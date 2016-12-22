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Судоверфь "Звезда" будет создавать суда Севморпути
«В Большом Камне создается не просто завод, а огромное направление. Фактически это концепция одного окна, когда мы консолидируем все заказы, связанные с газовозами, судами обеспечения, морскими платформами, все это будем строить там», - сказал Дмитрий Рогозин.
По его словам, ранее суда такого класса в России не строились. Их делали на николаевских заводах на Украине.
«Это создание абсолютных технологических возможностей для нас с точки зрения превращения Северного морского пути в реальные маршруты переброски грузов в европейскую часть и России, и Европы в целом», - отметил вице-премьер.
«Чтобы проходить сквозь льды, нам необходима техника. Это не только ледоколы. Недавно мы спустили новый атомный головной ледокол «Арктика». Будем и дальше их строить на Балтийском заводе», - добавил Дмитрий Рогозин.
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