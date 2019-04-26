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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:16 |
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Крупнейший российский девелопер построит на острове Русском зал бракосочетаний
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в пресс-службе КРДВ.
Финансирование проекта стоимостью 1,6 млрд рублей на 100% будет осуществлено за счет собственных средств инвестора. К концу 2021 года на острове будет построен двухэтажный торгово-развлекательный центр с ресторанами, торговыми площадями, многозальным кинотеатром, а также ЗАГС с залом торжеств.
Площадь ТРК составит 11 000 кв. метров, из них треть займет единая гостевая зона с известными ресторанами Zafferano, Forte Bello и Эдоко на 1,3 тысячи посадочных мест на первом и втором этажах. Данное направление комплекса будет курировать инициатор проекта, имеющий успешный опыт ведения ресторанного бизнеса. Остальные площади перейдут в аренду под торговые галереи, многозальный кинотеатр, зал бракосочетаний, открытые террасы и офисные помещения. В рамках данного проекта также предусмотрено создание необходимой инфраструктуры - транспортной, энергетической и прочей. Запуск нового ТРЦ позволит открыть 400 рабочих мест.
Стоит отметить, что новый торгово-развлекательный центр станет вторым по счету объектом, построенным на острове Русском АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ». Первым стал Дальневосточный федеральный университет.
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