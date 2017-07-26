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27 Июля 2017, 18:00 | Часовой пояс

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК "Золотой Рог": Китайская грамота, похоже, все еще недоступна

Хорошая, конечно, вещь визиты. Да еще в условиях треклятых санкций. Да еще и на таком уровне. Да еще и такие многообещающие. По любым раскладам приезд председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА в Москву в первых числах июля по всем позициям был очень ценен для нашей страны. А когда посыпались сообщения о подписанных меморандумах и даже полноценных контрактах, так и вообще от сердца в очередной раз отлегло. Миллиард сюда, миллиард туда… Красота!

Но приходится признать, что у красоты этой есть много проблем (а куда ж без них) и в реальности все озвученные и уже даже согласованные по всем параметрам проекты в итоге могут заметно видоизмениться. Оно и понятно. Дружба дружбой, а считать мы все умеем и своего никто упускать не собирается. А кто сказал, что китайцы - удобные переговорщики? Но если уж на что-то решились товарищи из Поднебесной, за что-то взяться, так тут только держись.

Конечно, в Китае можно также легко найти целую кучу проблем, которые мешают жить и развиваться даже такой стране. И бюрократии там своей хватает, и коррупции… Но темпы Поднебесная набрала такие, что даже серьезные проблемы, кажется, буквально наматываются на колеса огромной несущейся вдаль машины. Не без помех, но общей картины не меняют.

Увы, в наших землях ситуация несколько иная. Тут никакие машины вдаль явно не мчатся и никакие проблемы на колеса не наматывают. Скорее, просто вязнут в извечной бюрократической жиже. Читаем на уровне экспертных заключений, которые были обнародованы уже после отъезда высокопоставленной делегации. Цитируем интернет-издание «Вести. Экономика»: «Для китайских инвесторов были подготовлены действительно выгодные предложения и объекты, но из-за бюрократии, особенно с российской стороны, их реализация значительно затягивается. Оказалось, что Китаю очень сложно работать с российскими чиновниками». Не открытие, конечно, но факт, как говорится, налицо.

Только с ходу можно назвать с десяток хотя бы самых крупных проектов, которые пока так и стоят как вкопанные. И проекты скоростных дорог стоят, и добыча газа на Чаяндинском месторождении стоит, и с трубопроводом «Сила Сибири» нет окончательной ясности. Мост через Амур, сделанный ровно наполовину (понятное дело, с китайской стороны), с нашей долго стоял памятником чудовищной нерасторопности.

Но это мегапроекты, скажете, и там чуть ли не небесные силы за все отвечают, со своими глобальными интересами и задачами. Пусть так. Но на местах ситуация часто еще хуже. Тут порой вообще не пускают китайцев даже с деньгами на порог многочисленных кабинетов учреждений, созданных для «поддержки и продвижения», а если пускают, то устраивают в лучшем случае показушные посиделки, которые заканчиваются групповыми фото и пафосным пресс-релизом. Иногда зашедшим на инвестогонек бизнесменам просто-напросто вручают типовые пакеты документов, причем часто только на русском языке. Чиновничий долг считается исполненным. Все тут же бросаются писать отчеты о проделанной работе.

Будучи медийной компанией, которая выпускает деловые СМИ, мы наладили тесные отношения с китайскими коллегами, которым очень интересна была всякого рода информация о инвестиционном потенциале Дальневосточного региона России. Ну мы и рады стараться. Хотите - экономические чудеса свободного порта, хотите - производственное волшебство ТОРов. Все это китайские СМИ с удовольствием печатают. Китайский бизнес и повелся. И что, как вы думаете, в итоге? А в итоге журналистам компании, которым в буквальном смысле пришлось отвечать за свой «базар», самим уже пришлось к примеру искать для китайцев отечественных производителей кондитерских изделий, соевого масла, курятины… Единственная помощь, которую им оказали в «профильных» госструктурах по привлечению инвестиций и развитию экспорта, - дали яркие проспекты. Естественно, на русском…

Ездить многочисленным делегациям по европам или тропическим странам «в рамках изучения опыта» - оно, конечно, приятнее, чем на местах встречать суетливых китайских бизнесменов. Но фактически сегодня Россия проигрывает гонку за китайские деньги. Им есть куда вкладывать свои юани. И в мире куча мест, где эти юани встретят с распростертыми руками. Если Россия наконец-то не сядет вместе со всем миром учить «китайскую грамоту», то в один далеко не прекрасный момент точно может оказаться в изоляции. И без всяких санкций.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год. 

Теги: Сила Сибири  инвестиции  Китай 


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