвестиционный фонд не будет финансировать такие проекты. Для того, чтобы гарантировать рентабельность на уровне 13%, нужно субсидировать порядка 35% капитальных затрат от стоимости проекта, процентную ставку по кредитам в размере не менее 90%, приобретение техники, скота, а также поддерживать текущую операционную деятельность молочного комплекса в виде субсидии на производство молока, - сказал заместитель гендиректора холдинга.
Экология выходит на первый план
А между тем сибирские регионы, не имея тех инструментов, какие предложены на Дальнем Востоке, создали свои площадки для привлечения инвесторов, которые, собственно, и презентовали на форуме. Конкурентные преимущества территорий, как Бурятии, так и Забайкальского края, строятся на возможности создания на отобранных площадках производств экологически чистых продуктов питания. Заместитель гендиректора Фонда регионального развития Республики Бурятия Станислав АЛЕКСЕЕВ предложил инвесторам осваивать территорию, не загруженную промышленным производством. Сегодня в республике создан фонд перераспределения земли в объеме порядка 500 тыс. га, для передачи инвесторам под экономически значимые для региона агропромышленные проекты сформировано более 30 тыс. га сельхозугодий.
«Экологически чистейшими» территориями назвал врио министра международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Баир ГАЛСАНОВ предложенную площадку российско-китайского агропромышленного парка, созданного в Экономическом поясе Нового Шелкового пути в поселке Могойтуе. Агропарк, по его словам, направлен на развитие российско-китайского сотрудничества в сфере АПК, основанного на земельных ресурсах Забайкальского края и инвестиционных возможностях китайских компаний в производстве высококачественных натуральных продуктов. Земельные ресурсы территории регион предлагает осваивать и российским компаниям.
Вопросы экологической безопасности производства и качества произведенных продуктов стали едва ли не самой обсуждаемой темой на агрофоруме, и касались эти вопросы в том числе рекомендованных норм использования земли в производстве и сложившейся практики в стране.
- Здесь сейчас присутствует довольно много инжиниринговых компаний со своими решениями по технологии содержания животных, например свиней, - заметил гендиректор группы «Продо» Петр ИЛЮХИН, - но их разработки, инновации в этой области, санитарные требования предполагают фермы небольшие. И чем мельче ферма, чем больше друг от друга фермы удалены, тем лучше будут показатели, лучше качество и экология. Но для того, чтобы соблюдать эти нормы, нужны другие земельные участки. С одной стороны, у нас земля есть, с другой - мы стремимся к агропромышленным кластерам, минимизируя затраты на инфраструктуру, потому что она у нас дорогая. Возникают некоторые разногласия. Мы пытаемся экономить, в итоге проваливаемся в производственных показателях. В области животноводства это достаточно очевидные риски. Мы столкнулись с ними при реализации проекта «Омский бекон».
Развитие производства через создание рассредоточенных малых ферм было поддержано в этой дискуссии и ассоциациями крестьянско-фермерских хозяйств регионов, поскольку развитие фермерского производства - это еще и подъем российских сел.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год.
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