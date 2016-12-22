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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке большие стройки по-прежнему ведут к уголовным делам и банкротству строителей
И если говорить об итогах года, то в плане финансовых нарушений, открытых уголовных дел, громких скандалов, связанных с невыплатой заработной платы, эта самая крупная в регионе стройка последних лет явно тянет на номинацию «скандал года», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
И есть что вспомнить. На федеральный уровень скандалы с «Восточным» вышли после апрельской «прямой линии» с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, когда строители из приморской «ТМК» рассказали о том, что им систематически не выплачивают заработную плату. Сотрудники компании написали на крышах своих времянок обращения к президенту, начинавшиеся со слов «Уважаемый Путин В. В., спаси рабочих». После диалога с Путиным проблему с зарплатой постепенно решили, а около 500 бывших сотрудников «Тихоокеанской мостостроительной компании» и других субподрядчиков, оказавшихся в проблемной ситуации, были устроены в Спецстрой России.
Однако с тех пор стройка находится под постоянным контролем правоохранительных органов: по данным Генпрокуратуры РФ, при строительстве космодрома выявлены факты хищений бюджетных средств на общую сумму 7,5 млрд рублей. Возбуждены 20 уголовных дел по фактам превышения служебных полномочий, хищений, мошенничества и задержки зарплаты. Следственные действия проводились на территории более чем 20 субъектов РФ. В числе обвиняемых находится начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» Юрий ХРИЗМАН, его сын Михаил, а также бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор ЧУДОВ. Юрию и Михаилу Хризманам предъявлено обвинение по статье УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере». По версии следствия, они и еще несколько сотрудников «Дальспецстроя», являющегося генеральным подрядчиком строительства, причастны к хищению 1,8 млрд рублей, выделенных на строительство космодрома. Юрий Хризман был арестован еще осенью 2014 года. Впрочем, представители генподрядчика считают, что окончательные выводы о многомиллиардных масштабах хищений на космодроме «Восточный» и причастных к ним лицах можно будет делать только по итогам расследований.
Курирующий стройку вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН на протяжении всего текущего года тем не менее обещал, что первый запуск космического аппарата с «Восточного» состоится в конце декабря. Однако президент РФ Владимир Путин, побывавший на стройплощадке будущего космодрома в середине октября 2015 года, остудил пыл вице-премьера и призвал не гнаться за сроками. Стремление «выполнить план» - запустить первый космический аппарат с амурской земли к концу 2015 года - стало походить на аврал. Причем неважно организованный. А это, очевидно, грозило проблемами.
По мнению главы государства, хорошо было бы успеть подготовить площадку к старту ко Дню космонавтики: в апреле будущего года исполнится 45 лет со дня первого полета человека в космос. Впрочем, этот срок не является окончательным, главное для будущего космодрома - надежность, подчеркнул президент: осуществлять первый запуск с космодрома можно только после завершения всех пусконаладочных работ. Что касается первого пилотируемого запуска с «Восточного», изначально планировавшегося на 2018 год, то он официально перенесен на следующее десятилетие.
«Авралы в космической отрасли недопустимы. Не нужно никаких реляций победных, нам нужен качественный результат. Давайте закончим работы с электро- и водоснабжением. С учетом особой важности и технологической сложности проекта должно быть обеспечено надлежащее качество строительных работ, высочайшая надежность», - отметил Владимир Путин в ходе совещания на стройплощадке «Восточного».
В ходе совещания, посвященного строительству космодрома, глава государства указал на слабый контроль над субподрядными организациями, коих, по разным данным, на «Восточном» насчитывается полторы-две сотни. По мнению Путина, проблемы с выплатами зарплаты строителям возникали в том числе из-за того, что ряд субподрядных организаций решали свои финансовые проблемы за счет средств, выделенных на строительство космодрома. «Есть подозрения на совершение криминальных действий. Буду требовать от Следственного комитета России, чтобы вся работа по уголовным делам была завершена и передана в суд. Нужно следить за тем, как выплачивается заработная плата работникам, - напомнил участникам совещания президент. - Наблюдается значительное количество строительного брака. Хорошо, что он своевременно выявляется и устраняется».
В свою очередь, Дмитрий Рогозин в конце октября дал понять подрядчикам, что данная президентом отсрочка не повод расслабляться. «Мы получили от главы государства добавленное время для нормального, спокойного, не в авральном режиме окончания создания ракетного комплекса, причем как автономных, так и летных испытаний, - цитирует Рогозина ТАСС. - Но у меня такое впечатление, что вы, по-моему, расслабились, коллеги. Если вам дается дополнительное время, это не означает, что можно остановиться».
Отдельное внимание вице-премьер уделил вопросу подключения объектов пускового минимума и внутренних помещений к системам энерго- и теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и вентиляции для проведения автономных испытаний технологического оборудования. По его мнению, анализ состояния работ в этом направлении свидетельствует о недопустимо низких темпах по подключению объектов пускового минимума к указанным сетям, за исключением сетей теплоснабжения.
По словам Дмитрия Рогозина, к октябрю Спецстрою России было авансировано не менее 85% стоимости работ. Удалось повысить и среднюю зарплату для работников космодрома, которая достигла 36 тыс. рублей. С 1 октября все технологическое оборудование было установлено на объектах пускового минимума, по ряду систем начаты испытания. До конца 2015 года все пусковые объекты первого стартового комплекса должны быть сданы в эксплуатацию. Что касается комплексных испытаний, то они, согласно заявлениям главы Роскосмоса Игоря КОМАРОВА, начнутся в конце ноября и будут проводиться не на макете, а на самом носителе «Союз-2.1а», уже доставленном на космодром.
…Из однозначно позитивных событий года, связанных с крупнейшей на Дальнем Востоке стройкой, можно также выделить тот факт, что благодаря космодрому в России впервые за четверть века построен новый город. Он будет носить имя выдающегося ученого, основоположника отечественного ракетостроения Константина ЦИОЛКОВСКОГО. Имя Циолковского по решению депутатов Амурской области будет присвоено поселку Углегорску, в административных границах которого разместился новый наукоград. Первые жители в Циолковском должны появиться уже в 2015 году, а к 2018 году в городе будет проживать до 25 тыс. человек.
Артем СТРОГИН. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год.
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